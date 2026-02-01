L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Lundi 2 février 2026

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 3 février 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

🎥 Projection de Sunset Boulevard : édition 75e anniversaire de Billy Wilder, avec Gloria Swanson et William Holden, Cinéma Moderne



👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

Mercredi 4 février 2026

🪩 RETROWAVE tous les mercredis avec DJ Frigid, Bar Le Stud

🎨 Soirée artistique Drink & Draw, avec modèle vivant. Laissez-vous guider par votre esprit créatif, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 L’Astérisk Showcase, une collecte de fonds à l’occasion du Mois de l’histoire des Noir·es pour L’Astérisk avec Naïka Champagne, Maya Joncas, Belen Blizzard, Tshimanga Mbayi et Angel, P’tit Ours



🥳 Before Dark : soirée rencontres pour les 30 ans et plus, Club DD’s



🎨 @Hommehomo présente Drink & Draw, Bar Le Cocktail



😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz



👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe



👑 The Doll Factory avec Ema Bardot et Esirena, Cabaret Mado

Jeudi 5 février 2026

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale

👑 Sashalicious : édition Slutty Lovers avec Sasha Baga, Tracy Trash, Eva Moist et Misty Waterfalls, Cabaret Mado

🪩 JEUDIS VINYLE avec DJ Ben, Bar Le Stud

👑 Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

Vendredi 6 février 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Kelly Day s’te show là! avec Kelly Day, Debby Zoo, Charlot Dean et La Poupée Barbue, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Crystal Starz, Ciathanight et Nana, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Italo Queer Montréal tient l’Apéro Amici, Caffè Della Pace



🎭 Lust Cove’s Lunar New Year Show avec Mina Minou, Lia Jasmin, Lychee Storm, Miss Scarlett Knife, Kaya Koko, Aiko, Solo, Kimora Koi et Chise, Café Cléopatra



🥳 The Salivation Army avec DJ Blue, Club DD’s



🥳 Vendredi I’m In Love avec DJ Davidé, JHNNAI, Coffin Joe et Bunnyguts, Cabaret Berlin

🥳 Heated RivalRave, rave à thématique Heated Rivalry, Le Belmont



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



🎭 Disco Tease avec Cat Zaddy, Butterscotch Blondie, Rose de Flore, Roxy Reverie et Frenchy Jones, The Wiggle Room

Samedi 7 février 2026

👑 Drôles de Drags, soirée qui a lieu chaque semaine le samedi, en alternance avec Crystal Starz, Miss Butterfly, Emma Dejavu, Lady BoomBoom et leurs invitées, au bar Le Cocktail.

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Crystal Starz, Ciathanight et Nana, Cabaret Mado

🎭 Black History Month Extravaganza! avec Roxy Reverie, Eva Von Lips, Enshantay, Cat Zaddy et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room



🥳 Dômesicle avec Wata Igarashi, Marie Davidson et Asha, SAT



🥳 Fever avec DJ Fantasy, Club DD’s



🥳 On the House 002 avec MAUS, Danai, Cristobal Urbina et Trevor Kiernander, ESC



🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra



🥳 Pants Off MTL avec DJ Reid Bourgeois, Cabaret Berlin

Dimanche 8 février 2026

😂 Queer Laugh featuring Tranna Wintour, BMP Co-op

👑 HOMMAGE DAME SHIRLEY BASSEY, Bar Le Cocktail

👑 LA RELÈVE, animé par Sally-D, Bar Le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Kiara et Hailey Well, Cabaret Mado

👑 Scrambled Legs Drag Brunch, animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🤣 Queer Laughs, spectacle d’humoristes LGBTQ+ pro et amateurs avec Tranna Wintour, Matt Shury et Ray Resvick, Coop Bar Milton-Parc

🥳 Dad Bod Tea Dance avec DJ Dr. Love, DJ Laura Ingalls et VJ Tina Sprinkles, SAT



🏳️‍🌈 Cafétish avec M. Cuir Montréal 2025 et autres invités, Pourquoi Pas Espresso

Lundi 9 février 2026

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 10 février 2026

👠 Just Like Back in the Day: atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

😂 Quiz Master Brian tient un jeu-questionnaire sur Heated Rivalry, Wheel Club



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 11 février 2026

🥳 Saturgays : spécial Saint-Valentin, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz



👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 12 février 2026

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale.

