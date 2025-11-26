Notre rétrospective de l’année à travers le monde, les héros et les zéros de 2025

Voici la 30e édition du bilan de l’année compilée par Richard Burnett en catégorisant comme HÉROS ou ZÉRO chaque événement qui ont marqué 2025.

HÉROS Le Liechtenstein où, le 1er janvier, le mariage entre personnes de même sexe est devenu loi du pays, devenant ainsi le 21e État européen à reconnaître l’égalité matrimoniale. Le même jour, les unions civiles entre personnes de même sexe sont entrées en vigueur en Tchéquie.

ZÉRO Avec l’accord du premier ministre populiste Robert Fico, le parlement de la Slovaquie a voté le 26 septembre — par 90 voix contre 7 — une modification constitutionnelle définissant uniquement deux sexes, tout en interdisant la gestation pour autrui et l’adoption pour les couples de même sexe. Les amendements donnent aussi préséance à la loi nationale sur le droit européen.

ZÉRO La Russie qui, selon le média indépendant Meduza (27 janvier), a créé une vaste base de données électronique pour surveiller les personnes LGBTQ en Russie.

ZÉRO La Russie, pour ne pas avoir prévenu ou traité le VIH chez ses soldats — une infection qui, selon un rapport du 23 juillet de Carnegie Politika, a augmenté de 2 000 % depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, en raison de relations sexuelles non protégées et de consommation de drogues parmi les troupes.

HÉROS Les 200 000 personnes ayant participé à la marche de Budapest Pride le 28 juin, défiant le premier ministre hongrois Viktor Orbán, après que le parlement de la Hongrie eut adopté le 14 avril un amendement constitutionnel interdisant tout événement public LGBTQ. S’y ajoutent les 30 000 personnes de Bucharest Pride en Roumanie, et les marches organisées le 7 juin dans les villes de Gdańsk et Wrocław en Pologne, dans un contexte où les partis d’extrême droite gagnent du terrain en Europe de l’Est.

ZÉROS Le président turc Recep Tayyip Erdoğan qui, le 13 janvier, a lancé « l’Année de la famille » par une attaque contre les communautés LGBTQ. Erdoğan a affirmé que le mouvement LGBTQ faisait partie d’un complot étranger visant à déstabiliser la Turquie. La police turque a ensuite arrêté 53 personnes lors de Istanbul Pride, le 29 juin.

ZÉRO La Grèce, qui a annoncé le 27 mars qu’elle interdirait aux hommes gais de devenir parents par gestation pour autrui.

HÉRO L’Italie, qui a tenu sa toute première Dyke March à Rome le 26 avril.

HÉRO La Cour constitutionnelle d’Italie, qui a statué le 22 mai que les couples de femmes ayant recours à la fécondation in vitro à l’étranger peuvent toutes deux être reconnues légalement comme mères, même si l’une d’elles n’est pas la mère biologique.

HÉRO Le leader centriste néerlandais Rob Jetten, devenu le 29 octobre à 38 ans le plus jeune premier ministre élu aux Pays-Bas, ainsi que le premier premier ministre ouvertement gai du pays.

HÉRO La France, qui a inauguré le 17 mai un mémorial parisien dédié aux victimes LGBTQ du régime nazi, situé dans des jardins publics près de la place de la Bastille.

HÉRO Le Royaume-Uni, qui a dévoilé le 27 octobre son premier mémorial national honorant les militaires lesbiennes, gais, bisexuels et trans, au National Memorial Arboretum. Le roi Charles III, chef cérémoniel des forces armées, a déposé des fleurs. En 2025, le Royaume-Uni a aussi commencé à compenser — jusqu’à 70 000 £ — les vétérans LGBTQ expulsés de l’armée en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.

ZÉRO La Cour suprême du Royaume-Uni, qui a statué à l’unanimité, le 16 avril, que la définition légale du mot « femme » exclut les femmes trans.

HÉROÏNE L’évêque Cherry Vann, élue le 30 juillet archevêque de la Church in Wales, devenant la première femme et première personne LGBTQ à diriger une Église anglicane britannique.

