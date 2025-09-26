Vendredi, 26 septembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureÉcrans
    ÉcransÉvénements et Festivals

    Between Dreams and Hope

    Yves Lafontaine
    Par Yves Lafontaine
    0

    Plongée dans l’émergente scène queer souterraine d’Iran, Between Dreams and Hope raconte l’histoire universelle d’un jeune couple qui rêve, comme tant d’autres, de vivre librement son amour. Azad (Fereshteh Hosseini), un homme trans, et sa partenaire Nora (Sadaf Asgari) s’épanouissent à Téhéran, entourés d’ami·e·s qui partagent leurs idéaux.

    Dans ce petit havre d’expression et d’acceptation, ils goûtent à un bonheur fragile. Mais lorsque Azad entreprend les démarches médicales de sa transition, il découvre avec stupeur que l’accord de son père, dont il est pourtant séparé, est indispensable. Sans ce consentement, tout le processus serait interrompu indéfiniment. Le couple, malgré ses craintes, retourne dans la ville natale d’Azad pour tenter de convaincre sa famille. L’accueil est glacial. Au détour d’une violente dispute, Azad disparaît. Désemparée et ignorée par des autorités locales indifférentes, Nora se lance alors à sa recherche, déterminée à retrouver son amour.

    Avec ce film à la fois saisissant et d’un courage inouï, Farnoosh Samadi (180° Rule) met en lumière la tension extrême entre une jeunesse iranienne en révolte — qui embrasse les identités queer, les idéaux féministes et les luttes comme le mouvement « Femme, Vie, Liberté » — et une société encore dominée par la violence conservatrice soutenue par le régime. Soutenue par des performances d’une intensité rare de Fereshteh Hosseini et Sadaf Asgari, Samadi filme les instants les plus sombres avec une empathie désarmante. Son regard, à la fois percutant et sincère, donne au récit une force universelle. Alors que les enjeux s’amplifient, le film navigue entre la menace de la tragédie et la persistance d’un amour profond. Il ne cherche jamais à effacer la haine comme un vestige du passé, mais il refuse tout autant de céder au désespoir face à la tyrannie.

    INFOS | Between Dreams and Hope sera présenté dans le cadre de la 38e édition d’Image+Nation qui se tiendra du 20 au 30 novembre prochain.

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Departures : un récit cru et drôle d’un amour toxique

    Pillion : une histoire d’amour entre cuir et tendresse