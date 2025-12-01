Zipolite, un refuge magnétique où la liberté prend corps

Entre les falaises dorées de Huatulco et la vibrante Puerto Escondido, Zipolite s’étend comme un secret que l’on murmure entre voyageurs. Ce petit village côtier, encore préservé du tourisme de masse, accueille une plage sublime bordée de cabanes en bois, de palapas et d’hôtels rustiques qui semblent avoir poussé naturellement entre sable et jungle.

Réputée pour être la toute première plage nue du Mexique, Zipolite est depuis longtemps un lieu d’accueil privilégié pour les esprits libres, les âmes créatives et la communauté LGBTQ+ internationale. On y vient pour sa beauté brute, mais on y reste pour quelque chose de plus profond : une sensation rare de liberté absolue.

Ancrée dans les traditions zapotèques, la région porte une énergie mystique qui se ressent dès l’arrivée. Son nom — plage des morts — évoque un passé rituel où les anciens honoraient la transformation et le passage. Aujourd’hui, cette symbolique se traduit autrement : Zipolite est devenue un espace où l’on laisse derrière soi ce qui pèse, pour renaître plus authentique.

Ce qui rend Zipolite unique n’est pas seulement son décor sauvage, mais la manière dont les cultures s’y tissent : le souffle hippie des années 70, la sagesse indigène, une communauté queer vibrante et une mosaïque d’expatriés venus des quatre coins du monde. Ici, chacun est accueilli tel qu’il est — sans jugement, sans masque.

La liberté corporelle, la bienveillance et la célébration de la diversité créent un climat où l’on se sent immédiatement chez soi. C’est un lieu où les hommes, les femmes, les personnes non binaires et les identités fluides coexistent naturellement, partageant le même désir d’ouverture et d’exploration consciente.

Zipolite n’est pas seulement une destination : c’est une expérience initiatique. Un rappel que la vraie liberté commence là où tombe la peur du regard.

INFOS | Semaine de Tantra pour hommes à Pachalegria, Zipolite, Mexique (en Anglais),

du 21 au 27 février 2026.

https://pachalegria.com/