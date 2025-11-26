Pour le pire et pourle meilleur

Je vois souvent la chronique de fin d’année comme un besoin nécessaire de faire le point de l’année écoulée. N’est-ce pas d’ailleurs ce que nous faisons dans nos vies personnelles? La fin de l’année, au-delà de se bourrer la fraise dans les partys de famille et d’ami·e·s, est d’autant plus l’occasion de faire un bilan, sur nos bons coups et nos moins bons. Sur le pire et le meilleur de l’année à venir.

Je me lance. Débutons dans le domaine politique, car il régit nos vies. Nous, personnes LGBTQ+, savons mieux que quiconque comment les politiques influent sur les législations et les mœurs. De Stonewall au Bill Omnibus, de l’illégalité à l’égalité, en passant par le mariage et l’adoption, nous sommes parvenus à la reconnaissance à force de courage et de militantisme. L’atmosphère qui règne présentement aux États-Unis depuis l’élection de Trump, avec la remise en question des droits des femmes, de l’avortement, des minorités sexuelles, de genre et ethniques, de la violence exacerbée, des fusillades dans les écoles — au moment d’écrire ces lignes, CNN en répertorie plus de 64, dont celles de l’Université d’État de Floride en avril et celle du complexe de l’église et de l’école catholique de l’Annonciation de Minneapolis en août (1) — à l’assassinat du porte-voix de la jeunesse trumpiste Charlie Kirk en septembre. Avec la violence que ce gouvernement engendre dans les rues de ses grandes villes — en déployant la Garde nationale à Los Angeles ou en voyant une multitude de gens manifester « anti-Trump, no king » à Washington — mais aussi avec le feu qu’il attise dans un contexte mondial où l’égo prend le dessus.

De la guerre en Ukraine jusqu’à la famine à Gaza, je me demande où le monde s’en va. À quoi servent toutes ces politiques? Ces politiciens aveuglés par leur égo et leur pouvoir; quand Trump rencontre Poutine, Netanyahu ou même Kim Jong-un, je doute que ce soit pour « faire la paix » : il ne fait qu’attiser la haine! La preuve : les gens continuent à perdre leurs maisons, leurs droits, leurs vies. Que font les politiciens pour sauver ces gens? Trop peu. Auront-ils un jour le courage de laisser leur égo aux portes du pouvoir? Est-ce d’ailleurs possible? Certains politiciens plus près de chez nous me donnent de l’espoir. Je nous souhaite plus de gens comme Manon Massé. Bien que cette dernière quitte la politique, espérons qu’elle continuera à faire ce qu’il y a de meilleur, soit créer des liens et des opportunités avec (et pour) les gens, afin de faire rayonner leurs communautés. Une politique humaine, c’est ce que je nous souhaite pour 2026.

L’argent. En novembre dernier, les actionnaires de Tesla ont approuvé un programme de rémunération en actions pour Elon Musk, le PDG de l’entreprise, d’une valeur potentielle de 1 000 milliards de dollars s’il atteint ses objectifs de performance au cours de la prochaine décennie. Cela signifie que l’homme, présentement le plus riche du monde, pourrait également devenir le premier trillionnaire de l’histoire. Comme je n’ai aucune idée réelle de la valeur d’une telle somme (1 000 000 000 000 $ US), je me fie à CTV News qui résume le tout comme étant un salaire de 250 millions par jour sur 10 ans (2). J’utiliserai le mot « décadent », faute de mieux. Le pape Léon XIV a d’ailleurs affirmé que « si ceci est la seule chose qui a encore de la valeur, alors nous sommes dans le trouble ». Pour une fois que je suis d’accord avec le pape! Même si je crois en une société laïque, je nous souhaite plus de prises de position lucides de ce premier pape américain, Robert Francis Prevost, ou du moins de gens de pouvoir ou d’influence qui prennent position avec intelligence et qui ont les valeurs à la bonne place!

L’environnement. La Californie brûle, la Jamaïque se noie dans l’ouragan Melissa. En Inde, des pluies torrentielles ont causé des catastrophes majeures, alors qu’Haïti peine à surmonter un énième sévices naturel. Si les politiques et l’argent ne s’accordent pas pour sauver notre planète, qui le fera? Tous semblent jouer à l’autruche. Pendant ce temps, on parle beaucoup de l’intelligence artificielle, du fait qu’elle pourrait « remplacer l’humain » et générer des pertes d’emploi, mais si on n’intervient pas, cette intelligence artificielle, qui participe activement au réchauffement climatique, pourrait tous nous tuer… Lorsque vous effectuez une recherche sur ChatGPT ou même Google, vous participez, à petit feu, à la destruction de notre planète (3). Et l’homme le plus riche du monde le sait : il s’enrichit même sur nos savoirs. Je nous souhaite plus de jeunes comme Greta Thunberg. Si cette dernière est moins médiatisée, car moins impliquée dans des événements internationaux, elle continue sa route écologiste. Tentons d’en faire autant, localement du moins, avec de petites résolutions, même si nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à consommer.

Le militantisme. Il est une notion essentielle pour changer les politiques injustes, recentrer le discours sur l’environnement et mettre l’argent à la bonne place. Des initiatives militantes plus individuelles (comme celle de la militante féministe Ibtissame Lachgar, dont le t-shirt l’a menée en prison — lisez ma chronique du mois dernier), aux marches collectives, ces actions sont essentielles! Il nous faut plus de mobilisation, comme la Marche mondiale des femmes 2025 qui avait lieu le 18 octobre 2025 à Québec. Organisée par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF), avec pour but de dénoncer la pauvreté, les violences faites aux femmes et la crise environnementale, cette marche a rassemblé plus de 16 000 personnes luttant pour un monde féministe, juste et solidaire.

L’amour. Enfin, il manque cruellement d’amour dans nos sociétés actuelles. Probablement d’ailleurs parce que l’argent et la politique sont les priorités des dirigeants. Il en découle une société déshumanisée et motivée par des valeurs pécuniaires centrées sur le pouvoir et la réussite individuelle, plutôt que sur le bien-être collectif. Je nous souhaite plus de gens qui propagent l’amour et la sagesse, comme Janette Bertrand, ou encore des femmes en politique qui font preuve de courage, comme María Corina Machado, une figure de l’opposition vénézuélienne, qui s’est mérité le prix Nobel de la paix (un communiqué de la Maison-Blanche critique cette décision, car Trump pensait — risiblement — être dans la course), pour son combat en faveur d’une transition démocratique pacifique dans son pays.

Bref, je nous souhaite de l’amour provenant de gens authentiques et altruistes — si ça se fait encore — pour le meilleur de 2026!6

