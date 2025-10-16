Gala Émergence 2025 — 25 ans de lumière, d’inclusion et de résilience

Le vendredi 17 octobre 2025, de 17 h à 23 h, plus de 250 personnes sont attendues au prestigieux Théâtre St-James, situé au 265, rue Saint-Jacques à Montréal, pour prendre part à une soirée qui promet d’être aussi festive que porteuse de sens. Le Gala Émergence, organisé par la Fondation Émergence, célèbre cette année un jalon historique : ses 25 ans d’action et de sensibilisation en faveur des droits des personnes LGBTQ+.

Au programme : remise de prix honorifiques, performances artistiques, réseautage, encan virtuel, salon VIP, photobooth, exposition anniversaire et, bien sûr, une charge émotive à la hauteur du chemin parcouru. Mais au-delà du glamour, c’est surtout l’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui, dans l’ombre ou au grand jour, ont contribué à bâtir une société plus inclusive.

Sous le thème évocateur « De l’ombre à la lumière », le gala 2025 rend hommage à des personnalités, des projets et des organisations qui incarnent la résilience, la créativité et l’engagement concret envers l’égalité et la diversité.

« Cette édition du Gala Émergence ne marque pas seulement un anniversaire : elle célèbre un parcours jalonné de courage, d’engagement et de transformations concrètes pour l’inclusion. Sous le thème “De l’ombre à la lumière”, nous rendons hommage à la résilience, à la créativité et à l’engagement d’une organisation qui, depuis 25 ans, milite pour l’égalité juridique et sociale », explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

25 ans de visibilité et de lutte

« Depuis 2003, la Fondation organise une remise de prix. On a bonifié l’événement pour en faire un gala et une occasion de réseautage, toujours en lien avec notre objectif de rejoindre monsieur et madame Tout-le-Monde. Notre mission a toujours été la sensibilisation, poursuit Laurent Breault. Cela passe par des modèles positifs et accessibles dans lesquels monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent se reconnaître. C’est 25 ans de lutte et de sensibilisation, et le gala contribue aussi à toucher le grand public. Nos lauréates et lauréats représentent des modèles qui participent à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. »

Les lauréat·e·s du Gala Émergence 2025

Prix Laurent-McCutcheon — Marinette Pichon

Cette année, le Prix Laurent-McCutcheon, remis à une personnalité LGBTQ+ marquante, est attribué à Marinette Pichon, ancienne joueuse de soccer professionnelle, militante engagée et figure de proue du sport féminin.

Première Française à évoluer dans une ligue professionnelle aux États-Unis, elle est aussi l’une des premières sportives de haut niveau à avoir assumé ouvertement son orientation sexuelle. À travers ses combats, elle est devenue un symbole fort de résilience et de visibilité LGBTQ+ dans le milieu sportif, longtemps réfractaire à l’inclusion.

« Nous essayons toujours d’alterner entre un homme et une femme, précise Laurent Breault. L’an dernier, ce prix était attribué à Yannick Nézet-Séguin. Cette année, il va à Marinette Pichon, issue du milieu sportif. Le sport a toujours été un univers assez fermé aux réalités LGBTQ+ : beaucoup de personnes de nos communautés hésitent à pratiquer un sport d’équipe par crainte de la discrimination. Pichon incarne depuis longtemps les valeurs de courage et de résilience. Elle contribue à rendre le sport plus ouvert. »

Marinette Pichon

Prix Janette-Bertrand — Boucar Diouf

Remis à une personne alliée ayant contribué de façon significative à la sensibilisation, le Prix Janette-Bertrand est décerné à Boucar Diouf, humoriste, chroniqueur et vulgarisateur scientifique adoré du public.

Par sa voix unique, son intelligence sociale et son humour empreint d’humanité, il contribue à démystifier les enjeux LGBTQ+ et à favoriser l’ouverture au sein du grand public.

« Nous avons besoin des allié·e·s si nous voulons éviter les reculs. Par l’humour, par la science, par ses textes, Boucar Diouf contribue à la sensibilisation et à l’ouverture », estime Laurent Breault.

