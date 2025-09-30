L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours à Montréal… et dans les prochaines semaines.

Mercredi 1er octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

🎥 Projection de L’histoire du son d’Oliver Hermanus avec Paul Mescal et Josh O’Connor, Cinéma du Parc

🎨 Souvenirs festifs : Remix, exposition de photos de Josée B, Mes pants de queer

🎤 Karaoke, Club DD’s

🥳 Danser Dans l’Noir, soirée dansante dans le noir complet, Association récréative Milton-Parc

🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, 429, avenue Viger E

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

🎨 Drink & Draw par @Hommehomo, Bar Le Cocktail

Jeudi 2 octobre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

🎥 Projection de L’histoire du son d’Oliver Hermanus avec Paul Mescal et Josh O’Connor, Cinéma du Parc

🏳️‍🌈 Sapphic Questionable : quiz pour queer célibataire avec une twist, Bar Champs

👑 Kit Kat Club avec Bosco, Cabaret Mado

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Hex and the City avec Tristan Ginger et Eldritch Mor, The Wiggle Room

Vendredi 3 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Ferias ‘til Dawn avec Ash Lauryn, Marcellus Pittman, Lia Plutonic et Silktits, SAT



🎶 Desire avec Johnny Jewel, Bar Le Ritz PDB



🎭 Villains! avec The Lady Josephine, Butterscotch Blondie, Mia Culpy, Zyra Lee Vanity et Jimmy Phule, The Wiggle Room



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Samedi 4 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre



👑 Drag Brunch avec Uma Gahd et Selma Gahd, Robin des Bois



🎶 Stereolab, Théâtre Beanfield🎶 Freak Heat Waves avec Jeremy Lachance et Diamond Day, Toscadura



🎭 Witches vs. Vamps!avec Zyra Lee Vanity, Mina Minou, Madrose, Tristan Ginger et Frenchy Jones, The Wiggle Room



👑 Jimmy Moore incarne Michael Jackson, Cabaret Mado



👑 BRATZ avec Demone Lastrange, Suri Racha, Lulu Shade et Esirena, Bar Le Cocktail



👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Dimanche 5 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail Hommage à Nicole Martin.



🥳 Piknic Electronikavec NTO, Anahit Vardanyan, Molyness, Anabasine et Soundshaper, Parc Jean-Drapeau

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



👑 Le Brunch aux Follesavec Misty Waterfalls, Gina Gates et Miss Fountain, Bar Social Verdun



👑 Scrambled Legs Drag Brunchanimé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Bobépine et Velma Jones, Cabaret Mado

Lundi 6 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

🥳 La Nuit éternelleavec DJ Protagonist, Piranha Bar

🎶 Water From Your Eyesavec Her New Knife, Bar Le Ritz PDB

😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 7 octobre 2025

🎥 Projection de De l’amour et des restes humains de Denys Arcand, écrit par Brad Fraser et mettant en vedette Thomas Gibson, Ruth Marshall et Cameron Bancroft, Cinémathèque québécoise

🎶 Lady Wray et invités, Bar Le Ritz PDB

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Drag & Délireavec Goblin Harlequin, Delam in Drag et Teddy Boop, Café La ligne Verte

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 8 octobre 2025

👑 Daisy Wood présente Le Snatch Game avec Barbada, MarlaDeer, Casanova, Esirena, Victoire de Rockwell, Bambi Dextrous, Rock Bière et Deborah Kadabra, Cabaret Mado

🎥 Projection de East of Eden d’Elia Kazan avec James Dean, Julie Harris et Raymond Massey, Cinémathèque québécoise

🎤 Karaoke, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 9 octobre 2025

👑 RÉZO présente Drag Show 2025, une collecte de fonds avec Misty Waterfalls, Cabaret Mado

📚 Lancement du livre Queers at the Table : An Illustrated Guide to Queer Food, édité par Alex Ketchum et Megan J. Elias, L’Euguélionne

🎤 Queeraoké pour femmes LGBTQ+, Cabaret de curiosités

🎶 Destroyer avec Jennifer Castle, Foufounes électriques

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



Vendredi 10 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.



