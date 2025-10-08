L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours à Montréal… et dans les prochaines semaines.

Mercredi 8 octobre 2025

👑 Daisy Wood présente Le Snatch Game avec Barbada, Marla Deer, Casanova, Esirena, Victoire de Rockwell, Bambi Dextrous, Rock Bière et Deborah Kadabra, Cabaret Mado

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

🎥 Projection de East of Eden d’Elia Kazan avec James Dean, Julie Harris et Raymond Massey, Cinémathèque québécoise

🎤 Karaoke, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 9 octobre 2025

👑 RÉZO présente Drag Show 2025, une collecte de fonds avec Misty Waterfalls, Cabaret Mado

📚 Lancement du livre Queers at the Table : An Illustrated Guide to Queer Food, édité par Alex Ketchum et Megan J. Elias, L’Euguélionne

🎤 Queeraoké pour femmes LGBTQ+, Cabaret de curiosités

🎶 Destroyer avec Jennifer Castle, Foufounes électriques

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



🏳️‍🌈 Le Weekend Phoenix de Montréal – du 9 au 13 octobre 2025.

Vendredi 10 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎶 Dance Now Montréal 2025avec Haddaway, La Bouche, Real McCoy, Ultra Naté et Crystal Waters, MTELUS

🏳️‍🌈 Le Weekend Phoenix de Montréal – du 9 au 13 octobre 2025.

🎭 Psyberia’s MUSICBOX: HOCHELOWEENavec Psyberia, Ad’Horrible, Anaconda La Sabrosa, Asmatix, Mortal Mess, Sev, Shillelagh Jones et Tall, Cabaret de curiosités

🎶 EAF, Flux Festival, Heavy Trip et SAT présentent Nadah El Shazly, Sisso & Malko et Sense Fracture, SAT

🎭 The Vampire Ball!avec Cat Zaddy, Cherry Ontop, The Crimson Duchess et The Foxy Lexxi Brown, The Wiggle Room

🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les hommes amateurs de cuir, Bar Le Stud

Samedi 11 octobre 2025

🏳️‍🌈 Dans le cadre du Weekend Phoenix de Montréal – du 9 au 13 octobre, le Club de Cuir Latex Phoenix de Montréal présente le Concours pour titrer les M. Cuir Montréal, Mme. Cuir Montréal, MX. Cuir Montréal et Latex Montréal, suivi du Party Gear Playground au Bain Mathieu.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Spectacle hommage à la Famille Addams avec The Lady Josephine, Baron Von Styck, Lily Monroe, Enshantay et Frenchy Jones, The Wiggle Room



🥳 ICI Musique x SAT— In the Dome avec High Klassified et invités, SAT

👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga, Cabaret Mado

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Manny, CC Chanel, LaDragon On-Fly et Nana, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

👑 Karma : édition Show Girls avec EmmÖtional Damage, Suri Racha, Esirena et Bambi Dextrous, Bar Le Cocktail

Dimanche 12 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🏳️‍🌈 Le Weekend Phoenix de Montréal – du 9 au 13 octobre 2025.

🥳 Piknic Electronik avec Notion, Santinista, Liv K, Litney et Young Fresh, Parc Jean-Drapeau

😂 Raquel tries everything avec Raquel Maestre, Sadie Moland, Estelle Davis et Adriana Sgambetterra, Bar Milton-Parc

🥳 Berlin Techno avec Davidé, Mushin et invités, Cabaret Berlin

🎭 What We Do In the Shadows… Burlesque! Vol. 2 avec Minx Arcana, Yikes Macaroni, Mina Minou, Malinka Molotov, Sucre à la Crème, Cherry On Top et The Casquivano, The Wiggle Room

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Carmen Sutra, Cabaret Mado

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Lundi 13 octobre 2025

🏳️‍🌈 Le Weekend Phoenix de Montréal – du 9 au 13 octobre 2025.

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 14 octobre 2025

😂 Corporate Circus présente The Big Fat Festival Submission Show avec Claudine Napoléon, John Cotrocois, Lou Laurence, Carmina Berbari et Adrienne Roy, Théâtre VME

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 15 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🎤 Karaoke, Club DD’s

🥳 Danser Dans l’Noir, soirée dansante dans le noir complet, Association récréative Milton-Parc

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

🎶 Amy Millan avec Zoon, La Sala Rossa

🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, 429 avenue Viger E

Jeudi 16 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👑 Soirée drag, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Les Folies Draglesques avec Foxy Lexxi Brown, Achraf, Claude Caprice, Miami Minx, Tracy Trash et QweenQuan, Cabaret Mado



🎭 Burles’que du cœur avec Emma Déjàvu, Alexandra Moss, Lady Boom Boom, Lulu Shade et Salty Margarita, Bar Le Cocktail

Vendredi 17 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Devils Vs. Ghouls! avec Qween Quan, Miami Minx, Lily Monroe, Minx Arcana et Frenchy Jones, The Wiggle Room

🥳 Homopop présente WEST END GAYS House & Disco Dance Party, Riverside St-Henri

🥳 CLUB SAT avec Budino, Sierra et Grondini, SAT

🎭 Latino Burlesque Canada présente International Latinx & Bipoc Fiesta 2025, Le Cabaret de curiosités

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Erica, Peggy Sue, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Samedi 18 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado.

