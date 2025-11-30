Stranger Things, saison 5 : Face au monstre tapi dans l’ombre… et à celui qui se cache derrière nos silences

La série « Stranger Things », véritable phénomène mondial, a contribué à asseoir la position dominante de Netflix dans le secteur de la diffusion en continu, tout en remettant au goût du jour le style science-fiction et horreur emblématique des années 1980. De plus, au fil des saisons, elle a tissé le parcours identitaire d’un de ses personnages principaux, dont l’histoire trouve enfin son aboutissement.

Quelques mois après les terribles événements de la saison précédente, les habitants de la petite ville de Hawkins sont désormais enfermés derrière un mur dressé par l’armée. Mike (Finn Wolfhard), Dustin Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) et Will (Noah Schnapp) restent sceptiques quant à la défaite de Vecna, la créature venue du Monde à l’Envers qui contrôle une horde de monstres. Pendant ce temps, Eleven (Millie Bobby Brown) se prépare pour l’affrontement ultime, tout en cherchant à fuir l’armée qui la poursuit sans relâche.

STRANGER THINGS: SAISON 5. Cr. NETFLIX © 2025

En somme, la situation est chaotique et nul ne parvient à saisir les véritables motivations de Vecna ou de l’armée. Vecna cherche-t-il à fusionner le Monde à l’Envers avec notre réalité pour en devenir le souverain absolu ? Par ailleurs, l’identité d’un mystérieux Monsieur Quiproquo, avec qui Holly, la sœur cadette de Mike, entretient de longues discussions, demeure incertaine : s’agit-il d’une simple création de son esprit ou d’un adversaire bien tangible ? Et pourquoi cherche-t-il à contacter certains enfants de la ville ?

Comme on le constate, les intrigues sont multiples et on pourrait craindre de s’y perdre un peu, mais il n’en est cependant rien puisque le scénario reste parfaitement maîtrisé et la tension demeure constante, évitant toute confusion pour le spectateur. Une nette amélioration au regard de la précédente saison qui avait tendance à s’épivarder dans toutes les directions. Il faut par ailleurs souligner la qualité visuelle et sonore de la série qui distille une ambiance hypnotique et un rythme qui tient constamment en haleine.

Affronter le monstre (?) en soi

Dès la première saison, certains signes suggéraient que Will ressentait pour Mike des sentiments dépassant la simple amitié, ce qui s’est confirmé par la suite. Dans le contexte de l’Indiana des années 1980, Will se retrouve cependant sans repères et hésite à affronter une part de lui-même qui lui inspire de la crainte. En plus du lien télépathique qui l’unit à Vecna, le monstre du Monde à l’Envers, il doit surtout faire face à ce qui le distingue des autres, une différence qui le trouble profondément et qu’il n’ose pas exprime ouvertement.

STRANGER THINGS: SAISON 5. Will Byers (Noah Schnapp) Cr. NETFLIX © 2025

La saison évoque à plusieurs reprises les peurs de Will, mais également son désir de s’affirmer, notamment au regard d’une mère surprotectrice (fabuleuse Winona Ryder). Il réagit vivement lorsque l’un de ses amis propose que le groupe se fasse discret, préférant au contraire encourager chacun à se distinguer et à affronter les difficultés sans détour. Par ailleurs, lorsqu’il découvre que Robin (Maya Hawke) partage une relation amoureuse avec une autre femme, il se montre intrigué et, avec hésitation, lui demande : « Comment peut-on savoir si quelqu’un s’intéresse à nous ?

Les frères Duffer, créateurs et producteurs de la série, expliquent que, si Vecna s’est intéressé à Will dès la première saison, c’est parce qu’il a détecté chez celui-ci une vulnérabilité, une insécurité particulière. Ils soulignent cependant que le jeune homme jouera un rôle central dans la suite de l’histoire. Cette fragilité, loin d’être un point faible, deviendra sa plus grande force : en apprenant à accepter sa différence et à puiser dans ses blessures, Will se transformera en un adversaire redoutable. À ce stade, il reste difficile de prévoir l’évolution de l’intrigue, puisque seuls les quatre premiers épisodes ont été dévoilés, dont un quatrième particulièrement marquant. Trois épisodes supplémentaires sont attendus pour le 25 décembre, tandis que le grand final, annoncé comme mémorable, sera diffusé le 31 décembre.

Netflix a annoncé la production d’une version doublée au Québec pour l’intégralité des cinq saisons de la série, en mettant l’accent sur la saison 5 afin qu’elle soit disponible en même temps que la sortie mondiale. Réalisé par Diffuse, ce nouveau doublage se distingue par sa très grande qualité et restitue avec précision les particularités du contexte nord-américain. Dès les premières minutes, on ne peut qu’être captivé par la qualité d’interprétation de cette adaptation!

INFO Les huit épisodes de la saison 5 de « Stranger Things » seront progressivement diffusés sur Netflix tout au long du mois de décembre 2025. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour regarder les quatre premières saisons d’affilée ? En date du 30 novembre, la première saison était également disponible avec un doublage québécois.