Au moins 44 athlètes LGBTQ+ déclarés participeront aux Jeux olympiques d’hiver de Milan 2026

L’équipe LGBTQ+ qui prendra part aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 sera la plus importante jamais recensée dans l’histoire des Jeux d’hiver. Le nombre d’athlètes ouvertement lesbiennes, gais, bisexuel·le·s, trans et queer en lice pour des médailles et pourrait continuer de croîtred’ici les premiers jours de compétitions.

Une représentation encore largement féminine

Sur les athlètes recensés à ce jour, on compte 34 femmes et 10 hommes, soit un ratio d’environ 7 pour 2. Ce déséquilibre est moins marqué qu’aux Jeux d’été, où le ratio atteignait près de 9 pour 1, notamment parce que les sports d’équipe hivernaux sont moins nombreux.

Le hockey sur glace domine largement la liste : 22 athlètes LGBTQ+, toutes des femmes, y sont recensées, faisant de cette discipline celle qui compte le plus grand nombre d’athlètes ouvertement queer à Milan.

Le patinage artistique est le seul sport où les hommes sont plus nombreux que les femmes, avec au moins six hommes et une femme. D’autres disciplines sont également représentées : le ski (alpin et acrobatique) avec six athlètes, le patinage de vitesse (quatre), le skeleton (deux), ainsi que le snowboard, le curling et le biathlon (un athlète chacun).

Au moment de la publication initiale de la liste par Outsports, au moins 13 pays comptaient des athlètes LGBTQ+ au sein de leur délégation.

Une progression constante aux Jeux olympiques

Cette augmentation s’inscrit dans une tendance lourde observée tant aux Jeux d’hiver qu’aux Jeux d’été. On recensait 36 athlètes LGBTQ+ aux Jeux d’hiver de Pékin en 2022, 15 en 2018 et seulement sept en 2014, soit une multiplication par six en douze ans. Aux Jeux d’été de Paris 2024, un autre record avait été établi avec 199 athlètes ouvertement LGBTQ+.

Et qui sait lesquels ou lesquelles on pourrait croiser à la Pride House Milan, l’épicentre LGBTQ+ de ces Jeux d’hiver.

Le Canada parmi les nations les plus visibles

Avec huit athlètes ouvertement LGBTQ+, le Canada se classe parmi les pays les plus représentés aux Jeux de Milano-Cortina 2026, avec les États-Unis et certaines nations européennes. Cette visibilité reflète non seulement l’évolution des mentalités, mais aussi le travail de longue haleine des athlètes, des fédérations et des communautés sportives pour créer des environnements plus sécuritaires et inclusifs.

Le biathlon, une discipline plus discrète

Shilo Rousseau est une biathlète canadienne qui évolue sur le circuit international, combinant ski de fond et tir de précision. Athlète ouvertement LGBTQ+, elle s’inscrit dans une nouvelle génération de sportives qui contribuent à rendre les sports d’hiver plus inclusifs. Sa présence dans l’élite du biathlon canadien participe à la visibilité queer dans une discipline historiquement très conservatrice.

Patinage artistique : élégance et diversité

Paul Poirier est l’un des patineurs artistiques les plus décorés de l’histoire récente du Canada. Médaillé mondial et champion des Quatre Continents aux côtés de Piper Gilles, il est reconnu pour son style expressif, sa musicalité et son audace chorégraphique. Ouvertement gai, Paul Poirier est une figure importante de la visibilité LGBTQ+ dans le patinage artistique de haut niveau.

Le hockey féminin, pilier de la représentation canadienne

Emerance Maschmeyer, Hockey sur glace

Gardienne de but d’élite, Emerance Maschmeyer est une pilier de l’équipe nationale féminine du Canada. Championne olympique et médaillée mondiale, elle est reconnue pour sa constance, son calme et son leadership devant le filet. Athlète ouvertement lesbienne, elle contribue à normaliser la diversité sexuelle au sein du hockey féminin international.

