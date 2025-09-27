Samedi, 27 septembre 2025
    Second Nature : la diversité sexuelle et de genre au cœur du règne animal

    Yves Lafontaine
    Ce documentaire réalisé par Drew Denny propose une plongée fascinante dans un univers que l’on croyait connaître : celui de la nature. Loin des clichés et des idées reçues, Second Nature met en lumière plus de 1 500 espèces animales qui adoptent des comportements sexuels entre individus du même sexe, qui changent de sexe, qui vivent dans des sociétés matriarcales… et bien davantage.

    Le film rappelle que, dans le règne animal, rien n’est « contre nature » quand il est question de sexualité et de genre. Formée à Harvard, Joan Roughgarden est une figure majeure de la biologie. Elle a fait son coming out trans à 52 ans et a depuis redirigé ses recherches vers une remise en question de la théorie darwinienne de la sélection sexuelle. Dans son livre marquant Evolution’s Rainbow (2004), elle expose comment les comportements et systèmes reproductifs observés chez les animaux brouillent les frontières que l’humain trace entre hétérosexualité, homosexualité et transidentité.

    Elle propose une approche alternative, celle de la « sélection sociale », qui met l’accent sur la coopération et le succès collectif plutôt que sur la seule compétition pour l’accouplement. Une vision qui a profondément influencé le regard contemporain sur la diversité biologique. Outre Roughgarden, ce documentaire met en valeur le travail de chercheuses comme Amy Parish, primatologue et anthropologue féministe darwinienne, qui a consacré sa carrière à l’étude des grands singes matriarcaux où les femelles s’allient entre elles, partagent la nourriture, réduisent les tensions par des relations sexuelles entre femmes.

    Le film donne aussi la parole à Patricia Brennan, biologiste colombienne passionnée par l’évolution de la morphologie génitale animale — ses recherches sur les pénis géants des canards ou les vagins en spirale soulignent la richesse de l’adaptation biologique et la complexité des rapports de pouvoir sexuels dans la nature. Enfin, le généticien Joseph Graves, professeur à la North Carolina AT&T State University, témoigne de son parcours marqué par le racisme institutionnel et de son engagement pour rendre la science plus inclusive. Avec Second Nature, Drew Denny s’attaque de front aux mythes tenaces sur le sexe et le genre, rappelant que la nature n’est pas le royaume de l’hétérosexualité « normale », mais bien un immense terrain de diversité. Elle signe ici, un documentaire à la fois accessible, ludique et profondément politique.

    INFOS | Second Nature sera présenté dans le cadre de la 38e édition d’Image+Nation qui se tiendra du 20 au 30 novembre prochain.

