Plongée dans l’émergente scène queer souterraine d’Iran, Between Dreams and Hope raconte l’histoire universelle d’un jeune couple qui rêve, comme tant d’autres, de vivre librement son amour. Azad (Fereshteh Hosseini), un homme trans, et sa partenaire Nora (Sadaf Asgari) s’épanouissent à Téhéran, entourés d’ami·e·s qui partagent leurs idéaux.

Dans ce petit havre d’expression et d’acceptation, ils goûtent à un bonheur fragile. Mais lorsque Azad entreprend les démarches médicales de sa transition, il découvre avec stupeur que l’accord de son père, dont il est pourtant séparé, est indispensable. Sans ce consentement, tout le processus serait interrompu indéfiniment. Le couple, malgré ses craintes, retourne dans la ville natale d’Azad pour tenter de convaincre sa famille. L’accueil est glacial. Au détour d’une violente dispute, Azad disparaît. Désemparée et ignorée par des autorités locales indifférentes, Nora se lance alors à sa recherche, déterminée à retrouver son amour.

Avec ce film à la fois saisissant et d’un courage inouï, Farnoosh Samadi (180° Rule) met en lumière la tension extrême entre une jeunesse iranienne en révolte — qui embrasse les identités queer, les idéaux féministes et les luttes comme le mouvement « Femme, Vie, Liberté » — et une société encore dominée par la violence conservatrice soutenue par le régime. Soutenue par des performances d’une intensité rare de Fereshteh Hosseini et Sadaf Asgari, Samadi filme les instants les plus sombres avec une empathie désarmante. Son regard, à la fois percutant et sincère, donne au récit une force universelle. Alors que les enjeux s’amplifient, le film navigue entre la menace de la tragédie et la persistance d’un amour profond. Il ne cherche jamais à effacer la haine comme un vestige du passé, mais il refuse tout autant de céder au désespoir face à la tyrannie.

INFOS | Between Dreams and Hope sera présenté dans le cadre de la 38e édition d’Image+Nation qui se tiendra du 20 au 30 novembre prochain.