Et la question que plusieurs se posent : Janette Bertrand sera-t-elle présente cette année ? « Oui, Janette Bertrand a confirmé sa présence, répond Laurent Breault. Mais Janette a 100 ans, alors pourra-t-elle remettre elle-même le prix ? Nous verrons si ses forces le lui permettent. »

Prix Coup de cœur — Marie-Claude D’Aoust

Ce prix met en lumière un projet culturel ou artistique marquant. Il est attribué à Marie-Claude D’Aoust pour sa pièce Fille de Trans, qui raconte la transition de son parent avec une grande humanité et une portée éducative précieuse.

« Normalement, on voit la transition d’un enfant, mais ici, on parle de la transition d’un adulte qui est parent. C’est une autre réalité, souligne Laurent Breault. Elle parle même de “sa papa” ! Pour le milieu de l’éducation, c’est aussi une pièce riche et informative. »

Prix Académique — Projet SAVIE-LGBTQ (UQAM)

Le projet SAVIE-LGBTQ, initié par Line Chamberland puis repris par Martin Blais, est récompensé pour sa contribution majeure à la compréhension des mécanismes d’exclusion vécus par les personnes LGBTQ+ au Québec et au Canada. Ce travail a permis de mieux outiller les milieux communautaires et les décideurs publics.

Prix Engagement — Pierre Sheridan

Ce prix, remis à un·e bénévole ou militant·e de longue date, honore Pierre Sheridan, époux du regretté Laurent McCutcheon, pour ses 25 années d’implication essentielle dans l’ombre.

« Pour le 25e anniversaire, il était important de souligner l’implication de Pierre Sheridan, explique Laurent Breault. Laurent travaillait 35 heures par semaine gratuitement, mais cela n’aurait pas été possible sans l’apport de Pierre et ses connaissances du milieu des médias, qui ont beaucoup aidé la Fondation à accroître sa présence publique. »

Pierre Sheridan avec Laurent McCutcheon

Prix ÉDI+ — Deux organisations à l’honneur

Deux Prix ÉDI+ seront remis cette année pour souligner des actions exemplaires en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Une distinction sera faite entre :

les petites ou moyennes organisations ;

et les grandes structures.

Ce double format reflète mieux la pluralité des réalités organisationnelles et favorise la participation de structures de différentes tailles.

« La Banque Nationale est fière de s’associer à la Fondation Émergence pour célébrer les droits et les réalisations des personnes LGBTQ2+ ainsi que de leurs allié·e·s. Nous saluons l’engagement des lauréat·e·s et partageons leur aspiration à une société toujours plus inclusive envers la diversité sexuelle et de genre. Le Gala Émergence est une occasion précieuse non seulement de mettre en lumière ces parcours inspirants, mais aussi de réfléchir collectivement au chemin qu’il reste à parcourir », souligne Stéphane Bérubé, vice-président Infrastructure à la Banque Nationale.

Une soirée riche en émotions… et en surprises !

Le Gala sera animé par Béatrice Noël, communicatrice chevronnée qui cumule plus de 20 ans d’expérience en animation, tant à la télévision (Radio-Canada, TVA, Météomédia) qu’à l’événementiel. Avec sa curiosité naturelle — elle se définit comme une « curiosovore » — et son aisance à s’adresser à tous les types d’auditoires, elle promet de donner le ton à une soirée mémorable.

« En ces temps de recul de nos droits, avec ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde, je fais appel à la solidarité de toutes et tous. Si vous ne pouvez participer au Gala, je vous demande de faire un don pour ce 25e anniversaire de la Fondation. Tant au fédéral qu’au provincial, il y a des inquiétudes quant aux subventions, puisque l’on parle de coupures budgétaires. Nous craignons que les subventions ne soient pas au rendez-vous dans l’avenir. Les dons nous permettent de poursuivre notre mission de sensibilisation », conclut Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

INFOS : 17 octobre 2025 — dès 17 h pour les accès VIP et 18 h pour les accès réguliers.

Théâtre St-James, 265, rue Saint-Jacques, Montréal.

www.fondationemergence.org