Marie-Philip PoulinMarie-Philip Poulin, Hockey sur glace

Surnommée « Captain Clutch », Marie-Philip Poulin est l’une des plus grandes joueuses de hockey de tous les temps. Capitaine de l’équipe nationale canadienne, elle a marqué l’histoire olympique avec des buts décisifs dans les moments clés. Ouvertement lesbienne, elle incarne à la fois l’excellence sportive, le leadership et un modèle inspirant pour la communauté LGBTQ+.

Laura Stacey, Hockey sur glace

Attaquante rapide et polyvalente, Laura Stacey est une membre régulière de l’équipe nationale canadienne. Championne olympique et médaillée mondiale, elle se distingue par son intensité et sa capacité à créer des occasions offensives. Elle forme également, dans la vie personnelle comme dans l’espace public, un couple très visible avec Marie-Philip Poulin, contribuant à une représentation positive des couples LGBTQ+ dans le sport.

Emily Clark, Hockey sur glace

Emily Clark est une attaquante reconnue pour son jeu physique, son intelligence tactique et son éthique de travail. Médaillée olympique avec le Canada, elle est une joueuse fiable dans les moments importants. Ouvertement lesbienne, elle participe activement à la visibilité LGBTQ+ au sein du hockey féminin de haut niveau.

Erin Ambrose, Hockey sur glace

Défenseure mobile et solide, Erin Ambrose est une pièce maîtresse de la ligne bleue canadienne. Multiple médaillée mondiale et olympique, elle est appréciée pour sa vision du jeu et sa capacité à relancer l’attaque. Athlète ouvertement lesbienne, elle est également engagée dans la promotion d’un sport plus inclusif.

Brianne Jenner, Hockey sur glace

Brianne Jenner est une attaquante reconnue pour son jeu complet et son leadership. Médaillée olympique et mondiale, elle apporte stabilité et expérience à l’équipe nationale canadienne. Ouvertement lesbienne, elle contribue à la forte représentation LGBTQ+ au sein du hockey féminin canadien, l’un des environnements sportifs les plus inclusifs au monde.

Chaque présence canadienne au sein de cette délégation LGBTQ+ constitue à la fois une performance sportive et un geste symbolique, rappelant que l’excellence olympique et l’authenticité personnelle ne sont ni incompatibles ni opposées.

À l’approche de Milano-Cortina 2026, la délégation canadienne LGBTQ+ s’impose ainsi comme un vecteur de fierté, de visibilité et de progrès, tant sur la glace que bien au-delà des arénas et des pistes.

La visibilité comme moteur

Pour plusieurs athlètes, la visibilité et le désir de vivre pleinement leur identité sans avoir à se cacher figurent parmi les principales raisons du coming out.

Parmi eux, huit athlètes américains, soit environ 3 % de la délégation des États-Unis : sept femmes et un homme, le patineur de vitesse Conor McDermott-Mostowy. L’Américaine Amber Glenn, l’un des grands espoirs de médaille en patinage artistique, entre elle aussi dans l’histoire en devenant la première patineuse artistique ouvertement LGBTQ+ à participer aux Jeux olympiques.

« J’ai toujours été capable physiquement. Ça n’a jamais été la question», expliquait le mois dernier Amber Glenn en entrevue avec Outsports. Le vrai défi était mental, disait-elle, «une question de confiance et de compétence. Pendant longtemps, j’ai mené des batailles internes : savoir quand miser sur mes forces, quand travailler mes faiblesses, et quand enfin m’autoriser à refléter sur la glace qui je suis en dehors. Tout a vraiment changé quand j’ai fait mon coming out public. »

Le patineur de vitesse américain Conor McDermott-Mostowy n’a jamais caché son homosexualité à ses concurrents, mais il a évité d’en parler publiquement jusqu’en 2021. L’une de ses motivations était de déconstruire le stéréotype voulant que les hommes gais soient moins performants dans le sport.

« J’avais toujours ça en tête. Je ne voulais pas parler de mon homosexualité parce qu’il existe ce cliché selon lequel les gars gais ne sont pas athlétiques, et je ne voulais pas que ça soit utilisé contre moi ou pour expliquer un mauvais résultat. Ça me rendait inconfortable. Mais aujourd’hui, je pense que plus personne ne peut rien dire. »

Après avoir manqué la sélection américaine en 2022 en raison d’une maladie, McDermott-Mostowy a brillé lors des essais olympiques récents et a décroché sa première qualification. « Mission accomplie », a résumé US Speedskating.