🎶 Spectacle-lancement de l’album Flowers Wild Abound de Justin Karas avec Woodpigeon et invités spéciaux, P’tit Ours

📚 The Violet Hour Book Club lit Rat Bohemia de Sarah Schulman, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre

🎭 Nights of Terror avec Celesta O’Lee, The Foxy Lexxi Brown, Qween Quan, Sugar Vixen et Frenchy Jones, The Wiggle Room

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Jimmy Moore incarne Britney Spears, Cabaret Mado

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Erica, Peggy Sue, Sasha Baga et Nana, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

👑 Cœur de velours présente Hercules avec Lulu Shade, Sarah Winters, Démone Lastrange, Lorie Fiss, Xtra Dip, Kelly Day et Sir Vergon, Bar Le Cocktail

Dimanche 19 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🥳 Piknic Electronik avec Maceo Plex, Simon Sizer et Laure, Parc Jean-Drapeau

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Jessie Précieuse, Cabaret Mado

👑 Les succès oubliés avec Michel Dorion et invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Lundi 20 octobre 2025

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

🎶 Ezra Furman avec The Golden Dregs, Théâtre Fairmount

🎥 Projection de Strangers on a Train d’Alfred Hitchcock avec Farley Granger, Ruth Roman et Robert Walker, Cinémathèque québécoise

😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 21 octobre 2025

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 22 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

👑 Kloepatra Perfect présente Marvel Rivals—The Drag Show avec Pythia, Kleopatra Perfection, Asmatix, Skyy, Korra AnarchKey, Prudence, Val TheFreak, Ad’Horrible, La Freak Du Show, Areola Grande et Selma Gahd, Bar Le Cocktail

🎤 Karaoke, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 23 octobre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🥳 Les Yeux fermés avec Sébastien Forrester, SAT

👑 Soirée drag, Club DD’s

🎶 Ariane Moffatt, MTELUS

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👑 Le Sami Party avec Sami Landri, Cabaret Mado

Vendredi 24 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers



🎶 Autechre, Société Des Arts Technologiques (SAT)

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift, Le Studio TD



Samedi 25 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado.

👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🎭 Horror-Lesque! avec Charli Deville, Yaya Havana, Martini Fox, Fleur du Mal et Jimmy Phule, The Wiggle Room

🥳 Super Taste MTL présente Dance Party 2000 : Early Halloween Edition, Bar Le Ritz PDB

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Green Eggs & Glam Halloween Drag Brunch, Bernard Cabaret Gourmand

🥳 Glimmering Dolls présente VAMPS VS WITCHES: Girl-Pop Dance Party, L’idéal bar

👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift, Le Studio TD



👑 Drôles de Drags avec invités spéciaux, Bar Le Cocktail

Dimanche 26 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🎥 Projection de Géant de George Stevens avec James Dean, Rock Hudson et Elizabeth Taylor, Cinémathèque québécoise

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom, Victoirede Rockwell et Kitana, Cabaret Mado

Lundi 27 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

👑 Dalulu : House of Shade avec Luly Shade, Sarah Winters, Woody Fungi, Natachatteet Diva On A Dime, Cabaret Mado

😂 Quiz Master Brian anime son fameux quiz, Burgundy Lion

Mardi 28 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 29 octobre 2025

🎥 Le Festival Massimadi de cinéma et d’art afro LGBTQ+, lieux divers

🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier

🎤 Karaoke, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom avec animateur·rices divers·es, Espace Sans Luxe

Jeudi 30 octobre 2025

👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

🎥 The Queer Cinema Club de Montréal (QCCMTL) présente Pink Flamingos de John Waters avec Divine, Cinéma du Parc

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👑 Soirée drag, Club DD’s

🎭 Devil’s Night: Night of 1000 Devils! avec Lily Monroe, Ophelia Rass, Miami Minx, Sugar Vixen et Minx Arcana, The Wiggle Room

🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👑 Sasha Baga présente Miss Seductive : A Tribute to Tate McRae, Cabaret Mado

Vendredi 31 octobre 2025

👑 Mado reçoit, édition Halloween avec Mado Lamotte, Petula Claque, Velma Jones, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑 La nuit des drags vivantes, spectacle de minuit avec Victoire de Rockwell, Harley Well, Casanova et Natachatte, Cabaret Mado

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

🎭 Trick or Tease: Wiggle Room Halloween Special avec Yikes Macaroni, Moonshine Sunshine, Enshantay, Penny Romanoff, Sucre à la Crème et Fluer du Mal, The Wiggle Room

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

🥳 Super Taste MTL présente 90’s Dance Party : édition Halloween 2025, Ausgang Plaza

🥳 The Dark Eighties présente Cave of Bats Halloween Party, Cabaret Berlin

🥳 Halloween avec DJ Minx, Danny Daze, Ayesha et Mika Oki, SAT

😂 Shibarire édition Halloween avec François Quirion et invités, Club Le Tension



Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Dimanche 16 novembre 2025

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite