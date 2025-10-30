Vendredi, 31 octobre 2025
• • •
    L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

    Jeudi 30 octobre 2025

    👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

    🎥 The Queer Cinema Club de Montréal (QCCMTL) présente Pink Flamingos de John Waters avec Divine, Cinéma du Parc

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
    👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

    👑 Soirée drag, Club DD’s

    🎭 Devil’s Night: Night of 1000 Devils! avec Lily MonroeOphelia RassMiami MinxSugar Vixen et Minx Arcana, The Wiggle Room

    🎶 Tournée du 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy de Sarah McLachlan, avec Tiny Habits, Salle Wilfrid-Pelletier

    👠 Cours de voguing avec Kijethebratz, ASCCS Montréal 

    👑 Sasha Baga présente Miss Seductive : A Tribute to Tate McRae, Cabaret Mado

    Vendredi 31 octobre 2025

    Peut être une image de texte : « ENTRÉ ENTRÉEGRATUITE GRATUITE STUD MONTREAL AVEC DJ FLAVIO CUNHA HALLOWEEN shy paйиp 31 OCTOBRE 221-3저 -3H CE ESOIR! BAR LE BARLESTUD STUD 1812, STE-CATHERINE E MONTREAL w w w.lestudmontreal.com w restudmontreal.. »

    PARTY HALLOWEEN SEXY AU BAR LE STUD DE 22H À 3H.

    👑 Mado reçoit, édition Halloween avec Mado LamottePetula ClaqueVelma JonesCeles et Nana, Cabaret Mado

    👑 La nuit des drags vivantes, spectacle de minuit avec Victoire de RockwellHarley WellCasanova et Natachatte, Cabaret Mado

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c'est une partie d'une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d'être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n'ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
Coproduction : La Messe Basse. duceppe.com
     👠✨💅  Vendredi Fou d’HALLOWEEN avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

    🎭 Trick or Tease: Wiggle Room Halloween Special avec Yikes MacaroniMoonshine SunshineEnshantayPenny RomanoffSucre à la Crème et Fluer du Mal, The Wiggle Room 

    🥳 Soirée dansante, Club DD’s

    🥳 Super Taste MTL présente 90’s Dance Party : édition Halloween 2025, Ausgang Plaza

    🥳 The Dark Eighties présente Cave of Bats Halloween Party, Cabaret Berlin

    🥳 Halloween avec DJ MinxDanny DazeAyesha et Mika Oki, SAT

    😂 Shibarire édition Halloween avec François Quirion et invités, Club Le Tension

    Samedi 1 novembre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
    👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

    👑 Halloween Carni’Cule : Êtes-vous prêt pour un moment chaud, sexy et fabuleux, dans espace privé au Complexe Sky, avec Carmen Sutra, les grands animatrices Muz’Emma et Moh Dafok, DJ George et Dj Henrique Vianna 1700$ en prix pour les meilleurs costumes. billets.

    Dimanche 2 novembre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 3 novembre 2025

    Mardi 4 novembre 2025

    Mercredi 5 novembre 2025

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
    Jeudi 6 novembre 2025

    👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
    Vendredi 7 novembre 2025

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau
    Samedi 8 novembre 2025

    Dimanche 9 novembre 2025

    Lundi 10 novembre 2025

    Mardi 11 novembre 2025

    Mercredi 12 novembre 2025

    Jeudi 13 novembre 2025

    Vendredi 14 novembre 2025

    Samedi 15 novembre 2025

    Dimanche 16 novembre 2025

    🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

    Lundi 17 novembre 2025

    Mardi 18 novembre 2025

    Mercredi 19 novembre 2025

    Jeudi 20 novembre 2025

    Vendredi 21 novembre 2025

    Samedi 22 novembre 2025

    Dimanche 23 novembre 2025

    Lundi 24 novembre 2025

    Mardi 25 novembre 2025

    Mercredi 26 novembre 2025

    Jeudi 27 novembre 2025

    Vendredi 28 novembre 2025

    Samedi 29 novembre 2025

    Dimanche 30 novembre 2025

