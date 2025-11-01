L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe. Avec Corps fantômes, c’est une partie d’une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d’être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd’hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire, qui n’ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantômes, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean-Duceppe. Texte de François Édouard Bernier, Dany Boudreault, Maxime Carbonneau, Sébastien David, Christian Fortin, Célia Gouin-Arsenault, Joephillip Lafortune, Matéo Pineault. Mise en scène : Maxime Carbonneau

👑 Glam Gam Productions signe un retour attendu avec Les Fantômes de Café Cléopâtre, un spectacle de variétés présenté les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre au Café Cléopâtre.

👑 Halloween Carni’Cule : Êtes-vous prêt pour un moment chaud, sexy et fabuleux, dans espace privé au Complexe Sky, avec Carmen Sutra, les grands animatrices Muz’Emma et Moh Dafok, DJ George et Dj Henrique Vianna 1700$ en prix pour les meilleurs costumes. billets.

🎭 Glam Gam Productions présente Les Fantômes de Café Cléopâtre avec Douche Ledouche, Les Izomar, Phoenix Inana, Tristan Ginger, Booze Crotch, Julie Paquet, Rusty Jameson, Misty Portugal, Michael J McCarthy, Anaconda LaSabrosa, Mina Minou, Moonshine Sunshine, Professor Word, ‘Arawelo, Kije et Toshiro, au Café Cléopâtre



🥳 Queen & Queer Édition Halloween avec Ms. Baby, Mightykat, Alamusic et artistes invités, au Bain Mathieu



🎤 Bareoke karaoké strip-tease, au Café Cléopâtre



🥳 Synthoween avec Automelodi, AN_NA, AUS!Funkt, DJ Sérénade Obsolète et DJ Dimitri, au bar Le Ritz PDB



🥳 Chill N Thrill expérience immersive, à l’ESC



🎥 À bout de souffle de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, au Cinéma du Musée



🥳 Halloween avec Kittin, Legowelt, Kim Ann Foxman et Sunil Sharpe, à la SAT



🥳 Fête du Jour des morts Nevermore: A Night to Die For, au Cabaret Berlin



👑 Drag Academy présente Dia de los Muertos avec les vedettes de Drag Race Mexico : Cristian Peralta, Taiga Braya, Hailey Well et Aishwarya Coe, au Cabaret Mado

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail



🥳 Chill N Thrill expérience immersive, à l’ESC



🎶 Collectif Supernova présente Chorale pop-up / I Put a Spell on You, à l’Église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, au Cabaret Mado



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, au Bernard Cabaret Gourmand



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Bobépine et Esirena, au Cabaret Mado



👑 Le Duel des Nouvelles avec Lulu Shade, au Cabaret Mado

Lundi 3 novembre 2025

😂 Quiz animé par Brian, au Burgundy Lion



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, à l’Urban Element Zone

Mardi 4 novembre 2025

🎥 OUVERTURE du Festival Cinémania avec le film ON SERA HEUREUX. Saad, jeune clandestin marocain, et Reza, son amant iranien, rêvent d’une vie confortable et paisible en Amérique. Dès leur arrivée à Montréal, c’est pourtant une course contre la montre qui s’installe. Saad devra sauver par tous les moyens possibles Reza, qui risque la déportation vers l’Iran, et une éventuelle exécution dans son pays. Par un stratagème désespéré, Saad réussit à séduire un influent porte-parole du ministère de l’Immigration du Canada. S’ouvre devant lui un nouveau monde de possibilités, mais laquelle choisira-t-il ? La réalisatrice réputée Léa Pool et le renommé scénariste Michel Marc Bouchard combinent leurs talents pour raconter cette histoire à travers un sujet rarement exploré au cinéma, soit l’immigration des personnes réfugiées LGBTQ+.

👠 Black Gxrl Sesh présente Just Like Back In The Day, cours de vogue femme emoting avec Kije Amour 007, au Studio Ed



🎥 The Florida Project de Sean Baker avec Willem Dafoe, à la Cinémathèque Québécoise



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, au Cabaret Mado

Mercredi 5 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎤 Karaoké, au Club DD’s

🎥 Projection du film LA PETITE DERNIÈRE dans la cadre du festival CINÉMANIA. Fatima, 17 ans, s’émancipe de sa famille et de son quartier pour vivre librement sa sexualité qu’elle assume à peine. Mais cette vie trouvée, en totale opposition avec son passé, la fera se questionner sur sa foi, son rapport à la famille et aux traditions. Après le portrait bouleversant d’une mère, dans son long métrage Bonne Mère, Hafsia Herzi suit l’entrée dans l’âge adulte d’une jeune fille. On sent la passion de la cinéaste, qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille, bien qu’ici le scénario soit adapté du livre de Fatima Daas. L’actrice Nadia Melliti est extraordinaire de justesse dans ce rôle, écrit sur mesure pour elle.