HÉRO & ZÉRO Le nouveau pape Léon XIV, qui, dans son premier discours — prononcé le 16 mai —, a réaffirmé l’opposition de l’Église catholique au mariage entre personnes de même sexe, soulignant que la famille doit être « fondée sur l’union stable entre un homme et une femme ». Il a néanmoins poursuivi dans la voie tracée par François et permet les bénédictions d’unions de même sexe. En cette année de Jubilé, il a rencontré officiellement plusieurs délégations LGBTQ — une première dans l’histoire de l’Église.

HÉRO La Thaïlande qui, le 23 janvier, est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à célébrer des mariages homosexuels légalement reconnus, avec plus de 2 000 enregistrements en une seule journée, dont un mariage collectif dans un centre commercial de luxe à Bangkok où 200 couples se sont unis.

HÉRO La Haute Cour d’Osaka au Japon qui, le 25 mars, a jugé que l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe est anticonstitutionnelle.

HÉRO Le juge de la Haute Cour de Hong Kong Russell Coleman qui, le 23 juillet, a statué que les femmes trans ont le droit d’utiliser les toilettes des femmes. Puis, le 9 septembre, Coleman a également reconnu légalement la parentalité d’un couple lesbien ayant eu un enfant grâce à une fécondation in vitro réciproque.

ZÉRO Le distributeur de films chinois Hishow, qui a numérisé un couple gai pour le remplacer par un couple hétérosexuel dans le film australien Together, sorti en Chine le 12 septembre.

ZÉRO La Chine qui, selon Apple (11 novembre), a banni les applications de rencontres LGBTQ Blued et Finka, parmi les plus populaires du pays avec des dizaines de millions d’utilisateurs.

ZÉROS Les autorités de Malaisie qui, le 17 juillet, ont annoncé avoir arrêté 20 hommes lors d’une « fête gaie » dans une résidence de Kota Bharu.

ZÉRO L’Indonésie, où la police a arrêté 75 personnes lors d’une « fête gaie » à Bogor, le 22 juin.

HÉRO Le service national de don de sang Lifeblood en Australie, qui a levé l’interdiction faite aux hommes gais de donner du sang et du plasma, à compter du 16 juillet.

HÉROS La société pharmaceutique Gilead, dont le médicament Yeztugo (lenacapavir) — approuvé le 18 juin par la FDA américaine — réduit presque entièrement la transmission du VIH. Le médicament est injecté tous les six mois. Bien que son prix soit actuellement de 14 109 $ US par injection, la Clinton Health Access Initiative, la Fondation Gates et d’autres partenaires ont annoncé le 24 septembre que son prix serait réduit à 40 $ dans plus de 100 pays à revenu faible ou intermédiaire d’ici 2027.

HÉRO La Haute Cour de l’Andhra Pradesh, en Inde, qui a statué le 16 juin que la loi indienne ne peut refuser aux femmes trans la reconnaissance légale en tant que femmes sous prétexte qu’elles ne peuvent pas porter d’enfants.

HÉRO L’imam ouvertement gai Muhsin Hendricks, âgé de 57 ans — dont la mosquée au Cap était un refuge pour les musulmans LGBTQ — assassiné par deux individus le 15 février.

ZÉRO Le parlement de transition non élu du Burkina Faso, composé de 71 membres, qui a adopté à l’unanimité, le 1er septembre, un Code des personnes et de la famille criminalisant toutes les activités LGBTQ, avec des peines allant de deux à cinq ans de prison.

HÉROS & ZÉROS La Cour suprême des Caraïbes orientales, basée à Sainte-Lucie, qui a annulé le 29 juillet une loi coloniale criminalisant les relations homosexuelles. Cependant, cinq pays caribéens maintiennent encore ces interdictions : la Jamaïque, la Grenade, le Guyana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que Trinité-et-Tobago où la Cour d’appel de Trinité-et-Tobago a renversé le 26 mars une décision de 2018 qui avait invalidé les lois anti-gais.

HÉRO & ZÉRO Porto Rico, dont la Cour suprême a statué le 2 juin que le marqueur de genre « X » est autorisé sur les certificats de naissance. Toutefois, le 16 juillet, le gouvernement a interdit l’accès aux hormonothérapies et aux chirurgies pour les personnes trans de moins de 21 ans.