🎶 Dance Now Montréal 2025avec Haddaway, La Bouche, Real McCoy, Ultra Naté et Crystal Waters, MTELUS



🎭 Psyberia’s MUSICBOX: HOCHELOWEENavec Psyberia, Ad’Horrible, Anaconda La Sabrosa, Asmatix, Mortal Mess, Sev, Shillelagh Jones et Tall, Cabaret de curiosités



🎶 EAF, Flux Festival, Heavy Trip et SAT présentent Nadah El Shazly, Sisso & Malko et Sense Fracture, SAT



🎭 The Vampire Ball!avec Cat Zaddy, Cherry Ontop, The Crimson Duchess et The Foxy Lexxi Brown, The Wiggle Room



🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les hommes amateurs de cuir, Bar Le Stud



Samedi 11 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Spectacle hommage à la Famille Addams avec The Lady Josephine, Baron Von Styck, Lily Monroe, Enshantay et Frenchy Jones, The Wiggle Room



🥳 ICI Musique x SAT— In the Dome avec High Klassified et invités, SAT



👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Manny, CC Chanel, LaDragon On-Fly et Nana, Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail



👑 Karma : édition Show Girls avec EmmÖtional Damage, Suri Racha, Esirena et Bambi Dextrous, Bar Le Cocktail

Dimanche 12 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🥳 Piknic Electronikavec Notion, Santinista, Liv K, Litney et Young Fresh, Parc Jean-Drapeau



😂 Raquel tries everything avec Raquel Maestre, Sadie Moland, Estelle Davis et AdrianaSgambetterra, Bar Milton-Parc



🥳 Berlin Techno avec Davidé, Mushin et invités, Cabaret Berlin



🎭 What We Do In the Shadows… Burlesque! Vol. 2 avec Minx Arcana, Yikes Macaroni, Mina Minou, Malinka Molotov, Sucre à la Crème, Cherry On Top et The Casquivano, The Wiggle Room

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Carmen Sutra, Cabaret Mado



👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Lundi 13 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 14 octobre 2025

😂 Corporate Circus présente The Big Fat Festival Submission Show avec Claudine Napoléon, John Cotrocois, Lou Laurence, Carmina Berbari et Adrienne Roy, Théâtre VME

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 15 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz



🎤 Karaoke, Club DD’s



🥳 Danser Dans l’Noir, soirée dansante dans le noir complet, Association récréative Milton-Parc



👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe



🎶 Amy Millan avec Zoon, La Sala Rossa



🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, 429 avenue Viger E

Jeudi 16 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👑 Soirée drag, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Les Folies Draglesques avec Foxy Lexxi Brown, Achraf, ClaudeCaprice, Miami Minx, Tracy Trash et QweenQuan, Cabaret Mado

🎭 Burles’que du cœur avec Emma Déjàvu, Alexandra Moss, LadyBoom Boom, LuluShade et Salty Margarita, Bar Le Cocktail

Vendredi 17 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Devils Vs. Ghouls! avec Qween Quan, Miami Minx, Lily Monroe, Minx Arcana et Frenchy Jones, The Wiggle Room

🥳 Homopop présente WEST END GAYS House & Disco Dance Party, Riverside St-Henri

🥳 CLUB SAT avec Budino, Sierra et Grondini, SAT

🎭 Latino Burlesque Canada présente International Latinx & Bipoc Fiesta 2025, Le Cabaret de curiosités

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Erica, Peggy Sue, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Samedi 18 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado.