🎶 Lebanon Hanover avec WINGTIPS et Perestroika, à la SAT



👠 Cours de vogue avec Kuntiana, au Studio Bizz



👠 Sessions Ballroom avec différents hôtes, à l’Espace Sans Luxe



🎨 Drink & Draw par @Hommehomo, au bar Le Cocktail



👑 Bromance avec Derek Wood, Johnny Jones, Walter Ego, Alastair Sin, Mortal Mess et Blueberry Moore, au Cabaret Mado



Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

🎭 Levée de fonds Alter-SPARK pour Alter-Héros avec Lizzy Peazy et Niko Lubie, au Cabaret des curiosités



🎭 Death Becomes Her hommage burlesque avec Baron Von Styck, Celesta O’Lee, Lily Monroe, Rose de Flore, Clara Develours et Milady Lilas, au Wiggle Room



🏳️‍🌈 Ateliers Trash & Treasure présentés par Le Quartier Jeunesse (CJEMCV)



🥳 EQLive avec Gayance, G L O W Z I et IAMNOTMYHISTORY, à la SAT



👑 Drag Night, au Club DD’s



🎶 Cœur de Pirate avec Laraw, au MTELUS



👠 Black Gxrl Sesh réservé aux personnes noires, @blackgxrlsesh



👑 Girls’ Night Out avec Krystella Fame, Jessie Précieuse et Esirena, au Cabaret Mado



🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎥 Projection du film DES PREUVES D’AMOUR dans le cadre du festival CINÉMANIA. Céline et Nadia attendent leur premier enfant. Si la grossesse de Nadia est visible aux yeux de tout le monde, Céline doit faire face à un cadre législatif et sociétal moins évolué qu’elle ne l’aurait pensé. Sous les yeux de sa femme, de sa mère et de ses proches, elle tente tant bien que mal de trouver sa place. Ella Rumpf et Monia Chokri bouleversent de sincérité et de justesse dans ce premier film aussi délicat que nécessaire d’Alice Douard présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. On pense à la beauté d’Une histoire simple dans cette histoire, qui, elle, ne l’est pas tant que ça.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou: Soirée sans pantalon avec Michel Dorion et invités spéciaux — sans pantalon !, au bar Le Cocktail

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎭 Hommage burlesque à Batman avec Olivia Killyjoy, Mina Minou, Quinzy Chase, Fleur du Mal et Selma Gahd, au Wiggle Room



🥳 EAF x SAT avec Andy Stott, Corporation et William Hayes-Dulude, à la SAT



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Rainbow, Clay Thorris et Crystal Starz, au Cabaret Mado

Samedi 8 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🥳 Homopop présente Robyn Dance Party : Body Talk 15e anniversaire, au Club DD’s



👑 Drag Brunch avec Uma Gahd et Selma Gahd, au restaurant Robin des Bois



🎥 L’Étrange Noël de monsieur Jack, au Cinéma Public



🥳 CLUB SAT avec Optimo, Rig Thrall b2b CPR Annie et Pat De Bratte, à la SAT



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Rainbow, Clay Thorris et Crystal Starz, au Cabaret Mado



👑 Jimmy Moore personnifie Céline Dion, au Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, au bar Le Cocktail



Dimanche 9 novembre 2025

👑 Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, LaDrag OnFly et Jojo Bones, au Bar Social Verdun



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, au Cabaret Mado



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, au Bernard Cabaret Gourmand



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Sami Landri, au Cabaret Mado



👑 Le Duel des Nouvelles avec Lulu Shade, au Cabaret Mado

Lundi 10 novembre 2025

😂 Quiz animé par Brian, au Burgundy Lion



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, à l’Urban Element Zone



Mardi 11 novembre 2025

👑 MTL Drag King Royale avec Goblin Harlequin, au Bar Notre Dame des Quilles



👠 Black Gxrl Sesh présente Just Like Back In The Day, cours de vogue femme emoting avec Kije Amour 007, au Studio Ed



🎶 Hannah Frances avec Cedric Noel, à L’Escogriffe



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, au Cabaret Mado

Mercredi 12 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎤 Karaoké, au Club DD’s



🎥 C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée avec réflexions d’amis du défunt réalisateur, musique, souvenirs et plus, au restaurant Robin des Bois



👠 Cours de vogue avec Kuntiana, au Studio Bizz



👠 Sessions Ballroom avec différents hôtes, à l’Espace Sans Luxe



🥳 Danser Dans l’Noir – séance de danse dans l’obscurité complète, à l’Association récréative Milton-Parc



