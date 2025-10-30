Jade LeMac, la chanteuse qui s’amuse sur TikTok

Originaire de la région de Vancouver, la chanteuse Jade LeMac a percé dès la sortie de son premier single, « Constellations », qui compte plus de 130 millions d’écoutes sur Spotify. Mais la popularité de Jade LeMac ne se fait pas uniquement sentir sur les plateformes d’écoute en continu.

Celle qui a passé le mois de septembre à assurer la première partie de Maren Morris a aussi une présence accrue sur TikTok. Son microalbum It’s Always at Night sortira le 7 novembre prochain et on a pu voir son passage à Osheaga en août dernier.

Comment s’est passé ton spectacle à Osheaga ?

Jade LeMac : J’étais tellement excitée. J’adore Montréal. Ça faisait tellement longtemps que je voulais jouer à Osheaga, alors de le faire enfin, c’était génial. Tellement fun ! Le public est toujours incroyable ici. Je vous aime, vous êtes vraiment les meilleurs. J’ai hâte d’y retourner.

Tu as dû expliquer dans un TikTok que ta célèbre chanson « Constellations » est souvent interprétée différemment de ce que tu avais en tête. Veux-tu clarifier ?

Jade LeMac : Si vous écoutez attentivement les paroles, vous remarquerez qu’elles sont assez sensuelles, qu’elles parlent d’intimité et de tout ce qui s’y rapporte, et j’ai l’impression que beaucoup de gens ne s’en sont pas rendu compte. Et honnêtement, ça ne me dérange pas du tout, j’adore quand les gens interprètent les chansons comme ils le souhaitent et à leur manière. Je pense que c’est ça la beauté de la musique. Même si j’avais une certaine intention en l’écrivant, j’ai l’impression que mon état d’esprit à propos de cette chanson a changé au cours des dernières années.

D’ailleurs, vois-tu TikTok comme un outil de promotion ou le vois-tu comme faisant partie de ton processus créatif ?

Jade LeMac : Je trouve TikTok tellement fun, ça fait partie intégrante de ce que je fais depuis des années maintenant, et c’est un super outil pour la promo, mais aussi juste pour communiquer avec les fans. Et puis, ça permet de faire partie de cette grande famille qu’on a en quelque sorte créée, donc je trouve qu’il y a tellement d’utilisations différentes de cette appli.

Sens-tu que c’est un espace sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ ?

Jade LeMac : Au départ, j’ai monté en popularité pour mon appartenance à la communauté LGBT. Au début, je ne faisais pas de musique. C’est comme ça que j’ai attiré mes premiers abonné.e.s. Puis, au fil du temps, j’ai commencé à intégrer ma musique et je me suis toujours sentie très acceptée et écoutée. Et j’ai l’impression que mon public est en grande partie issu de la communauté LGBT, ce qui est tout à fait naturel, car nous sommes tous attiré.e.s les uns vers les autres, parce que nous nous soutenons mutuellement.

Tu as récemment sorti la chanson « Running Home ». Qu’est-ce qui t’a incitée à faire cette chanson ?

Jade LeMac : J’ai toujours été dans des relations et des situations où j’avais besoin d’être rassurée, ou [bien] parfois où l’autre personne avait besoin d’être rassurée. Je pense que c’est quelque chose de courant. J’ai donc écrit une chanson à ce sujet, où je parle à l’autre personne qui a besoin d’être rassurée. Elle n’est pas sûre de vos sentiments à son égard et donc je veux lui dire : « Quoi qu’il arrive, je reviendrai toujours vers toi. Je serai toujours là pour toi. »

Vancouver semble regorger de beaucoup d’artistes originaux. Es-tu d’accord ?

Jade LeMac : C’est drôle, parce que j’ai l’impression que l’industrie musicale à Vancouver est assez petite, mais je trouve qu’il y a tellement de gens talentueux là-bas. Je trouve ça génial. Je pense qu’ils méritent d’être entendus et qu’ils méritent d’être mis en avant.

INFOS | https://www.jadelemac.com