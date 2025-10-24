L’identité des drag queens de la 6e saison de Canada’S Drag Race est dévoilée

Crave vient de dévoiler l’identité des drag queens canadiennes qui participeront à la sixième saison de la série primée de Crave, CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE. Diffusée dès le jeudi 20 novembre à 21 h, cette saison de neuf épisodes met en vedette 12 nouvelles artistes drag plus grandes que nature.

Parmi ces douze artistes, deux québécoises et une acadienne tenteront de remporter le titre convoité de Canada’s Next Drag Superstar.

Dulce

Âge : 24 ans (London, ON) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @dulcethequeen TikTok : @dulcethequeen X : @dulcethequeeen

Originaire de London, Dulce est une diva de la danse qui parcourt tout l’Ontario afin de divertir le public. Dans la mesure du possible, elle interprète ses chansons en espagnol, sa langue maternelle.

Dès l’âge de 16 ans, Dulce a été réserviste au sein des Forces canadiennes où, pendant six ans, elle a mis à profit son temps pour défendre les personnes queer qui servent dans l’armée.

CITATION: « Je suis une diva de la danse de taille forte qui déborde d’énergie! Je suis la nouvelle venue la plus piquante du Canada, prête à briller sous les projecteurs. »

Eboni La’Belle

Âge : 24 ans (St. Catherines, ON) Pronoms : elle (en drag), elle (hors drag) Instagram : @ebonilabelle TikTok : @ebonilabelle X : @ebonithequeen

Eboni La’Belle est une bonne vivante qui adore faire rire grâce à son esprit vif et son authentique style hilarant. Eboni est particulièrement fière d’avoir remporté le concours de beauté de sa ville natale, Miss Pride Niagara 2022-2023, et d’avoir été nommée ambassadrice de Pride Niagara.

En tant que personne transgenre qui a surmonté de nombreuses épreuves, Eboni incarne la force et la résilience. « Elle incarne un heureux mélange de glamour et de trash, de punk et de pop. »

Hazel

Âge : 27 ans (Vancouver, C.-B.) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @names.hazel TikTok : @nameshazel X : @Names_Hazel

Hazel est une plongeuse de haut niveau; autrefois membre de l’équipe nationale canadienne, elle a été recrutée par la Florida State University, qui lui a octroyé une bourse d’études. Après avoir découvert le drag à la mode floridienne, elle a mis fin à sa carrière de plongeuse et a ramené son esprit sportif au Canada. Hazel anime une émission hebdomadaire intitulée HAZE et s’est produite aux côtés d’artistes comme Trixie Mattel, ancienne participante de RUPAUL’S DRAG RACE.

CITATION: « Douce, un peu folle et toujours pleine de saveur! Comptez sur moi pour enflammer la compétition – vous en redemanderez! »

Karamilk

Âge : 25 ans (Toronto, ON) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @karamilk.queen TikTok : @karamilk.queen X : @karamilk_queen

Originaire d’Halifax en Nouvelle-Écosse, Karamilk a une formation en théâtre et en comédie musicale, et a passé d’innombrables heures dans des studios de danse. En tant que fille drag de Kimmy Couture – de la troisième saison de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE – elle entend perpétuer une tradition d’excellence. Karamilk a remporté la couronne lors de la première saison d’Ottawa’s Next Drag Superstar, ainsi que la quatrième saison du bal Absolut Empire; elle continue de se produire entre Ottawa et Toronto.

CITATION: « Karamilk est une artiste incroyablement talentueuse, connue pour son humilité et sa gentillesse. »

Mya Foxx

Âge : 31 ans (Halifax, N.-É.) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @myafoxx_hfx TikTok : @myafoxx

Représentant l’héritage des Maritimes et celui des Inuits, Mya Foxx est prête à faire admirer son style sur la scène nationale, soit un mélange de mode urbaine et d’influences autochtones.

Mya a fait ses débuts sur scène en tant que danseuse pour d’autres drag queens, et elle est impatiente d’être la première Néo-Écossaise à participer à CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE. Elle a perfectionné ses talents de drag queen à l’occasion de plusieurs concours, tels que le Halifax Garden Ball, les Best of Halifax Awards et la série télévisée CALL ME MOTHER.

CITATION: « La diva inuk de la côte Est est arrivée et vous êtes invités à son party de cuisine! Servez-vous un verre – ça va brasser! »

Paolo Perfección

Âge : 25 ans (Montréal, QC) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @paoloperfeccion TikTok : @paoloperfeccion YouTube : @PaoloPerfeccion

Paolo Perfección a suivi une formation en stylisme dans une école de mode et confectionne des costumes et des tenues de qualité professionnelle. Attirant un large public, Paolo se produit à l’heure actuelle exclusivement dans des clubs straights à Montréal, où elle remporte un vif succès. Paolo a un talent naturel pour tout réussir – tous les publics tombent inévitablement sous son charme.

CITATION: « J’ai vraiment une grande gueule, et je m’en sers pour attirer l’attention. Dommage que je ne connaisse pas beaucoup de mots. »

PM

Âge : 31 ans (Vancouver, C.-B.) Pronoms : iel (en drag), iel (hors drag) Instagram : @pmforagoodtime TikTok : @pmforagoodtime

Après avoir commencé à faire du drag pour acquérir de la confiance – tout en étudiant le ballet – PM est désormais respecté et vénéré comme artiste de la scène britanno-colombienne, et ce, depuis maintenant neuf ans. PM se distingue par ses talents hors du commun en matière de danse, son maquillage unique et son approche originale au drag. Il n’y a aucune limite au drag de PM : monstres, extraterrestres, motards ou encore une fille qui vit à 100 à l’heure – rien ne lui échappe.