HÉRO Le Parlement cubain, qui a adopté le 18 juillet une nouvelle loi sur l’état civil permettant aux personnes de déclarer leur genre sans obligation de chirurgie et de modifier leur marqueur de genre sur les documents d’identité.

HÉRO La Cour supérieure de justice du Brésil, qui a statué le 7 mai qu’une personne peut officiellement s’identifier comme non binaire sur ses documents, dont son certificat de naissance.

HÉROS Le troisième rapport annuel D.A.T.E. publié le 28 mai par l’application Hinge, montrant que la génération Z est plus ouverte que les millénariaux quant à la fluidité sexuelle et de genre. Le sondage de Hinge (14 000 répondant·e·s) révèle notamment une hausse de la « fatigue des étiquettes » et une plus grande ouverture à des attractions inattendues.

ZÉRO Le président américain Donald Trump qui, le 7 octobre, s’est moqué des personnes trans devant le premier ministre canadien Mark Carney — dont l’enfant s’identifie comme non binaire — lors de leur rencontre au Bureau ovale.

ZÉRO L’administration Trump, dont la directive du 11 avril signée par le secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr., stipule que la dysphorie de genre ne constitue plus un handicap protégé par la loi fédérale américaine.

ZÉRO Le Comité olympique et paralympique américain, qui a interdit le 21 juillet aux femmes trans de concourir dans les sports féminins, se conformant à un décret signé par Donald Trump.

ZÉRO Le Conseil mondial d’athlétisme, qui a approuvé le 30 juillet un nouveau règlement exigeant que toutes les athlètes concourant dans la catégorie féminine aux Championnats du monde se soumettent à un test du gène SRY, présenté comme un « indicateur fiable du sexe biologique ». Ce règlement est entré en vigueur le 1er septembre. Le Comité international olympique (CIO) avait pourtant cessé ces tests dès 1999, mais laisse aux fédérations de chaque sport le soin de définir leurs propres critères d’admissibilité.

ZÉRO La Fédération anglaise de football, qui a mis à jour le 1er juin sa politique de participation des personnes trans, exigeant que les hommes trans souhaitant jouer dans les compétitions masculines déclarent officiellement être « biologiquement femmes ».

HÉROS La Cour du Banc du Roi de l’Alberta, qui a accordé le 27 juin une injonction à Egale Canada et à Skipping Stone, bloquant le projet de loi 26 qui visait à interdire les soins d’affirmation de genre pour les jeunes trans en Alberta.

ZÉROS Les groupes conservateurs Parents for Choice in Education et Action4Canada, ainsi que le ministre de l’Éducation Demetrios Nicolaides, qui ont annoncé le 26 mai un bannissement de livres scolaires — incluant des titres LGBTQ — finalement reporté à 2026 après un tollé international.

ZÉRO Le Comité de sages sur l’identité de genre, nommé par la CAQ, dont le rapport de 280 pages publié le 30 mai recommande le maintien de toilettes genrées dans les écoles, tout en ajoutant des toilettes neutres. La directrice d’Aide aux Trans du Québec, Victoria Legault, a déclaré à CBC que le rapport est « empreint de misogynie » et stigmatise les femmes et filles trans qui, en réalité, sont les plus à risque d’être victimes de violence.

ZÉRO La Bibliothèque Père-Ambroise, dans le Village gai de Montréal, administrée par l’arrondissement de Ville-Marie, qui a refusé au Violet Hour Book Club — fondé par l’auteur et ancien coverboy de Fugues Christopher DiRaddo — de tenir des rencontres mensuelles en raison de la Loi 14 (projet de loi 96). Après controverse, le cabinet du ministre de la Langue française a reculé le 29 janvier, affirmant que la loi n’interdisait pas les activités en anglais. La Ville de Montréal s’est ensuite excusée le 31 janvier.

ZÉRO Le ministre de la Langue française Jean-François Roberge, qui a annoncé le 24 septembre la fin de l’écriture inclusive dans les communications gouvernementales. Roberge a ajouté que des règles similaires seront imposées aux écoles, aux universités et au réseau de la santé.