🎶 Spectacle-lancement de l’album Flowers Wild Abound de Justin Karas avec Woodpigeon et invités spéciaux, P’tit Ours



📚 The Violet Hour Book Club lit Rat Bohemia de Sarah Schulman, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie



🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre



🎭 Nights of Terror avec Celesta O’Lee, The Foxy Lexxi Brown, Qween Quan, Sugar Vixen et Frenchy Jones, The Wiggle Room



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



👑 Jimmy Moore incarne Britney Spears, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Erica, Peggy Sue, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail



👑 Cœur de velours présente Hercules avec Lulu Shade, Sarah Winters, Démone Lastrange, Lorie Fiss, Xtra Dip, Kelly Day et Sir Vergon, Bar Le Cocktail

Dimanche 19 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🥳 Piknic Electronik avec Maceo Plex, Simon Sizer et Laure, Parc Jean-Drapeau

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Jessie Précieuse, Cabaret Mado



👑 Les succès oubliés avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Lundi 20 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone



🎶 Ezra Furman avec The Golden Dregs, Théâtre Fairmount



🎥 Projection de Strangers on a Train d’Alfred Hitchcock avec Farley Granger, Ruth Roman et Robert Walker, Cinémathèque québécoise



😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 21 octobre 2025

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 22 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

👑 Kloepatra Perfect présente Marvel Rivals—The Drag Show avec Pythia, KleopatraPerfection, Asmatix, Skyy, Korra AnarchKey, Prudence, Val TheFreak, Ad’Horrible, La Freak Du Show, Areola Grande et Selma Gahd, Bar Le Cocktail



🎤 Karaoke, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 23 octobre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🥳 Les Yeux fermés avec Sébastien Forrester, SAT



👑 Soirée drag, Club DD’s



🎶 Ariane Moffatt, MTELUS



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal



👑 Le Sami Party avec Sami Landri, Cabaret Mado

Vendredi 24 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🎶 Autechre, Société Des Arts Technologiques (SAT)



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift, Le Studio TD



Samedi 25 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado.

👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🎭 Horror-Lesque! avec Charli Deville, Yaya Havana, Martini Fox, Fleur du Mal et Jimmy Phule, The Wiggle Room



🥳 Super Taste MTL présente Dance Party 2000 : Early Halloween Edition, Bar Le Ritz PDB



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



👑 Green Eggs & Glam Halloween Drag Brunch, Bernard Cabaret Gourmand



🥳 Glimmering Dolls présente VAMPS VS WITCHES: Girl-Pop Dance Party, L’idéal bar



👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift, Le Studio TD



👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Dimanche 26 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🎥 Projection de Géant de George Stevens avec James Dean, Rock Hudson et Elizabeth Taylor, Cinémathèque québécoise





👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom, Victoirede Rockwell et Kitana, Cabaret Mado

Lundi 27 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



👑 Dalulu : House of Shade avec Luly Shade, Sarah Winters, Woody Fungi, Natachatteet Diva On A Dime, Cabaret Mado



😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 28 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 29 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier



🎤 Karaoke, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 30 octobre 2025

🎥 The Queer Cinema Club de Montréal (QCCMTL) présente Pink Flamingos de John Waters avec Divine, Cinéma du Parc



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



👑 Soirée drag, Club DD’s



🎭 Devil’s Night: Night of 1000 Devils! avec Lily Monroe, Ophelia Rass, Miami Minx, Sugar Vixen et Minx Arcana, The Wiggle Room



🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier



👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal



👑 Sasha Baga présente Miss Seductive : A Tribute to Tate McRae, Cabaret Mado

Vendredi 31 octobre 2025

👑 Mado reçoit, édition Halloween avec Mado Lamotte, Petula Claque, Velma Jones, Celes et Nana, Cabaret Mado



👑 La nuit des drags vivantes, spectacle de minuit avec Victoire de Rockwell, Harley Well, Casanova et Natachatte, Cabaret Mado

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎭 Trick or Tease: Wiggle Room Halloween Special avec Yikes Macaroni, Moonshine Sunshine, Enshantay, Penny Romanoff, Sucre à la Crème et Fluer du Mal, The Wiggle Room



🥳 Soirée dansante, Club DD’s



🥳 Super Taste MTL présente 90’s Dance Party : édition Halloween 2025, Ausgang Plaza



🥳 The Dark Eighties présente Cave of Bats Halloween Party, Cabaret Berlin



🥳 Halloween avec DJ Minx, Danny Daze, Ayesha et Mika Oki, SAT



😂 Shibarire édition Halloween avec François Quirion et invités, Club Le Tension



Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Dimanche 16 novembre 2025

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite