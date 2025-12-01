Idée cadeau pour vos oreilles… Cavale — Cœur de pirate

Cavale — Cœur de pirate

Avec Cavale, Cœur de pirate souligne ses 18 ans de carrière en plongeant au cœur de son anxiété et de son propre cheminement, tout en offrant des refuges mélodiques aux amours abîmés. Fidèle à son univers, elle déploie une palette riche — tour à tour tonifiante, exaltante et déchirante. On passe de la pop aérienne de la pièce-titre à la luxuriance chorale de Château de sable, des envolées French touch de Mélancolie et Laisse-moi pleurer à l’interlude intimiste au piano solo Pensées intrusives. L’autrice-compositrice tisse ici de véritables petites sagas émotionnelles où l’intime devient universel.

Déjà amorcée au Canada, la tournée passera notamment par le MTelus, le Grand Théâtre de Québec, le Concert Hall de Toronto, la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke et le Casino New Brunswick. En 2026, l’artiste traversera l’Atlantique pour se produire à L’Olympia (Paris) et à l’Ancienne Belgique (Bruxelles), dans une mise en scène grandiose qui met en lumière autant la femme au piano que la star sous les projecteurs. Un album pour plonger au cœur des émotions… et un cadeau parfait pour la mélomane en vous.

Écoute et achat : www.coeurdepirate.bandcamp.com