Pour le patineur artistique français Kevin Aymoz, faire son coming out a été un véritable processus de guérison. « Quand je suis sorti du placard, j’avais simplement mis un pansement sur une blessure. Mais en en parlant publiquement, en me libérant, j’ai pu retirer ce pansement et laisser la blessure respirer. Aujourd’hui, il n’y a plus de blessure. C’est terminé. Ça m’a fait du bien, et si ça peut aider d’autres personnes, ça me fait encore plus de bien. »

Une liste appelée à s’allonger

Le nombre d’athlètes LGBTQ+ à Milan devrait continuer d’augmenter. À chaque édition récente des Jeux, de nouveaux noms ont été ajoutés après la publication initiale que nous avions faite. Les hommes font généralement leur coming out par l’entremise des médias, alors que de nombreuses femmes sont visibles surtout sur les réseaux sociaux, ce qui les rend parfois moins repérables. Les barrières linguistiques contribuent aussi à certains oublis.

Milan 2026 marquera également une première historique avec la présence du premier athlète trans publiquement identifié aux Jeux d’hiver : le Suédois Elis Lundholm, spécialiste du ski acrobatique (bosses).

C’est notamment ainsi que la hockeyeuse française Lore Baudrit a été identifiée, après la publication d’une photo de son fils Sacha accompagnée d’un lien vers Marion Allemoz, ancienne joueuse de l’équipe de France. Contactée par Outsports, Baudrit a confirmé qu’Allemoz était bien son épouse.

LA LISTE PAR PAYS ET DISCIPLINE SPORTIVE DES ATHLÈTES OUVERTEMENT LGBTQ+ À MILANO-CORTINA 2026

🇦🇹 AUTRICHE

Ski acrobatique

Kim Meylemans — Spécialiste belge du skeleton, elle est une athlète expérimentée du circuit mondial et une voix LGBTQ+ assumée dans les sports de glace.

🇧🇪 BELGIQUE

Skeleton

Skeleton

Nicole Silveira — Première Brésilienne à s’imposer au plus haut niveau en skeleton, elle brise les codes et renforce la visibilité LGBTQ+ en sports d’hiver.

🇨🇦 CANADA

Biathlon

Shilo Rousseau

Patinage artistique

Paul Poirier

Hockey sur glace

Emerance Maschmeyer

Marie-Philip Poulin

Laura Stacey

Emily Clark

Erin Ambrose

Brianne Jenner

🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Patinage artistique

Filip Taschler — Patineur artistique tchèque, reconnu en danse sur glace, il participe à l’évolution des représentations de genre et de diversité dans sa discipline.

Hockey sur glace

Krystina Kaltounkova — Joueuse de hockey sur glace tchèque, elle s’impose comme une figure LGBTQ+ visible au sein du hockey européen.

Patinage de vitesse

Martina Sáblíková — Légende du patinage de vitesse tchèque, multiple championne olympique et mondiale, elle est aussi une figure marquante de la visibilité LGBTQ+ dans le sport.

— Légende du patinage de vitesse tchèque, multiple championne olympique et mondiale, elle est aussi une figure marquante de la visibilité LGBTQ+ dans le sport. Nikola Zdráhalová — Patineuse de vitesse tchèque, compétitrice internationale et athlète LGBTQ+ assumée sur le circuit.

🇫🇮 FINLANDE

Hockey sur glace

Ronja Savolainen — Défenseure finlandaise de hockey sur glace, médaillée mondiale, reconnue pour son jeu robuste et son engagement.

— Défenseure finlandaise de hockey sur glace, médaillée mondiale, reconnue pour son jeu robuste et son engagement. Viivi Vainikka — Attaquante finlandaise de hockey sur glace, membre régulière de l’équipe nationale et athlète LGBTQ+ visible.