HÉRO Le Musée canadien pour les droits de la personne, dont l’exposition itinérante Love in a Dangerous Time: Canada’s LGBT Purge a été inaugurée le 27 mai à la galerie d’art de l’ambassade du Canada à Washington pendant WorldPride. L’exposition relate la purge LGBT ayant touché les membres LGBTQ des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale, de 1950 aux années 1990.

HÉRO Postes Canada, dont la série de timbres Places of Pride, lancée le 29 mai, rend hommage à quatre lieux historiques LGBTQ au pays : le Club Carousel de Calgary; le bar cuir Truxx à Montréal, dont la descente policière de 1977 a mené à l’ajout de l’orientation sexuelle à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec; la plage de Hanlan’s Point à Toronto, site du tout premier rassemblement queer d’envergure au Canada en 1971; et la 3e rencontre nord-américaine des Autochtones gais et lesbiennes en 1990, où le terme « bispirituel » a été adopté.

HÉRO Le Collège Dawson qui, en 2025, a créé le Prix d’engagement communautaire queer Joe Rose — une bourse annuelle de 1 000 $ offerte à un·e étudiant·e 2SLGBTQIA+ engagé·e. Le prix honore l’étudiant et militant VIH Joe Rose, assassiné dans un autobus de la STM le 19 mars 1989. C’est au Collège Dawson que Rose avait fondé en 1985 le Etcetera Club, un espace sécuritaire pour élèves LGBTQ.

HÉROS Les centaines de participants, bénévoles et organisateurs, dont Evie Haugland et le West Island LGBTQ2+ Centre, qui ont lancé le tout premier Hudson Pride le 5 juillet.

HÉROS Les organismes de la Fierté ayant survécu au retrait massif de commanditaires en 2025. La Ville de Toronto a même accordé 350 000 $ supplémentaires à Pride Toronto le 22 avril pour compenser les pertes.

HÉROS & ZÉROS La longue bataille entre Fierté Montréal et plusieurs organismes LGBTQ — dont le Réseau des lesbiennes du Québec, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l’Ouest-de-l’Île, le Centre de solidarité lesbienne, Helem Montréal et le Sapphix Social Club — qui a éclaté au grand jour dans un article de La Presse publié le 16 mai, en amont de la création de Wild Pride, laquelle a tenu une marche de la Fierté alternative le 10 août, le même jour que Fierté Montréal. La controverse s’est intensifiée lorsque l’artiste Safia Nolin, dans un message Instagram du 30 juillet, a dénoncé « la présence de Ga’ava, un groupe LGBTQ+ sioniste », ce qui a poussé Fierté Montréal à publier le 31 juillet un communiqué condamnant le génocide à Gaza et à exclure Ga’ava ainsi que le Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) — basé à Toronto — du défilé. Puis Bernard Truong a démissionné de la présidence du conseil d’administration de Fierté, deux jours après que le directeur général Simon Gamache ait pris un « congé de maladie » le 29 juillet. Gamache a ensuite démissionné le 19 août. La nouvelle présidente du conseil d’administration, Marlot Marleau, a promis d’ouvrir le dialogue avec la communauté; mais dans les faits, les protestataires et critiques sont désormais invités à s’impliquer concrètement alors que Fierté cherche une nouvelle direction, tout en tentant de revenir à la mission première de la Fierté.

ZÉROS Les organisateurs et participants de la troisième « marche » annuelle de Rad Pride dans le Village gai, le 9 août, qui ont lancé des objets sur les policiers. Ces derniers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Une poubelle a été incendiée et plusieurs vitrines de la Banque Nationale au coin des rues Saint-Hubert et Sainte-Catherine ont été fracassées. Il n’y a eu aucune arrestation.

ZÉROS Les manifestants Queers for Palestine qui ont interrompu le défilé de Capital Pride à Ottawa le 24 août, forçant les organisateurs à annuler la parade.