🎨 Aussenwelt présente dessin de modèle vivant, au 429 avenue Viger E



👑 Une drag près de chez vous avec Marla Deer, Gisèle Lullaby, Johnny Jones, Bobépine, Tracy Trash, Kelly Torrieli, Fabien L’Amour, Jay Show et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado



Jeudi 13 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎥 Célébration des 20 ans de C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée avec Michel Côté, Marc-André Grondin et Danielle Proulx, au restaurant Robin des Bois



🏳️‍🌈 Ateliers Trash & Treasure présentés par Le Quartier Jeunesse (CJEMCV)



👠 Black Gxrl Sesh réservé aux personnes noires, @blackgxrlsesh



👑 Dance Again avec Tracy Trash, Peggy Sue, Kelly Torielli, Phoenix et Miss Vicky, au Cabaret Mado



👑 Drag Night, au Club DD’s



Vendredi 14 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎭 Totally 90s! avec Lulu Les Belles Mirettes, Dee Dee Dynasty, Enshantay, Satin Simone et Lady Muffinstuff, au Wiggle Room



🎶 Kettama, à la SAT



🏳️‍🌈 Rassemblement mensuel BLUF Montréal – hommes en cuir, au bar Le Stud



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Sasha Baga et Lana Dalida, au Cabaret Mado



👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, au bar Le Cocktail



Samedi 15 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎤 Bareoke karaoké strip-tease, au Café Cléopâtre



🥳 Dark Vibes – soirée gothique avec DJ Draris et Kardec, au Cabaret Berlin



🎶 Die Spitz avec Babe Haven, au bar Le Ritz PDB



🎭 Diamonds and Pearls avec Miami Minx, Zyra Lee Vanity, Mina Minou, Madrose et Frenchy Jones, au Wiggle Room



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Jimmy Moore, Sasha Baga et Lana Dalida, au Cabaret Mado



👑 Jimmy Moore personnifie Madonna : The Celebration Tour, au Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec Emma Déjàvu, au bar Le Cocktail

Dimanche 16 novembre 2025

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

Depuis plus d’un quart de siècle, le concert Voix d’Espoir / Voices of Hope de la Maison du Parc conjugue musique classique et solidarité. L’an dernier, le public avait été transporté par deux œuvres majeures de Johannes Brahms — Schicksalslied (Chant du destin) et Nänie —, inspirées de la poésie allemande et de la mythologie grecque. C’est réellement une tradition musicale au service d’une cause essentielle. Cette année, c’est Joseph Haydn qui sera à l’honneur, avec sa Missa in Angustiis (Messe pour des temps difficiles), en ré mineur. Le 16 novembre prochain, cette œuvre phare du répertoire sacré sera interprétée par l’Association des musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, accompagnée du chœur de l’église St. Andrew and St. Paul.

📚 The Violet Hour Book Club devient The Violet Hour Zine Club alors qu’on y lit des numéros de Crooked et Gender Trash From Hell, au 6450 avenue Christophe-Colomb



🥳 SAT Roller Dance avec Skate with Marly, à la SAT



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, au Bernard Cabaret Gourmand



🎭 CIAO! avec Kaz Dreamboat, Zyra Lee Vanity, Casquivano, Miami Minx, Yikes Macaroni, La Jouvencelle et Cypresse, au Wiggle Room



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, au Cabaret Mado



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga, Marla Deer et Lady Guidoune, au Cabaret Mado



👑 Le Duel des Nouvelles avec Lulu Shade, au Cabaret Mado

Lundi 17 novembre 2025

😂 Quiz animé par Brian, au Burgundy Lion



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, à l’Urban Element Zone

Mardi 18 novembre 2025

👠 Black Gxrl Sesh présente Just Like Back In The Day, un cours de vogue femme emoting avec Kije Amour 007, au Studio Ed



🎥 New Wave d’Elizabeth Ai, avec Lynda Trang Ðài, Ian “DJ BPM” Nguyen et Elizabeth Ai, à la Cinémathèque Québécoise



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, au Cabaret Mado

Mercredi 19 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎤 Karaoké, au Club DD’s



🥳 Peachclub célèbre son 3e anniversaire avec drag, humour bilingue, danse gogo et pole dance, avec The Slut Show, à la SAT



