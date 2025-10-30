Mundial Montréal 2025 une mosaïque musicale internationale

Du 18 au 22 novembre, le Festival Mundial Montréal célèbre sa 15ᵉ édition dans une dizaine de salles à travers la ville. Trente-cinq vitrines officielles mettront en lumière des artistes canadien·nes et international·es parmi les plus prometteurs de la scène mondiale.

Parallèlement aux concerts ouverts au public, plus de 400 professionnel·le·s de l’industrie prendront part au volet PRO, consolidant la réputation de Mundial Montréal comme événement-boutique incontournable, à la croisée des découvertes artistiques et des rencontres stratégiques. Au total, 22 artistes canadiens et 13 internationaux offriront un panorama vibrant et diversifié des musiques globales.

Mardi 18 novembre au Cabaret Lion d’Or

Pour ouvrir cette 15ᵉ édition, Bel & Quinn déploient leur soul vibrante, suivis de Caamaño &

Ameixeiras, revisitant les traditions galiciennes. Diyet & The Love Soldiers apportent un folk

autochtone empreint de puissance, avant que Ladom Ensemble et Camilla Dayyani fusionnent musique classique, jazz et influences persanes.

Mercredi 19 novembre PM au Robin des Bois

Cet après-midi célèbre la richesse musicale de l’Atlantique canadien : le guzheng de Jing Xia, la folk électro-acoustique de Leandra Gold, le violon mi’kmaq de Morgan Toney, la pop onirique de Nico Paulo et les sonorités celtiques d’Inn Echo composent un tableau éclectique.

Mercredi 19 novembre au Café Campus

Place à la fête avec Less Toches et sa fiesta latino, Maïa Barouh et son shaman punk japonais,

Killabeatmaker et Sutartronica aux rythmes afro-électro, avant le final explosif de Kin’Gongolo Kiniata, entre afropop et punk congolais.

Jeudi 20 novembre PM au Robin des Bois

Voyage entre les cultures : Seffarine marie traditions marocaines et andalouses, NUNNE explore le folk mexicain, Lancelot Knight fusionne soul et narration autochtone, tandis que Barrut charme avec ses polyphonies occitanes.

Jeudi soir 20 novembre au Foufounes électriques

Explosion finale : Las Karamba et Kazdoura mêlent rythmes cubains et arabes psychédéliques, tandis que El León and the Strangers, Boubé (desert blues) et Orkestar Kriminal offrent des grooves déchaînés.

Jeudi soir, 20 novembre au Foufounes électriques Rythmes Nocturnes

Les vitrines tardives célèbrent la rencontre entre musiques globales, pop et électronique. Miss Kaninna, Queralt Lahoz et El Mehdi fusionnent soul et hip-hop, Static River marie poésie ourdou et house, Cruzlomaexplore la bass équatorienne, Pick a Piper enchante par son électro planant, et Moonshine plonge le public dans un voyage afro-futuriste.

Vendredi 21 novembre PM à la Maison de la culture Marie-Uguay

Clôture en beauté avec Farhad Khosravi Ensemble, Ori Shalva, Pako et NAXX BITOTA, entre musiques persanes, géorgiennes, atikamekw et congolaises.