HÉROS & ZÉROS Les organisateurs de WorldPride 2025 qui, le 9 avril, ont mis en garde les touristes trans contre un voyage à Washington en raison des politiques anti-trans de l’administration Trump. WorldPride a dû relocaliser plusieurs événements après l’annulation de programmations par le Kennedy Center contrôlé par Trump. Le 6 juin, Donald Trump a ordonné la fermeture de Dupont Circle. Le parcours de la parade a toutefois été rouvert quelques heures avant le début du défilé le 7 juin. Au final, WorldPride a attiré 1,2 million de visiteurs — bien en deçà des 3 millions initialement attendus.

HÉROS Les bâtisseurs et soutiens du centre Espace + Village, situé au 929, rue Sainte-Catherine Est, que la Ville de Montréal a annoncé le 9 août comme devant devenir le « premier complexe communautaire LGBTQ francophone au Canada ». Il ne remplacera ni ne concurrencera le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal situé au 2075, rue Plessis. La contribution financière totale de la Ville s’élève pour l’instant à 1,025 million de dollars.

HÉRO La Ville de Montréal qui, le 22 août, a annoncé son projet de réaménagement de la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Berri et De Lorimier. Les travaux doivent commencer en 2026 et se terminer en 2030. Le projet transforme le tronçon du Village en promenade piétonne permanente, couverte d’une canopée illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel.

HÉRO Le bar LGBTQ Champs sur le boulevard Saint-Laurent, qui a obtenu le 6 octobre un permis de danse de la Régie des alcools, dix mois après l’interdiction de danser en décembre 2024 à la suite de plaintes pour bruit. Après avoir investi dans l’insonorisation, Champs a mené un « long, frustrant et compliqué » processus pour obtenir un permis de danse — permis valide uniquement les vendredis, samedis et jours fériés.

ZÉROS Les voleurs montréalais qui, le 27 mars, ont dérobé des costumes d’une valeur de 20 000 $ de la superproduction québécoise La Cage aux Folles, dans un camion stationné à Verdun en route vers le nettoyeur.

HÉRO Le doyen de la Faculté de droit de l’Université McGill, Robert Leckey — époux du danseur renommé José Navas — qui a été nommé, le 27 janvier, juge à la Cour supérieure du Québec, district de Montréal.

HÉRO L’acteur québécois Théodore Pellerin qui, le 22 mai, a reçu le prix Newcomer (Révélation) à la Semaine de la critique du Festival de Cannes pour son rôle dans Nino, premier long métrage de la réalisatrice française Pauline Loquès.

ZÉROS Les Prix Écrans canadiens qui, le 30 mai, ont remis le trophée du Meilleur animateur ou de la Meilleure animatrice à Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor pour Canada’s Drag Race, un trio qualifié ici sans détour « d’insupportable ».

HÉRO L’ex-concurrente de la saison 2 de Canada’s Drag Race, Gia Metric — alias Giorgio Triberio — qui a remporté, le 31 juillet, une médaille d’argent en nage artistique aux Championnats mondiaux aquatiques des maîtres 2025 à Singapour.

HÉRO La légende du drag québécois Mona de Grenoble qui, le 23 mars, a remporté l’Olivier de l’année, le prix le plus convoité du 26e Gala Les Olivier.

HÉROS Les drag queens montréalaises Rita Baga, Mona de Grenoble, Barbada, Bobépine et Bambi Dextrous qui, comme l’a annoncé la chaîne Crave le 2 juillet, font partie de la distribution de la série originale bilingue de Crave BON COP, BAD COP, dont la première est prévue en 2026.

HÉRO Le réalisateur, producteur, rappeur, chanteur et DJ montréalais Kaytranada (né Louis Kevin Celestin), lauréat le 4 mai du prix international de la SOCAN, décerné à un auteur-compositeur et artiste dont l’influence dépasse désormais les frontières du Canada.

ZÉROS Les 50 humoristes de stand-up de renom — dont Dave Chappelle, Kevin Hart, le Montréalais Sugar Sammy et la comique lesbienne Jessica Kirson — qui ont participé au tout premier Riyadh Comedy Festival, tenu du 26 septembre au 9 octobre en Arabie saoudite, pays où les femmes subissent une discrimination systémique et où les relations homosexuelles peuvent être punies de coups de fouet, de prison ou de mort. Le 3 octobre, Jessica Kirson a exprimé ses « sincères regrets » et promis de remettre son cachet à une organisation de défense des droits humains. Cette controverse fait suite à la participation d’« icônes gaies » telles que Céline Dion, Jennifer Lopez, Halle Berry et le styliste américain Law Roach au défilé de mode Elie Saab à Riyad en novembre 2024.

