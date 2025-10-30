L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Jeudi 30 octobre 2025

👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

🎥 The Queer Cinema Club de Montréal (QCCMTL) présente Pink Flamingos de John Waters avec Divine, Cinéma du Parc

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau

Coproduction : La Messe Basse. duceppe.com

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👑 Soirée drag, Club DD’s

🎭 Devil’s Night: Night of 1000 Devils! avec Lily Monroe, Ophelia Rass, Miami Minx, Sugar Vixen et Minx Arcana, The Wiggle Room

🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier

👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal

👑 Sasha Baga présente Miss Seductive : A Tribute to Tate McRae, Cabaret Mado

Vendredi 31 octobre 2025

PARTY HALLOWEEN SEXY AU BAR LE STUD DE 22H À 3H.

👑 Mado reçoit, édition Halloween avec Mado Lamotte, Petula Claque, Velma Jones, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑 La nuit des drags vivantes, spectacle de minuit avec Victoire de Rockwell, Harley Well, Casanova et Natachatte, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou d’HALLOWEEN avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎭 Trick or Tease: Wiggle Room Halloween Special avec Yikes Macaroni, Moonshine Sunshine, Enshantay, Penny Romanoff, Sucre à la Crème et Fluer du Mal, The Wiggle Room

🥳 Soirée dansante, Club DD’s

🥳 Super Taste MTL présente 90’s Dance Party : édition Halloween 2025, Ausgang Plaza

🥳 The Dark Eighties présente Cave of Bats Halloween Party, Cabaret Berlin

🥳 Halloween avec DJ Minx, Danny Daze, Ayesha et Mika Oki, SAT

😂 Shibarire édition Halloween avec François Quirion et invités, Club Le Tension



Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Halloween Carni’Cule : Êtes-vous prêt pour un moment chaud, sexy et fabuleux, dans espace privé au Complexe Sky, avec Carmen Sutra, les grands animatrices Muz’Emma et Moh Dafok, DJ George et Dj Henrique Vianna 1700$ en prix pour les meilleurs costumes. billets.

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