🥳 GTR—girls theys rave présentent Lesbian Cruising Nightavec Dracvla et Nath, Nhâu Bar



🥳 Pole Night avec Pole Daddy Matt, Club DD’s



🎭 Anti-Saint-Valentin avec Eldritch Mor, Celesta O’Lee, Martini Fox et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room



🤣 Jeudi Stand-Up? Cool! # 2 avec Tranna Wintour, Claudine Napoleon, Alasdair T-B et Guled Abdi, Théâtre Sainte-Catherine



👑 DA-LULU : Radio Pop avec Lulu Shade, Pomp LeMousse, Sev, Serge La Drag et Diva on a Dime, Cabaret Mado

Vendredi 13 février 2026

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Lady Boom Boom, Peggy Sue, Prudence, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 LUPERCALIA, présenté par Montréal JACKS, de 18h30 à 22h. À la veille de la Saint-Valentin, Montréal JACKS libère un espace sombre, intentionnel et farouchement charnel et masculin. Entrez, déshabillez-vous, et laissez votre corps vous guider. N’attendez pas à la dernière minute pour vous inscrire — ça peut prendre quelques jours pour se retrouver sur la liste d’invités, si c’est votre première fois! Pour plus de détails et RSVP: MontrealJacks.com

🥳 Queer Prom: Butch/Femme Mingle avec DJ Gwine Stefani, Club DD’s



🥳 All Night avec Mama Snake, Darwin, Sim et Liv K, SAT



👑 Drag & Conte : Des bulles de paillettes avec Pomp Le Mousse, La Bille Hatch, Lydia Colada, Myriad et Purèle, Café La Brassée



🥳 Soirée dansante New Romantic avec DJ Faith, Cabaret Berlin



🎥 Projection de Twilight, de Catherine Hardwicke avec Kristen Stewart et Robert Pattinson, Cinéma Moderne



🎶 Concert de Milk & Bone, au Fairmount Theatre



🎥 Projection de Drôle de frimousse, de Stanley Donen avec Audrey Hepburn et Fred Astaire, Cinéma du Musée



🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les hommes amateurs de cuir, avec Antoine in cuir, Bar Le Stud



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 14 février 2026

👑 Drag Brunch de la Saint-Valentin, 1302 Sainte-Catherine Street East



👑 Drag Brunch avec Uma Gahd et Selma Gahd, Robin des Bois

💘🩲 SOIRÉE JOCK – SAINT-VALENTIN, Bar Aigle Noir

🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les hommes amateurs de cuir, Bar Le Stud

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Lady Boom Boom, Peggy Sue, Prudence, Démone LaStrange et Nana, Cabaret Mado

💘 SEXY VALENTINE’S, Lady BOom BOm reçoit Aizysse Baga, Moh Dafok et Sev, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail

👯‍♀️ Eye of Horus présente – All Inclusive: Sa-Phierce, Plongez dans une ambiance saphique envoûtante ! Amateurs de drag, de burlesque et de cosplay… Personnes saphistes et queer… TENUE VESTIMENTAIRE : Couleurs du drapeau lesbien et de la Saint-Valentin (ex. : orange, rose, blanc, rouge), Complexe Sky – 2e étage

🥳 Amor Libre—Saint-Valentin latinx queer avec Nath et Anthony Bailey, Cantina Concha

🥳 Cirque de Boudoir présente Pin Up Valentine’s, Cabaret Lion d’Or

🥳 Up Dance Party Co. présente Heated Rivalry Dance Party, Foufounes Electriques

🥳Queer Cruising : édition Saint-Valentin avec DJ Phil M. Carr, Club DD’s

🥳 حرام بارتي ٨ – إشاعة حب Fête haram pour la Saint-Valentin avec DJ Mina, Café Cléopatra

🎶 (Avec) Courage présente Swimming Paul, SAT

🥳 Dômesicle x Chez.Kito.Kat Records avec Dr. Rubinstein, Safia Nihil et Aguma, SAT

Dimanche 15 février 2026

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Marla Deer et Sasha Baga, Cabaret Mado

🎂 BONNE FÊTE MICHEL DORION, Bar Le Cocktail

🎭 Black Excellence: A Drag Revue avec Aizysse Baga, Uncle Marly, Ebonyxclusive, Jaqq Strapp et Kiara, The Wiggle Room

🤣 Battle of Wits: A Comedy Game Show avec Raquel Maestre, Kě et Carmina Berbari, Coop Bar Milton Parc

🏳️‍🌈 Montréal Gaymers tiennent Board Gaymes, soirée de jeux de société, Centre communautaire LGBTQ de Montréal

👑 Scrambled Legs Drag Brunch, animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🥳 Roller Dance St-Valentin avec Skate avec Marly, SAT

Lundi 16 février 2026

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

🎶 Nine Inch Nails: Peel It Back Tour 2026, Bell Centre

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 17 février 2026

🏳️‍🌈 Fierté au travail Canada présente la Fierté des neiges 2026 avec Manon Massé, Joe Rioux, Michaël Arnaud et Tranna Wintour, QUAD RBC

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

😂 Quiz Master Brian tient un jeu-questionnaire sur Heated Rivalry, Wheel Club

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

Mercredi 18 février 2026

🏳️‍🌈 Speed dating lesbien, Bar Le Mal Nécessaire

🎨 Soirée artistique Drink & Draw, avec modèle vivant. Laissez-vous guider par votre esprit créatif, Bar Le Cocktail