HÉRO L’acteur Jonathan Bailey qui, dans l’édition du 13 octobre du magazine TIME, a été nommé parmi les étoiles montantes les plus influentes du monde, puis sacré « homme le plus sexy » dans le numéro du 17 novembre du magazine People. Bailey, 37 ans, a expliqué à TIME pourquoi il a fondé le fonds The Shameless Fund, qui soutient des organismes venant en aide aux personnes LGBTQ âgées, souvent isolées et confrontées à l’homophobie dans les milieux de soins.

HÉRO L’icône pop Elton John qui, le 20 mars, a été annoncé lauréat du Prix Glenn Gould 2025, une distinction canadienne de 100 000 $ remise tous les deux ans à un artiste ayant « enrichi la condition humaine ». Elton a déclaré : « Je suis abasourdi et honoré. »

HÉRO L’acteur et dramaturge quadruple lauréat des Tony Awards Harvey Fierstein, qui a reçu le 8 juin un Tony spécial pour l’ensemble de sa carrière au théâtre.

HÉROS L’équipe de création derrière la coproduction La Messe Basse / Théâtre Duceppe, Corps fantômes, présentée à Duceppe du 22 octobre au 22 novembre. Au cœur de cette pièce marquante se trouvent le meurtre de Joe Rose en mars 1989 et la descente policière de Sex Garage en juillet 1990. Le spectacle combine des personnages fictifs à des figures bien réelles du militantisme queer montréalais — les activistes LGBTQ Roger Le Clerc, Michael Hendricks, Claudine Metcalfe, René Leboeuf et Douglas Buckley-Couvrette — durant les années charnières de 1990 à 1995.

HÉRO Le dramaturge montréalais Éric Noël qui a reçu, le 6 mai, le Prix Michel-Tremblay décerné par la Fondation du Centre des auteurs dramatiques et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour sa pièce L’Amoure looks something like you. Le 6 novembre, Noël a ensuite remporté le Prix du Gouverneur général en théâtre – volet français — pour sa pièce Ces regards amoureux de garcons altérés, présentée à Montréal ce Printemps.

HÉROS Le cinéaste Bruce LaBruce et l’artiste visuel Kent Monkman, tous deux lauréats, le 5 mars, d’un Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2025.

HÉRO Le chanteur autrichien formé en classique JJ — alias Johannes Pietsch — qui a remporté le 17 mai la 69e édition du Concours Eurovision de la chanson avec son morceau pop-opéra Wasted Love.

HÉRO La légende de la pop Johnny Mathis qui a donné son dernier concert le 18 mai au Bergen Performing Arts Center à Englewood, New Jersey. À 90 ans, Mathis a lancé 70 albums et vendu plus de 350 millions de disques à travers le monde.

ZÉRO La diva disco et « icône gaie » Gloria Gaynor qui a trahi les communautés LGBTQ ayant soutenu sa carrière en acceptant un Kennedy Center Honor 2025 approuvé par Trump pour l’ensemble de son œuvre. Pour en rajouter, le quotidien The Independent a révélé le 27 août que Gaynor a versé près de 22 000 $ US à des politiciens et organisations de droite depuis 2023 — notamment au sénateur texan Ted Cruz, à l’ex-président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, à l’actuel président de la Chambre Mike Johnson, ainsi qu’au conseiller à la sécurité nationale de Trump, Marco Rubio.

ZÉRO Les icônes disco Village People — menés par le membre fondateur Victor Willis — qui se sont produits lors d’événements d’investiture de Trump sans la participation des autres membres originaux. Willis a déclaré espérer que leur succès Y.M.C.A. « aidera à rassembler le pays après une campagne tumultueuse et divisée ».

