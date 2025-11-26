Les queers de chez nous ont brillé à l’étranger en 2025

Nouvelle année faste pour les artistes queers qui ont fait briller le Québec un peu partout sur la planète. Parce qu’il faut bien trouver des raisons de se réjouir au terme de cette année chargée de reculs pour nos communautés, voici un survol des réalisations de plusieurs des étoiles LGBTQ+ dignes de mention.

Lançons cette série d’éloges et de bonnes nouvelles avec nos magnifiques cinéastes. En janvier dernier, la réalisatrice Chloé Robichaud a commencé l’année 2025 de manière faste en revenant du Festival du film de Sundance avec le prix spécial du jury pour son fabuleux film Deux femmes en or, avant qu’il récolte environ 800 000 $ au box-office québécois et qu’il soit vu sur les écrans en France et aux États-Unis. Si vous n’avez pas encore eu la chance de visionner ce film aussi profond qu’irrévérencieux, vous pouvez vous rattraper sur Crave, Illico+ ou Apple TV.

On palpite de fierté en repensant à la trajectoire de la série T-REX dans les festivals à travers le monde. Créée par le couple formé par le réalisateur Gabriel Savignac et le producteur Jérémie Boucher (grâce aux brillants textes de Louis-Philippe Vachon), cette série qui explore la masculinité moderne a été projetée dans plusieurs événements en France, en Italie, en Argentine, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis et en Espagne, en plus de récolter plusieurs prix. À voir absolument sur le site Web de Télé-Québec.

Le Québécois d’adoption Eli Jean Tahchi continue de faire parler de lui. Si vous n’avez pas vu sa série La dernière communion, qui raconte comment trois prêtres refont leur vie dans le monde civil à un âge avancé, incluant un homosexuel joué par Guy Jodoin, sachez que d’autres l’ont saluée en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Espagne, au Panama et aux États-Unis. Par ailleurs, son nouveau long métrage, Infidèles, en cours de production, vient d’être sélectionné au festival Red Sea en Arabie saoudite.

En musique, Pierre Lapointe fait un malheur en France avec son plus récent album, Dix chansons pour ceux qui ont le cœur abîmé, qui lui donne accès aux plus grands plateaux, comme Taratata ou Un dimanche à la campagne, deux émissions regardées par des millions de personnes. Après 20 ans de travail constant chez nos cousins de l’Hexagone, le talentueux auteur-compositeur-interprète semble accéder à une reconnaissance encore plus grande.

Chez les comédiens, on ne peut passer sous silence la carrière toujours plus florissante de Théodore Pellerin à l’étranger. Récompensé à la Semaine de la critique de Cannes pour son rôle dans le film Nino, l’interprète, qui a trois agents américains et deux français, a également été vu cette année dans le long métrage L’intrus, qui fut projeté aux festivals de Sundance et de Berlin.

Au cours de l’automne, François Arnaud a tourné à Paris dans une minisérie internationale historique sur Alice Guy-Blaché, pionnière du septième art. Coproduit par France Télévisions et HBO Max, le projet met en scène le comédien qu’on a vu sur les planches du TNM dans la pièce de Michel Marc Bouchard, Une fête d’enfants, ainsi que l’actrice franco-argentine Bérénice Bejo et la Québécoise Sophie Nélisse.

Jean-Michel Blais ne devait pas sortir d’album au printemps, mais son fan-club a eu droit à une séance d’improvisation avec la harpiste Lara Somogyi, Désert, qui a récolté des dizaines de millions d’écoutes partout dans le monde.

Interprétant le personnage non binaire de Claude dans Empathie, Lyraël Dauphin a vu son talent être célébré en France, alors que plus de 10 millions de visionnements de la série ont été comptabilisés après quelques semaines (certainement plus depuis l’écriture de ce texte). De son côté, Philippe Touzel a joué « un modèle nu un peu narcissique, mais pas trop » dans la pièce Marinella de Paris.

Les mots de l’écrivaine Gabrielle Boulianne-Tremblay ont voyagé jusqu’en Argentine, où son roman La fille d’elle-même était présenté en espagnol. En parallèle, sa version anglophone, Dandelion Daughter, a fait son entrée chez Barnes & Noble aux États-Unis. Dans un même ordre d’idée, le grand succès d’Éric Chacour, Ce que je sais de toi, a été publié en japonais cet automne.

2Fik a présenté son exposition Thank You for Your Service au The Invisible Dog Art Center de New York au printemps dernier. Xavier Dolan a joué un conseiller de François Mitterand dans le film L’inconnu de la grande arche sorti cet automne en France. En tant que réalisateur, il a également créé une série sur les chasseurs de skinheads, Rage, présentée lors d’un grand événement télé à Rome.

Safia Nolin et Debbie Lynch-White ont fait vibrer la faune parisienne avec leur spectacle Surveillée et punie, qui avait déjà séduit la population montréalaise des mois plus tôt. Kaytranada a récolté trois nominations aux prix Grammy, alors que le chef Yannick Nézet-Séguin a remporté son 5e prix à la prestigieuse cérémonie depuis le début de sa carrière, en plus de faire la pluie et le beau temps aux États-Unis avec le MET, sans oublier la tournée de l’Orchestre Métropolitain qu’il a dirigé en Europe.

Nous avons de quoi déborder de fierté !