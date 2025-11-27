Personnalités décédées en 2025 : héros d’ici et d’ailleurs

Retour sur les disparus de 2025, d’ici et d’ailleurs…
HÉROS LOCAUX
- Le poète et cofondateur des Éditions de l’Écrou, Jean-Sébastien Larouche
- L’auteur et poète trans José Claer
- Le barman légendaire Larry Lepage (bar Le Mystique)
- L’homme d’affaires et fondateur du Sauna Hippocampe, Yvon Pépin
- L’ex-propriétaire du Campus, Gary Blanchard
- L’auteur, acteur et metteur en scène Claude Poissant
- L’icône drag montréalaise Madame Simone (alias Eugene Fortin)
- L’acteur et personnalité web Gianni Falcone
- L’ex-représentant de Fugues, Alain Ménard
- L’animateur de radio et critique de cinéma, René Homier-Roy
HÉROS D’AILLEURS
- La gagnante de RuPaul’s Drag Race UK S1, The Vivienne (alias James Lee Williams)
- Le membre du Brit Crew AJ Bediako
- La star de RuPaul’s Drag Race Jiggly Caliente (alias Bianca Castro)
- L’artiste emblématique David Edward Byrd
- Le musicien Dave Ball (du groupe Soft Cell)
- L’icône de ballet du Joffrey Ballet, Christian Holder
- Le créateur de mode Giorgio Armani
- L’auteur iconique Felice Picano
- L’écrivain Edmund White
- L’artiste de cabaret Maisie Trollette (alias David Raven)
- Le musicien Kevan Staples (du groupe Rough Trade)
- L’acteur Richard Chamberlain
- Le propriétaire de Little Sister’s Book & Art Emporium, Don Wilson
- L’éditeur du magazine Vanguard, Keith St Clare
- Le producteur de télévision Joseph Lovett
- L’écrivain Thom Cardwell
- Le metteur en scène et artiste visuel Robert Wilson
- L’acteur Jonathan Joss
- La chanteuse et compositrice Jill Sobule
- Les designers Mario Paglino et Gianni Grossi
- Le designer Sha’Vi Lewis
- Le poète Andrea Gibson
- Les stars du porno Tim Kruger, Roman Mercury, Damien Stone et Koby Falks
- L’acteur porno légendaire Colton Ford (alias Glenn Soukesian)
- L’acteur Terence Stamp
- L’acteur Björn Andrésen
- La chanteuse et pianiste Roberta Flack
- Le chanteur David Johansen
- L’actrice Patricia Routledge
- Maria Riva, fille de Marlene Dietrich
- Le photographe Oliviero Toscani
- La philanthrope Wallis Annenberg
- L’icône ballroom Mo’Dayvia LaBeija
- La pionnière lesbienne Jewel Thais-Williams
- La militante trans et vétérane de Stonewall Miss Major Griffin-Gracy