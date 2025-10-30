Avec Rock Out, le cinéaste et militant Dustin Lance Black – oscarisé pour Milk et créateur de la minisérie When We Rise– propose un documentaire qui conjugue mémoire personnelle et histoire collective. Dans la lignée de ses projets précédents, il relie son parcours familial à une réflexion sur la visibilité LGBTQ+ dans la culture populaire.

Le point de départ du film est la vie de Marcus, le frère de Black, décédé d’un cancer en 2012. Longtemps resté dans le placard, Marcus évoluait dans la scène punk et heavy metal, des milieux où il croyait « n’avoir aucune place ». Cette tension entre identité queer et codes virilistes sert de fil conducteur au récit. À travers des entrevues et des archives, Black revisite la contribution souvent effacée des artistes LGBTQ+ à l’histoire du rock, de ses origines dans les années 1950 à l’essor du punk. Le film met notamment en lumière Brian Epstein, le légendaire gérant des Beatles, ainsi que Robert Stigwood et Billy Gaff, producteurs influents dont les fêtes étaient décrites comme « les meilleurs bars gais du monde ».

Ces figures, souvent contraintes de cacher leur orientation sous peine de poursuites ou d’exclusion, ont pourtant façonné le visage du rock britannique. Black interroge aussi des témoins comme Simon Napier-Bell (gérant de Wham! et Marc Bolan), Roger Daltrey (The Who), Arthur Brown, ou encore John Reid, ancien gérant d’Elton John et de Queen. Ce dernier souligne le coût professionnel qu’ont payé plusieurs artistes pour avoir osé s’afficher comme gais. Si Rock Out se concentre sur les décennies 1950 à 1980, le film évoque également les héritiers contemporains comme Lil Nas X ou Troye Sivan, symboles d’une nouvelle liberté d’expression queer dans la musique populaire. Le film séduit par son érudition et la richesse de ses témoignages. Entre confidences, analyses culturelles et extraits musicaux, Rock Outrappelle combien les artistes LGBTQ+ ont nourri l’imaginaire du rock — tout en soulignant que la conquête de la visibilité demeure un combat toujours actuel.

INFOS : du 20 au 30 novembre

Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025