CITATION: « Je suis l’extraterrestre préféré de Vancouver, capable de faire des sauts périlleux, des grands écarts et des coups de pied en hauteur! »

Saltina Shaker

Âge : 29 ans (Ottawa, ON) Pronoms : elle (en drag), il/iel (hors drag) Instagram : @saltinashaker TikTok : @saltinashaker X : @saltinashaker

Saltina Shaker adhère à une vision moderne de l’avenir du drag, dans la mesure où elle croit fermement à la méditation, à l’intentionnalité et au pouvoir de se connecter à son moi intérieur. Après avoir survécu à un grave accident de voiture à l’adolescence, Saltina a commencé à utiliser le drag pour réapprendre à aimer son corps, et ses publications à cet égard lui ont permis d’atteindre 2,3 millions d’abonnés sur TikTok. Tout ce qu’elle a construit – de son drag à sa plateforme sociale, en passant par ses activités de production de spectacles – est né de cet événement, qui l’a amenée à croire en sa créativité et sa capacité à surmonter les défis.

CITATION: « Je pense que le Canada me soutient déjà. Que ce soit pendant mes spectacles ou sur les réseaux sociaux, j’attire les gens. Je suis quelqu’un qui peut se transformer de mille et une façons. »

Sami Landri

Âge : 26 ans (Moncton, N.-B.) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @samilandri TikTok : @samilandri

Figure emblématique de la scène drag acadienne, Sami est considérée comme pionnière du drag au Nouveau-Brunswick. Après avoir développé sa communauté en ligne – qui compte des centaines de milliers de personnes – Sami a fait des tournées dans le monde entier et est apparue plusieurs fois à la télévision. Sami caresse le rêve de faire une tournée drag dans tous les petits villages oubliés du Canada.

CITATION: « Le Nouveau-Brunswick s’invite à la partie! Je suis l’Acadienne chaotique qui apparaît continuellement dans la section « Recommandé pour vous » de vos réseaux. »

Star Doll

Âge : 25 ans (Toronto, ON) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @itsstardoll TikTok : @itsstardoll X : @itsstardoll

Star Doll est là pour rendre fières sa mère drag queen, Suki Doll, sa mère biologique monoparentale, ainsi que toute la communauté philippine grâce à ses performances époustouflantes et son look ravageur. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme de l’école de théâtre en 2021, Star est régulièrement engagée comme artiste drag, et elle se produit quatre à cinq fois par semaine. Elle est également une figure incontournable de la Drag Masterclass à Toronto. Elle adore chanter, rapper et écrire ses propres paroles, et a composé une chanson originale, Shiny, disponible en diffusion en continu.

CITATION: « La seule et unique IT girl de Toronto. Le temps est venu de briller et de montrer au monde entier la VEDETTE que je suis vraiment! »

Van Goth

Âge : 27 ans (Toronto, ON) Pronoms : elle (en drag), il (hors drag) Instagram : @itsvangoth TikTok : @itsvangoth X : @itsvangoth

Titulaire d’un baccalauréat en design de mode, Van Goth possède une esthétique qui ne manquera pas d’attirer l’attention et qui lui permettra de se démarquer n’importe où. Figure incontournable du Toronto Village, elle se produit plusieurs fois par semaine et a donné des spectacles dans tout le pays, d’Ottawa à Vancouver. Van Goth a remporté la troisième saison du bal d’Absolut Empire et a participé à deux reprises au concours Miss El Convento Rico.

CITATION: « Van Goth est une showgirl burlesque raffinée qui a trébuché… et qui s’est un peu salie. Elle a la langue bien pendue et son trait d’eye-liner est plus que tranchant. »

Velma Jones

Âge : 39 ans (Montréal, QC) Pronoms : Velma = elle / Johnny = il (en drag), elle/iel (hors drag) Instagram : @velma.johnny_jones TikTok :@velmajohnny.jones

En tant que drag queen AFAB (assignée femme à la naissance), Velma Jones tient à démontrer que la représentation est essentielle. Velma a remporté la première place au Drag Moi du Cabaret Mado et au Mx Cocktail du Bar Cocktail, sans compter qu’elle s’est produite lors du plus grand spectacle de la Fierté Montréal en 2023, soit le Drag Superstar. Toujours très sollicitée et fort occupée, Velma coproduit et coréalise également le spectacle hebdomadaire Full Gisèle de Gisèle Lullaby, gagnante de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE. Velma est passionnée par le soutien aux jeunes artistes drag, par le biais du mentorat et de l’éducation.

CITATION: « Je suis une artiste drag surpuissante, qui fera tout pour que vous vous sentiez aussi puissants que moi. »

Disponibles en anglais et sous-titrés en français, les nouveaux épisodes de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE seront diffusés dès le jeudi 20 novembre à 21 h sur Crave (avec un nouvel épisode à chaque jeudi). Cette sixième saison est lancée simultanément sur la plateforme SVOD WOW Presents Plus de World of Wonder aux États-Unis, ainsi que dans 190 territoires à travers le monde.

Lauréat de 25 Prix Écrans canadiens, CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE met en scène les meilleurs artistes drag canadiens qui s’affrontent pour remporter le titre de Canada’s Next Drag Superstar et le grand prix de 100 000$. Chaque épisode les pousse à se dépasser avec des défis de chant, de danse, de comédie, d’imitation, de confection de costumes et d’improvisation. Les participants sont éliminés jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule queen, avec couronne et sceptre.

Tout au long de ce parcours tumultueux vers la couronne, les drag queens partagent leurs expériences personnelles, célèbrent leurs succès et montrent l’importance de célébrer le charisme, la singularité, le courage et le talent de chacun et de chacune! En association avec Crave, la saison 6 de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE est produite par Blue Ant Studios, avec World of Wonder.