HÉRO Le boxeur Oscar Bonifacino, 21 ans, qui a remporté le 22 février son premier combat professionnel par K.-O. technique au deuxième round contre Matías Gabrielli, à Maldonado, en Uruguay. Dans le ring après le match, Bonifacino a déclaré au public : « Je suis une personne libre, je suis un homme gai. »

HÉRO Le joueur de tennis brésilien Joao Lucas Reis, devenu le 19 août le premier homme ouvertement gai à participer à un tournoi de qualification à l’US Open ou dans tout tournoi du Grand Chelem.

ZÉRO L’athlète olympique trans Caitlyn Jenner qui a publié le 17 janvier sur Instagram qu’elle était « aussi heureuse, sinon plus heureuse que la première fois », de célébrer l’investiture du président Trump.

ZÉROS L’Iran, dont le lancement de missiles le 16 juin a détruit le bar gai Mash Central à Tel-Aviv, trois jours après qu’Israël eut mené des frappes aériennes contre des installations iraniennes. Les autorités israéliennes ont également annulé la parade de la Fierté du 13 juin, épargnant ainsi aux participants la présence de l’invitée d’honneur controversée, Caitlyn Jenner.

ZÉROS L’ancien représentant républicain de New York George Santos, ouvertement gai, condamné le 25 avril à 87 mois de prison pour fraude et vol d’identité. Puis, le 17 octobre, le président Donald Trump a commué sa peine.

ZÉROS Le milliardaire gai et collecteur de fonds républicain Scott Bessent, 62 ans, nommé secrétaire au Trésor le 27 janvier ; l’ancien membre du conseil d’administration de Capital Pride Alliance, Vince Micone, nommé secrétaire par intérim du Département du Travail le 20 janvier ; et l’homme d’affaires influent du secteur technologique Jacob Helberg, qui a prêté serment le 16 octobre comme sous-secrétaire d’État pour la croissance économique, l’énergie et l’environnement.

HÉRO La Cour suprême des États-Unis qui, le 10 novembre, a refusé d’entendre l’appel de l’ancienne greffière du Kentucky Kim Davis, connue pour avoir refusé de délivrer des licences de mariage aux couples de même sexe après la décision historique de 2015 dans Obergefell v. Hodges.

HÉRO Lambda Legal, qui a annoncé le 5 juin que sa campagne « Unstoppable Future » a amassé 285 millions de dollars américains. Cette somme permettra à l’organisme de poursuivre ses combats juridiques contre les attaques politiques visant les communautés LGBTQ aux États-Unis.

HÉRO Le mythique club gai berlinois SchwuZ, qui a déclaré faillite le 31 juillet après avoir été frappé par l’inflation et les changements culturels qui affectent la vie nocturne de Berlin. Fondé en 1977, SchwuZ a joué un rôle clé dans la scène LGBTQ allemande, contribuant notamment au lancement du Christopher Street Day et du magazine queer Siegessäule.

HÉRO La légende de Drag Race Trixie Mattel, qui a annoncé le 9 mars la fermeture de son bar This Is It — le plus ancien bar gai de Milwaukee — à quelques mois de son 57e anniversaire, rappelant à quel point il est essentiel de soutenir les bars LGBTQ locaux à l’ère de Grindr.

ZÉRO Le dernier bar gai de St. John’s, Terre-Neuve, Velvet Club & Lounge, qui a fermé ses portes le 8 février après que la drag queen Tara Nova (alias Lukus Oram-Feltham) a révélé dans un épisode de Canada’s Drag Race que le bar offrait des cachets dérisoires aux artistes (environ 37,50 $ par performance).

HÉRO Le brasseur et propriétaire de pubs Greene King, qui a rouvert le 26 juin le plus ancien bar LGBTQ de Londres, The City of Quebec, après un investissement majeur. Fondé en 1946, le bar servait à l’origine de point de rassemblement pour les pilotes de la Royal Air Force.

HÉRO La librairie queer Glad Day Bookshop de Toronto, qui a déménagé de son emplacement historique de la rue Church le 1er juillet — en raison de loyers exorbitants — pour s’installer dans un local plus abordable sur la rue Lisgar. Une campagne de financement menée par l’organisme a amassé 200 000 $ auprès de 2 400 donateurs afin de sauver la librairie. Ouverte en 1970, Glad Day est la plus ancienne librairie LGBTQ toujours en activité au monde.