👠 Cours de vogue avec Kuntiana, au Studio Bizz



👠 Sessions Ballroom avec différents hôtes, à l’Espace Sans Luxe



👑 Lady Boom Boom présente Gaga, au Cabaret Mado

Jeudi 20 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🎥 QCCMTL Queer Cinema Montréal et image+nation présentent Fox and His Friends de Rainer Werner Fassbinder, avec Peter Chatel, Karlheinz Böhm, Adrian Hoven, Christiane Maybach et Harry Baer, au Cinéma du Parc



🤣 Press Start Fundraiser avec Caro Monast, Aloe Aximov, Androméde, Lavinia Vex, Petit Biscuit, Kaz Dreamboat, Engelbert von Ficken, Venom Vice et Mina Minou, au Bar Social Verdun



👠 Black Gxrl Sesh réservé aux personnes noires, @blackgxrlseshd



🎶 The Dears avec Thanya Iyer et Mellonella, au National



🎭 The Life of a Showgirl Burlesque avec Miami Minx, Lily Monroe, Mia Culpa, Rose de Flore, Zyra Lee Vanityet Satin Simone, au Wiggle Room



👑 Le Sami Party avec Sami Landry et invités, au Cabaret Mado



👑 Drag Night, au Club DD’s

Vendredi 21 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

👠 Black Gxrl Sesh présente Get In Kiki Lounge : All Black Everything Edition avec DJ Syana et le commentateur Moonstar, au Culposo Lounge



🥳 New Romantic Dance Party avec Coffin Joe et DJ Faith, au Cabaret Berlin



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Carmen Sutra et Bambi Dextrous, au Cabaret Mado



👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, au bar Le Cocktail

Samedi 22 novembre 2025

🎭 CORPS FANTÔME, Théâtre Duceppe.

🥳 Super Taste MTL présente Starships : 2010’s Dance Party, au Cabaret Berlin



🏳️‍🌈 Marché de Noël Queersmas — marché de Noël fétichiste et inclusif, à l’Usine C



🎭 Le Cabaret Queersmas, au Stock Bar



🎭 Gatsby Burlesque avec Moonshine Sunshine, Petro, Yaya Havana, Tristan Ginger et Frenchy Jones, au Wiggle Room



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Marla Deer, Carmen Sutra et Bambi Dextrous, au Cabaret Mado



👑 Jimmy Moore personnifie Adele, au Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec Lady Boom Boom, au bar Le Cocktail

Dimanche 23 novembre 2025

🎭 Showgirls 4 Palestine avec Lucy Jervais, Tranna Wintour, Maroussia, Sara Malsika, Ryder and Sly, Uma Gahd, Fauve, Tri, Mina Minou et Lychee Storm, au Wiggle Room



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, au Cabaret Mado



🏳️‍🌈 Marché de Noël Queersmas — marché de Noël fétichiste et inclusif, à l’Usine C



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado



👑 Le Duel des Nouvelles avec Lulu Shade, au Cabaret Mado



👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invités spéciaux, au bar Le Cocktail

Lundi 24 novembre 2025

😂 Quiz animé par Brian, au Burgundy Lion



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, à l’Urban Element Zone

Mardi 25 novembre 2025

👠 Black Gxrl Sesh présente Just Like Back In The Day, un cours de voguing femme emoting avec Kije Amour 007, au Studio Ed



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, au Cabaret Mado



Mercredi 26 novembre 2025

🎤 Karaoké, au Club DD’s



👠 Cours de vogue avec Kuntiana, au Studio Bizz



👠 Sessions Ballroom avec différents hôtes, à l’Espace Sans Luxe



🎨 Aussenwelt présente Dessin de modèle vivant, au 429 avenue Viger E



🥳 Danser Dans l’Noir — séance de danse dans l’obscurité totale, à l’Association récréative Milton-Parc



Jeudi 27 novembre 2025

🥳 EAF x SAT avec Treglia, Jiyoung Wi et Keru Not Ever, à la SAT



👠 Black Gxrl Sesh réservé aux personnes noires, @blackgxrlsesh



👑 Drag Night, au Club DD’s

Vendredi 28 novembre 2025

🎶 La Luz avec Birds of Prrrey, au bar Le Ritz PDB



🥳 Pants Off MTL avec DJ Ian Jackman et un code vestimentaire sans pantalon, au Cabaret Berlin



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Lady Boom Boom et Tracy Trash, au Cabaret Mado



👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion et invités spéciaux, au bar Le Cocktail

Samedi 29 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Lady Boom Boom et Tracy Trash, au Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags avec Michel Dorion, au bar Le Cocktail

Dimanche 30 novembre 2025

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, au Cabaret Mado



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Marla Deer et Miami Minx, au Cabaret Mado



👑 Le Duel des Nouvelles avec Lulu Shade, au Cabaret Mado



👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invités spéciaux, au bar Le Cocktail

