Lundi, 1 Décembre 2025
    Idées cadeaux pour prendre soin de nos hommes

    Logan Cartier
    Logan Cartier
    Crème à raser Le Classe et L’Osé et les ensembles PUR OM
    Chez PUR OM, la magie des Fêtes s’exprime à travers l’élégance brute du bois local. L’entreprise, fièrement portée par un propriétaire issu de la communauté LGBTQ+, dévoile un tout nouvel ensemble de rasage en bois, façonné avec soin par un ébéniste d’ici à partir d’essences d’ici. Offert en érable ou en noyer, il se distingue par une finition impeccable et la possibilité d’ajouter une gravure personnalisée — pour un cadeau qui traverse le temps.

    Pour enrichir votre coffret, découvrez leurs crèmes à raser en barre, disponibles dans deux arômes raffinés : Le Classe et L’Osé. Composées majoritairement d’huiles essentielles, de passion et d’amour, elles transforment chaque rasage en un moment privilégié, laissant la peau hydratée et une allure impeccable. Sur purom.ca, vous trouverez aussi une sélection de shampoings et de savons qui célèbrent l’achat local, l’authenticité et la responsabilité sociale. Offrir les produits PUR OM, c’est offrir tout le savoir-faire et l’âme d’une marque véritablement unique.
    Info : https://purom.ca