👑 DA-LULU : Radio Pop avec Lulu Shade, Cleo Taurus, Drag Monkey, Luscious Envie, Dixie Detritus, Vulverine et Mary Fagdalene, Cabaret Mado

🎭 Frabjous Events: Spell “Baroque”, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

🏳️‍🌈 Speed dating lesbien (27 à 43 ans), Bar Le Mal Nécessaire

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 19 février 2026

👗 HAUTE COUTURE VOL.2, avec Lady BOom BOm, Rawbin et Esserina, Cabaret Mado

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale

🎭 Les Folies Draglesque avec Foxy Lexxi Brown, Misty Waterfalls, Kiara, Miami Minx et YaYa Havana, Cabaret Mado

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

👑 Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

🎭 Miss Behave présente Moi: A Selflove Cabaret, The Wiggle Room

Vendredi 20 février 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Celes, Franky Dee et Nana, Cabaret Mado

🎭 Afrofuturism avec Eva Von Lips, Enshantay, Miss Patience Plush et Aizysse Baga, The Wiggle Room

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

🥳 What the Dance présente Cottage Chemistry: Heated Rivalry Dance Night avec de la musique pop queer toute la nuit, Bar Le Ritz PDB

🥳 Pikete, Club DD’s

🥳 Sissadix avec Poirier, Robin des Bois

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 21 février 2026

👑 Drôles de Drags avec Emma Déjàvu, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Celes, Franky Dee et Nana, Cabaret Mado

🥳 MODO Live présente Heated Rivalry Night, Club Soda

🥳 Fever avec DJ Phil M Carr, Club DD’s

🥳 Heated RivalRave, rave à thématique Heated Rivalry, Le Belmont

🥳 Glimmering Dolls présente Heated Rivalry: Dance Party avec DJ Gwine Stefani et DJ Chucky, l’idéal bar & contenus

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra

🥳 Club SAT x MUTEK avec Zoë Mc Pherson, CPR Annie et Amselysen, SAT

🥳 Dark is the New Disko avec DJ Sam et Katamina, Cabaret Berlin

👑 Slag Race, saison 4 avec Peaches LePoz, Queef Latina, Jaqq Strapp et Shillelagh Jones, Notre-Dame-des-Quilles

Dimanche 22 février 2026

👑 LA RELÈVE, animé par Sally-D, Bar Le Cocktail

👑 Sunday Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

👑 Scrambled Legs Drag Brunch, animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 VoxHaven Community présente The Low-Battery Social: speed friending LGBTQ+, Braserie Artisanale l’Amère à Boire

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom, Petula Claque et Krystella Fame, Cabaret Mado

Lundi 23 février 2026

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 24 février 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

👠 Just Like Back in the Day: atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

🎶 Marissa Nadler avec Maria BC, Casa del Popolo

😂 Quiz Master Brian tient un jeu-questionnaire sur Heated Rivalry, Wheel Club



Mercredi 25 février 2026

👑 13 GOING ON 30, avec Hailey Well et invité·e·s, Cabaret Mado

🥳 Broadway Babies Cabaret avec @kayleighmagazine et Augusta Wind, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 26 février 2026

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale

🎥 The Queer Cinéma Club MTL présente Tomboy, de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Cinéma du Parc

👑 Drag *Kings!*, Club DD’s

👑 Derek Wood présente Le Snatch Game avec Johnny Jones, Clay Thorris, Tracy Trash, Bobépine, Lady Magpie, Marla Deer, Fay Miss et Popo Daraiche, Cabaret Mado

Vendredi 27 février 2026

🪢 SHIBARIRE, soirée d’humour, drag et burlesque dans une ambiance kink & shibari, Club Le Tension

🥳 Entre Nous avec DJ Buhbuhlo & Friends, Club DD’s

🥳 Church of Bimbo avec Ian Jackman, Sophie Jones, Eboni Labelle, Rana Katana, Guillaume Paquin et Melkior Arthur, Le Monastère

🥳 Berlin Techno avec DJ Davidé, Mushin et EX030, Cabaret Berlin

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 28 février 2026

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Madonna : The Celebration Tour, Cabaret Mado

🎭 Divine Divas: A Burlesque Tribute to Whitney Houston, Diana Ross et Tina Turner avec Aizysse Baga, Yaya Havana, Erockfor et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

🥳 Sapphic Saturday avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s



Dimanche 1er mars 2026

Vendredi 13 mars 2026

👑 WAR On The Catwalk, un spectacle flamboyant animée par l’incomparable Alyssa Edwards et mettant en vedette des artistes marquantes issues des franchises primées du RuPaul’s Drag Race et du Canada’s Drag Race, Jewels Sparkles, Suzie Toot, Lexi, Bosco, Lydia B. Kollins, Daya Betty, … dès 20 h Espace Saint-Denis

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village