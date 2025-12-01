Idée cadeau pour s’évader

Un séjour romantique à l’Auberge des Glacis

Située à L’Islet, entre Montmagny et La Pocatière, l’Auberge des Glacis occupe un ancien moulin seigneurial de 1841, niché entre fleuve et montagne. L’endroit idéal pour un week-end cocooning : table gourmande mettant en vedette les produits d’ici, 16 chambres au charme unique, nature abondante. À proximité : le Parc des Appalaches, parfait pour raquette, ski de montagne, ski de fond et trottinette des neiges.

Info : https://www.aubergedesglacis.com