HÉRO Le magazine montréalais Lez Spread The Word, qui a remporté trois prix aux National Magazine Awards le 13 juin : Forfait éditorial (médaille d’or), Grand Prix de l’éditeur (or) et Meilleur magazine – Intérêt spécial (or).

HÉRO Le fondateur et président de l’Association québécoise des journalistes 2LGBTQI+ (AJQ+), le journaliste Quentin Dufranne de La Presse Canadienne, qui a lancé officiellement l’AJQ+ le 4 septembre au bar Le Cocktail. L’ancien journaliste de Radio-Canada, Denis-Martin Chabot, en est le trésorier, et la journaliste Charline Caro siège également au conseil d’administration.

HÉRO Le plus ancien centre de services VIH au Canada, le AIDS Committee of Toronto (ACT), qui a annoncé le 12 septembre qu’il fermera en 2026, après 42 ans d’activité. ACT explique que les progrès majeurs dans la prévention et le traitement du VIH ont réduit la demande pour ses services.

Les personnalités ayant fait leur coming out en 2025

Le triple olympien et capitaine de l’équipe masculine américaine de volleyball Erik Shoji (queer)

(queer) L’ex-gardienne de Manchester United Mary Earps (« en couple avec une femme »)

(« en couple avec une femme ») Le joueur de tennis brésilien João Lucas Reis

Le médaillé olympique américain Yared Nuguse

Le joueur de football irlandais Mark Shields (Gaelic Players Association)

(Gaelic Players Association) Le sauteur à ski polonais Andrzej Stekala

Le gymnaste américain Paul Ruggeri

Le décathlonien norvégien Jonathan Hertwig-Ødegaard

L’ancien joueur de l’Australian Football League Mitch Brown (bisexuel), premier homme queer à faire son coming out dans l’histoire de la ligue

(bisexuel), premier homme queer à faire son coming out dans l’histoire de la ligue Les vedettes de RuPaul’s Drag Race Trinity K. Bonet (trans) et Jinkx Monsoon (pansexuelle)

(trans) et (pansexuelle) L’icône de Drag Race S9/All Stars 4 Valentina (femme trans)

(femme trans) La drag queen de Canada’s Drag Race S4 Aimee Yoncé Shennel (femme trans)

(femme trans) Airyn De Niro , fille de Robert De Niro (femme trans)

, fille de (femme trans) Le chanteur R&B Khalid

Le membre du groupe K-pop JUST B , Bain (alias Song Byeong-hee )

, (alias ) Le participant de Star Académie Marc-Antoine Delage (gai)

(gai) La pop star Kesha (omnisexuelle)

(omnisexuelle) L’actrice de Modern Family Aubrey Anderson-Emmons (bisexuelle)

(bisexuelle) La vedette de Coronation Street Shobna Gulati (non binaire)

(non binaire) L’acteur italo-écossais Ruaridh Silvio (bisexuel/queer)

(bisexuel/queer) Les actrices Julia Fox et Tanner Adell (pansexuelles)

et (pansexuelles) L’actrice Anna Camp (en couple avec une femme)

(en couple avec une femme) Le magnat hollywoodien Barry Diller, 83 ans (coming out sans étiquette)

HÉROS LOCAUX

Personnalités décédées en 2025 :

Le poète et cofondateur des Éditions de l’Écrou , Jean-Sébastien Larouche

, L’auteur et poète trans José Claer

Le barman légendaire Larry Lepage (bar Le Mystique)

(bar Le Mystique) L’homme d’affaires et fondateur du Sauna Hippocampe , Yvon Pépin

, L’ex-propriétaire du Campus , Gary Blanchard

, L’auteur, acteur et metteur en scène Claude Poissant

L’icône drag montréalaise Madame Simone (alias Eugene Fortin )

(alias ) L’acteur et personnalité web Gianni Falcone

L’ex-représentant de Fugues , Alain Ménard

, L’animateur de radio et critique de cinéma, René Homier-Roy

HÉROS INTERNATIONAL

Grandes figures internationales décédées en 2025 :