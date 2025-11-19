Julian : l’amour au-delà des frontières et du temps

Julian marque les débuts remarqués de la réalisatrice flamande Cato Kusters. Inspiré du bouleversant récit autobiographique de Fleur Pierets, le film retrace une histoire d’amour réelle et militante : celle de deux femmes décidées à se marier dans tous les pays du monde où le mariage entre personnes de même sexe est reconnu.

Fleur (interprétée par Nina Meurisse) et Julian (la comédienne flamande Laurence Roothooft) se rencontrent par hasard lors d’un concert. Le coup de foudre est immédiat. Rapidement, elles se fiancent et imaginent un projet fou : célébrer leur union dans les 22 pays qui, en 2017, reconnaissent légalement le mariage entre conjoints du même sexe. Leur « 22 Project» devient à la fois un manifeste d’amour et un geste politique fort — une façon de dénoncer, par la joie, les inégalités persistantes dans un monde où plus de 150 pays refusent encore ce droit.

Elles vendent leurs biens, laissent derrière elles leur confort et partent sur les routes, prêtes à dire « oui » autant de fois que nécessaire. Après quatre mariages symboliques, leur périple s’interrompt brutalement : Julian est frappée de vertiges à la suite de la cérémonie parisienne. Le diagnostic tombe : une maladie fulgurante ne lui laisse que quelques mois à vivre.

Loin de se réduire à une tragédie, Julian explore la puissance de l’amour comme moteur de résistance et de mémoire. Fleur, dévastée, décide de poursuivre seule leur rêve inachevé : faire vivre Julian à travers la continuité de leur combat. Le film alterne entre passé et présent, mêlant souvenirs intimes, images d’archives et moments filmés par les deux amantes elles-mêmes. Cette structure fragmentée évoque la nature même de la mémoire — mouvante, imprévisible, empreinte de tendresse et de douleur.

Kusters filme ses héroïnes avec une douceur pudique : chaque regard, chaque geste devient un acte d’amour et de rébellion. La réalisatrice évite le pathos pour privilégier la lumière, la sensualité et la complicité du couple. Le résultat est un hommage vibrant à l’engagement lesbien, à la sororité et à la dignité de vivre pleinement, même dans la perte.

Coproduit par Lukas et Michiel Dhont (Girl, Close), Julian partage avec leur cinéma une sensibilité extrême à la fragilité humaine et à la beauté des liens. En choisissant de centrer son récit sur deux femmes qui refusent les limites — géographiques, sociales ou temporelles —, Kusters signe un film universel sur la force transformatrice de l’amour queer.

Julian nous rappelle que certaines histoires d’amour, même interrompues, continuent d’irradier longtemps après la dernière étreinte.

INFOS : Ce film sera présenté dans la cadre du festival image+nation, qui se tiendra du 20 au 30 novembre 2025. Pour vous procurer des billets https://image-nation.org