Vendredi, 28 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilActualitésDe Montréal
    De MontréalDu QuébecInternationalPersonnalitésDu Canada

    Personnalités décédées en 2025 : héros d’ici et d’ailleurs

    Richard Burnett
    Par Richard Burnett
    0

    Retour sur les disparus de 2025, d’ici et d’ailleurs…

    HÉROS LOCAUX 

    • Le poète et cofondateur des Éditions de l’ÉcrouJean-Sébastien Larouche
    • L’auteur et poète trans José Claer
    • Le barman légendaire Larry Lepage (bar Le Mystique)
    • L’homme d’affaires et fondateur du Sauna HippocampeYvon Pépin
    • L’ex-propriétaire du CampusGary Blanchard
    • L’auteur, acteur et metteur en scène Claude Poissant
    • L’icône drag montréalaise Madame Simone (alias Eugene Fortin)
    • L’acteur et personnalité web Gianni Falcone
    • L’ex-représentant de FuguesAlain Ménard
    • L’animateur de radio et critique de cinéma, René Homier-Roy

    HÉROS D’AILLEURS

    • La gagnante de RuPaul’s Drag Race UK S1The Vivienne (alias James Lee Williams)
    • Le membre du Brit Crew AJ Bediako
    • La star de RuPaul’s Drag Race Jiggly Caliente (alias Bianca Castro)
    • L’artiste emblématique David Edward Byrd
    • Le musicien Dave Ball (du groupe Soft Cell)
    • L’icône de ballet du Joffrey BalletChristian Holder
    • Le créateur de mode Giorgio Armani
    • L’auteur iconique Felice Picano
    • L’écrivain Edmund White
    • L’artiste de cabaret Maisie Trollette (alias David Raven)
    • Le musicien Kevan Staples (du groupe Rough Trade)
    • L’acteur Richard Chamberlain
    • Le propriétaire de Little Sister’s Book & Art EmporiumDon Wilson
    • L’éditeur du magazine VanguardKeith St Clare
    • Le producteur de télévision Joseph Lovett
    • L’écrivain Thom Cardwell
    • Le metteur en scène et artiste visuel Robert Wilson
    • L’acteur Jonathan Joss
    • La chanteuse et compositrice Jill Sobule
    • Les designers Mario Paglino et Gianni Grossi
    • Le designer Sha’Vi Lewis
    • Le poète Andrea Gibson
    • Les stars du porno Tim KrugerRoman MercuryDamien Stone et Koby Falks
    • L’acteur porno légendaire Colton Ford (alias Glenn Soukesian)
    • L’acteur Terence Stamp
    • L’acteur Björn Andrésen
    • La chanteuse et pianiste Roberta Flack
    • Le chanteur David Johansen
    • L’actrice Patricia Routledge
    • Maria Riva, fille de Marlene Dietrich
    • Le photographe Oliviero Toscani
    • La philanthrope Wallis Annenberg
    • L’icône ballroom Mo’Dayvia LaBeija
    • La pionnière lesbienne Jewel Thais-Williams
    • La militante trans et vétérane de Stonewall Miss Major Griffin-Gracy

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    La justice européenne impose aux 27 de reconnaître les mariages pour tous...

    Udo Kier, icône queer inclassable, s’éteint à 81 ans