A Deeper Love : Miss Peppermint au-delà de Drag Race

Figure incontournable de la scène drag new-yorkaise et icône trans adorée du public de RuPaul’s Drag Race, Miss Peppermint fait aujourd’hui l’objet d’un documentaire intime et inspirant. Réalisé par Oriel Pe’er, A Deeper Love: The Story of Miss Peppermint propose un voyage de 86 minutes au cœur de la vie et de la carrière de cette artiste hors norme, en dévoilant les zones d’ombre derrière la gloire. Si Peppermint a conquis instantanément les fans lors de la neuvième saison de Drag Race, le film s’attache à révéler ce qui se cache derrière les paillettes.

Tourné sur plusieurs années, avec de nombreuses images inédites en coulisses, le documentaire trace un portrait brut et authentique, ponctué de témoignages de ses proches et de figures drag renommées telles que Bob the Drag Queen, Sherry Vine et Sasha Velour. On y découvre la Peppermint des clubs new-yorkais d’avant la télé-réalité, mais aussi celle qui, après l’émission, a dû apprivoiser la notoriété, affronter les attentes et continuer à se battre pour sa place. Le cœur du film réside dans le récit sans fard de l’artiste : son parcours de transition, son rapport à la célébrité, et son engagement indéfectible pour la visibilité et les droits des personnes trans.

À travers ses confidences, Peppermint ne raconte pas seulement son histoire : elle incarne la lutte d’une communauté qui continue de réclamer reconnaissance et égalité. En suivant près de neuf années de vie, Oriel Pe’er dépasse l’image publique pour révéler la personne derrière la drag queen, ses fragilités et sa détermination. En cela, le documentaire agit à la fois comme un hommage et comme un manifeste : un témoignage sur la puissance de l’art drag, mais aussi sur l’urgence de protéger les droits trans dans un contexte politique où ils sont attaqués de toutes parts. Avec sa trajectoire singulière — de ses débuts modestes dans les clubs underground à son statut d’icône internationale —, Peppermint rappelle que la scène drag ne se limite pas à l’extravagance, mais qu’elle est aussi un espace de résistance et de création de soi. A Deeper Love: The Story of Miss Peppermint s’impose comme un documentaire essentiel : un portrait vibrant d’une artiste qui, entre lumière et combat, redéfinit la manière dont on pense la célébrité, l’identité et la liberté.

INFOS | A Deeper Love: The Story of Miss Peppermint sera présenté dans le cadre de la 38e édition d’Image+Nation qui se tiendra du 20 au 30 novembre prochain.