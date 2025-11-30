Frosty : une soirée toute spéciale pour le dernier party District de l’année

Comme le veut la tradition maintenant, le Party Frosty occupera les murs du Club Soda, le 27 décembre, de 22 h à 3 h. S’il fera froid à l’extérieur, une chaleur toute brésilienne s’installera à l’intérieur ! En effet, la DJ brésilienne Anne Louise s’amènera avec ses beats tribaux exotiques. À celle-ci, on ajoute une autre saveur brésilienne, puisque le DJ montréalais Henrique Viana fera l’ouverture de ce Frosty pour tenir les gens bien au chaud. Procurez-vous vos billets le plus tôt possible pour profiter de cette atmosphère des plus tropicales et ne pas rester dans le froid glacial…

Anne Louise – L’énergie de Bahia sur les scènes du monde

Originaire de Bahia, au nord-est du Brésil, Anne Louise est une artiste qui fait vibrer les platines avec autant d’émotion que de puissance. Pianiste de formation, elle a étudié la musique classique pendant plusieurs années avant de choisir une voie plus instinctive : celle du son électronique. Après un passage dans le monde du droit, elle décide de suivre sa véritable vocation — partager la joie et la liberté à travers la musique.

« Nous sommes très contents de l’avoir parmi nous, c’est une DJ très populaire en ce moment. Elle fait beaucoup d’événements LGBTQ+ et de partys au Brésil et ailleurs dans le monde. Elle était à Toronto dans le cadre du party PRISM, mais c’est la toute première fois qu’Anne Louise vient à Montréal », explique Pascal Lefebvre, porte-parole de District Events, soit le comité organisateur de ce party-là.

C’est à Salvador, berceau du rythme et de la diversité brésilienne, qu’Anne Louise fait ses premiers pas comme DJ au milieu des années 2000. Portée par les percussions, les chants et l’énergie du carnaval, elle développe un style unique, mêlant tribal house, beats électroniques et influences afro-bahianaises. Son projet Live Drums illustre parfaitement cette fusion : une performance où le DJ set se marie à la batterie et aux percussions live, créant une expérience sensorielle et physique, entre transe et fête.

Reconnue pour son charisme et son énergie contagieuse, Anne Louise est aujourd’hui l’une des figures les plus influentes de la scène LGBTQIA+ brésilienne et internationale.

Élue « DJ #1 » de ce milieu par DJane Mag Brasil, elle a conquis les dancefloors de plus de trente pays, des grandes Prides européennes aux clubs mythiques d’Amérique latine. Latin American Pride 2024 et 2025, Isla Mujeres, Forever Tel Aviv Pride 2023, White Party Bangkok 2023 ne sont que quelques-uns d’une multitude d’événements festifs auxquels Anne Louise s’est présentée avec ses rythmes endiablés.

Mais au-delà des chiffres et des tournées, Anne Louise se distingue par son message profondément humain. Elle revendique ses racines, sa féminité et son engagement pour la diversité : « Si ma musique permet à quelqu’un d’oublier la douleur, alors ma mission est accomplie. » Aujourd’hui, entre les sons puissants du tribal, les vibrations des tambours et l’émotion des mélodies brésiliennes, Anne Louise incarne un pont entre la terre de Bahia et la scène électronique mondiale. Une artiste entière, solaire et visionnaire, qui fait de chaque set une célébration de la liberté, du mouvement et de la vie.

Le Brésil tatoué sur le cœur d’Henrique Henrique Viana n’en est pas à ses premiers District Partys. « Il est avec nous depuis quelque temps déjà et sa musique se marie très bien à celle d’Anne Louise, c’est un très beau mix de chaleur et d’intensité », continue Pascal Lefebvre.

Né dans une petite ville du Brésil, Henrique Viana est parti pour Fortaleza, la capitale de l’État du Ceará (Nord-Est). Il est installé à Montréal depuis mai 2022. Viana est très actif sur les scènes électroniques et festives, particulièrement auprès de la communauté LGBTQ+.

Il a fait une reconversion professionnelle depuis la coiffure vers la musique, et il apporte une dimension multiculturelle — brésilienne + montréalaise — à ses performances des plus enlevantes et remarquées. Il mentionne qu’il mixe des vocaux de divas pop, des hits actuels, mais aussi des morceaux marquants du passé — ce mélange donne un côté « émotionnel + souvenir + fête ».

Viana indique que ce qui caractérise ses sets, c’est « l’énergie et la liberté ». Il aime « créer un espace où chacun peut danser, s’exprimer et être soi-même ».

Évidemment, que serait un Frosty sans les spectacles, les décors ou encore ses danseurs très, très sexy ! On en redemande d’ailleurs ! Après quoi, ces partys font relâche jusqu’au week-end de Pâques. Les aficionados pourront remettre leurs plus beaux habits printaniers pour le tout premier District de 2026, le vendredi 3 avril. Les détails sont à venir.

Frosty After Party

Fait exceptionnel, en collaboration avec House Nation Mtl, après le Frosty, vous pourrez continuer la fête, le dimanche 28 décembre, de 2 h 30 à 8 h, au Frosty After Party. Les DJ Reid Bourgeois, un habitué des Districts et D’Jimi seront de la partie pour vous faire danser jusqu’aux petites heures du matin. Au 917, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Billets pour le Frosty et pour le Fresh After Party : https://www.districteventsmtl.com

Puerto Vallarta et le Pool Party

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Des vacances dans le Sud et un party sous les palmiers ? Ça vous dit ? Depuis quelques années en effet, l’instant d’un « Pool Party », District Events s’installe au bord de la splendide piscine du Mantamar, à Puerto Vallarta. Là, c’est le DJ Paskal Daze qui prend les commandes des platines pour que la foule de touristes et de locaux puisse se déhancher le plus gaiement possible ! N’oubliez pas d’acheter vos billets à l’avance : https://mantamarvallarta.com

Le Normandie en fête

Parmi les bars du Village, le Normandie n’est pas en reste pour célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An. On commence le 14 décembre avec un événement toujours tant attendu : le souper annuel des clients. C’est une manière de remercier la fidèle clientèle. Musique et ambiance. Ensuite, le 31 décembre, la clientèle est invitée au gros réveillon habituel qui se terminera tout en chansons et en rythmes avec le karaoké. Bref, une belle façon de terminer l’année en beauté.

Bar Le Normandie, 1295, rue Atateken, Mtl. T. 514-303-4013

https://www.taverne-normandie.ca

