Jeudi, 27 novembre 2025
    Idées cadeaux

    Idée cadeau pour s’évader

    Logan Cartier
    Un séjour romantique à l’Auberge des Glacis
    Située à L’Islet, entre Montmagny et La Pocatière, l’Auberge des Glacis occupe un ancien moulin seigneurial de 1841, niché entre fleuve et montagne. L’endroit idéal pour un week-end cocooning : table gourmande mettant en vedette les produits d’ici, 16 chambres au charme unique, nature abondante. À proximité : le Parc des Appalaches, parfait pour raquette, ski de montagne, ski de fond et trottinette des neiges.
    Info : https://www.aubergedesglacis.com

