The History of Sound, le plus grand film queer de 2025

Lionel est un chanteur timide, mais prometteur. David, un compositeur plein d’entrain. Quand ils se croisent autour d’un piano, leur connexion les renverse, même si l’époque impose la discrétion. À l’hiver 1920, les deux hommes parcourent les forêts et les îles du Maine, afin d’enregistrer les chants folkloriques d’une époque menacée par l’oubli. Profond, délicat et subtile, The History of Sound est un film absolument mémorable dans lequel Paul Mescal et Josh O’Connor livrent des prestations magistrales. Fugues a discuté avec Oliver Hermanus, le réalisateur du film qui vient tout juste d’arriver en salles.

Comment avez-vous découvert cette histoire fascinante?

Oliver Hermanus : J’ai d’abord lu la nouvelle de Ben Shattuck qui a inspiré le film par la suite. Rapidement, je me suis senti interpellé par la profonde sagesse qui en émane. Il y a un cadeau dans cette histoire. Elle pose une question qui peut nous inspirer : qu’est-ce qui importe le plus à la fin de nos vies? J’ai vite proposé à Ben de transformer son texte en scénario de film. Le projet fait partie de ma vie depuis des années.

La musique est très importante dans le film. Comment avez-vous trouvé les chansons

correspondant à votre vision?

Oliver Hermanus : C’était une véritable odyssée qui a duré plusieurs années avec l’auteur Ben et les acteurs Paul et Josh. On communiquait sans cesse ensemble. On échangeait des chansons pour se faire découvrir de la musique. Paul, en tant qu’Irlandais, a une grande connaissance des racines de la musique folk. Il y a un parallèle évident avec la musique des immigrants de cette époque dans cette portion des États-Unis.

La beauté de la chose, c’est que ces chansons sont sans cesse réinterprétées par des artistes contemporains. On ne réalise pas toujours que la dernière chanson de notre artiste préféré existe parfois depuis plus d’un siècle. Selon moi, c’est une forme de tradition orale.

Avant de choisir les comédiens, saviez-vous que Paul Mescal chantait aussi bien?

Oliver Hermanus : Il y a plusieurs années, j’avais vu sur Internet une vidéo quand Paul tournait dans la série Normal People : on le voit chanter de l’opéra pour le plaisir sur un balcon à Rome. On voyait qu’il savait très bien chanter et qu’il aimait ça. Lui et moi, nous avons vite compris que The History of Sound pourrait être un projet sur lequel nous voulions collaborer.

Pourquoi avoir choisi Paul et Josh pour jouer Lionel et David?

Oliver Hermanus : Mon admiration pour eux en tant qu’acteurs. Quand je les ai rencontrés, j’ai senti une connexion. À mes yeux, une grande partie du succès d’un réalisateur réside dans la chimie bien particulière qu’il arrive à développer avec ses acteurs. Nous avions une vision commune et des goûts très similaires. Si bien que The History of Sound n’est pas la fin pour nous. J’aimerais retravailler avec eux.

Ai-je raison de croire que les portions chantées ont été enregistrées durant le tournage?

Oliver Hermanus : Absolument! Tout ce qu’on entend dans le film a été enregistré sur le plateau. Ça permet de distancer le film de ce qu’on connaît des comédies musicales, qui demandent aux interprètes d’enregistrer les chansons en studio. Les cinéphiles peuvent ensuite s’en rendre compte en visionnant le film, parce que le son n’est tout simplement pas le même. À l’inverse, The History of Sound est un film où les portions chantées font partie intégrante de l’histoire, comme si elles étaient des dialogues. Je voulais qu’elles soient organiques et naturelles, ce qui a mis beaucoup de pression sur les acteurs et sur l’équipe technique, qui devait maintenir le plateau incroyablement silencieux.

On sent une chimie vocale entre Paul et Josh, ainsi qu’une grande complicité quand ils jouent ensemble. Je trouve aussi qu’ils font partie des rares acteurs hétéros crédibles quand ils interprètent des personnages queers. Quelles qualités possèdent-ils pour y arriver?

Oliver Hermanus : Ce que tu viens de nommer est une démonstration de ce qui les différencie de la plupart des acteurs de leur génération. Ils comprennent qu’ils doivent rendre vrais tous les personnages qu’on leur confie. En travaillant avec eux, je sentais que Paul savait comment accéder à son amour profond pour Josh et vice-versa. Ils n’avaient pas peur de montrer ce que ça signifie d’aimer un autre homme. Ils ont une grande faculté à connecter avec leur vulnérabilité, un talent pour s’abandonner complètement, une compréhension de l’humain et beaucoup d’empathie. Et tout ça, en se désengageant de leur façon habituelle d’exprimer leur masculinité.

Votre film, tout comme le film All About Strangers (avec Paul Mescal et Andrew Scott), met à l’écran la tendresse et l’intimité queer au lieu de la sexualité queer de manière frontale. Pourquoi vouliez-vous mettre ces aspects en lumière?

Oliver Hermanus : Je crois que c’est le côté plus adulte de moi qui a compris que l’intimité est vaste et que ça ne se réduit pas à une série de scènes très sexuelles. Dans The History of Sound, le désir qui propulse les personnages n’est pas dirigé vers le sexe, mais vers le temps qu’ils n’ont pas pu passer ensemble. C’est une chose rare et complexe à communiquer au cinéma.

Je sens que le monde s’ouvre et se ferme à la fois aux communautés queers depuis quelques années. Avez-vous le sentiment que c’est plus difficile de raconter vos histoires au cinéma?

Oliver Hermanus : J’essaie de ne pas réfléchir ainsi. Je viens d’Afrique du Sud, un pays qui, après la fin de l’apartheid, a mis de l’avant des droits humains et un système de justice qui protégeaient les personnes queers, à une époque où les États-Unis et plusieurs pays européens ne pouvaient pas en dire autant. On a été le deuxième pays du monde à légaliser l’adoption par des conjoints de même sexe, après les Pays-Bas. J’ai vécu ma vingtaine et ma trentaine dans un contexte de grande libération, et je me sens encore porté par ce queers issus de plusieurs époques et de plusieurs coins du monde, sans demander la permission à personne.

INFOS | History of Sound est actuellement en salles pour une période limitée. Il sera par ailleurs présenté lors du prochain Festival Image+nation (qui aura lieu entre le 20 et le 30 novembre prochain, avant d’être diffusé sur la plateforme MUBI https://mubi.com