Idées cadeaux méli-mélo…

Un grand classique réinventé

Le thé noir Marco Polo Sublime de Mariage Frères dévoile toute la richesse aromatique de son célèbre mélange, sublimé par des feuilles de thé d’une qualité exceptionnelle. Véritable voyage sensoriel, il marie la douceur des fruits rouges et des fleurs exotiques à la profondeur d’un thé noir finement travaillé. Présenté dans une élégante boîte noire et dorée, il incarne à la perfection le savoir-faire et l’élégance de la maison de thé française. Disponible à la Maison Générale, rue Laurier à Montréal.

Info : https://lamaisongenerale.ca

Marvis — Pour une bouche fraîche et stylée

La marque italienne Marvis propose des dentifrices et bains de bouche aux saveurs uniques, dans des emballages élégants et rétro. Leurs formules concentrées — sans alcool — favorisent une haleine fraîche, réduisent la plaque et aident au blanchiment. Eau de bouche concentrée : env. 23 $. Coffret 3 dentifrices Marvis : env. 35 $ Un cadeau chic, pratique… et délicieusement parfumé.

Info : https://www.marvis.com

Double Sérum anti-âge Clarins — Le puissant

Avec 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, ce double sérum iconique est présenté par Clarins comme leur traitement jeunesse le plus complet. Parmi ses ingrédients clés : l’extrait de grand roseau de Provence bio, qui neutraliserait jusqu’à 100 % des altérations cutanées liées au mode de vie. Pour les 25 ans et plus… et conçu pour tous les types de peau.

Info : https://www.clarins.ca

Autres idées québécoises de cadeaux queer Livres d’auteur·ice·s LGBTQ+ du Québec

Gabrielle Boulianne-Tremblay, Samuel Larochelle, Éric Noël, Kevin Lambert, Denis-Martin Chabot, Simon Boulerice… Pour plus d’idées : la section Culture Livres sur Fugues.com, où vous trouverez des centaines de suggestions.

Abonnements culturels avec programmation queer

Soirées drag (certificats-cadeaux)

Soutenir la communauté LGBTQ+ un cadeau qui change des vies

Voici quelques organismes québécois qui mènent des campagnes de financement annuelles ou acceptent les dons toute l’année. Plusieurs offrent des formules de “don-cadeau” : Certificat personnalisé de don en l’honneur de quelqu’un; Parrainage d’ateliers; Produits dérivés dont les profits soutiennent la cause… Exemples d’organismes à soutenir :