— Attaquante finlandaise de hockey sur glace, membre régulière de l’équipe nationale et athlète LGBTQ+ visible. Ida Kuoppala — Joueuse de hockey finlandaise, elle contribue à la forte présence LGBTQ+ dans le hockey féminin nordique.

— Joueuse de hockey finlandaise, elle contribue à la forte présence LGBTQ+ dans le hockey féminin nordique. Anni Keisala — Attaquante finlandaise, reconnue pour sa vitesse et son intensité sur la glace.

— Attaquante finlandaise, reconnue pour sa vitesse et son intensité sur la glace. Michelle Karvinen — Figure emblématique du hockey finlandais, multiple médaillée internationale et leader respectée.

— Figure emblématique du hockey finlandais, multiple médaillée internationale et leader respectée. Sanni Ahola — Gardienne de but finlandaise, internationale et athlète LGBTQ+ affirmée.

🇫🇷 FRANCE

Patinage artistique

Kevin Aymoz — Patineur artistique français de renom, multiple médaillé européen, reconnu pour son expressivité et son authenticité.

— Patineur artistique français de renom, multiple médaillé européen, reconnu pour son expressivité et son authenticité. Guillaume Cizeron — Champion olympique et multiple champion du monde en danse sur glace, icône du patinage artistique et de la visibilité LGBTQ+. Il demeure à Montréal.

Hockey sur glace

Lore Baudrit — Joueuse de hockey sur glace française, engagée pour la diversité et la représentation dans son sport.

— Joueuse de hockey sur glace française, engagée pour la diversité et la représentation dans son sport. Chloé Aurard-Bushee — Internationale française de hockey sur glace, elle évolue sur les plus grandes scènes nord-américaines et européennes.

🇩🇪 ALLEMAGNE

Hockey sur glace

Nina Jobst-Smith — Joueuse allemande de hockey sur glace, membre de l’équipe nationale et athlète LGBTQ+ assumée.

🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE

Curling

Bruce Mouat — Curleur écossais de haut niveau, champion du monde et figure LGBTQ+ visible du curling international.

Patinage artistique

Lewis Gibson — Patineur artistique britannique en danse sur glace, reconnu pour son élégance et son engagement pour l’inclusion.

Ski acrobatique

Gus Kenworthy — Skieur acrobatique britannique, champion olympique et l’une des figures LGBTQ+ les plus médiatisées des sports d’hiver.

— Skieur acrobatique britannique, champion olympique et l’une des figures LGBTQ+ les plus médiatisées des sports d’hiver. Makayla Gerken Schofield — Skieuse acrobatique britannique, compétitrice internationale et athlète queer visible.

🇮🇹 ITALIE

Patinage artistique

Filippo Ambrosini — Patineur artistique italien, évoluant en couple et représentant une nouvelle génération plus inclusive.

🇸🇪 SUÈDE

Ski acrobatique

Elis Lundholm — Skieur acrobatique suédois, engagé pour la diversité et la visibilité LGBTQ+ dans les sports extrêmes.

— Skieur acrobatique suédois, engagé pour la diversité et la visibilité LGBTQ+ dans les sports extrêmes. Sandra Näslund — Star suédoise du ski cross, multiple championne du monde et olympique, figure LGBTQ+ majeure des sports d’hiver.

Hockey sur glace

Lina Ljungblom — Attaquante suédoise de hockey sur glace, internationale et athlète LGBTQ+ assumée.

— Attaquante suédoise de hockey sur glace, internationale et athlète LGBTQ+ assumée. Anna Kjellbin — Défenseure suédoise expérimentée, pilier du hockey féminin et modèle d’inclusion.

🇨🇭 SUISSE

Hockey sur glace

Laura Zimmermann — Joueuse suisse de hockey sur glace, internationale et engagée pour la visibilité LGBTQ+.

🇺🇸 ÉTATS-UNIS

Ski alpin

Breezy Johnson — Skieuse alpine américaine, spécialiste de la vitesse et athlète LGBTQ+ visible sur le circuit mondial.

Patinage artistique

Amber Glenn — Patineuse artistique américaine, reconnue pour son audace et son authenticité.

Hockey sur glace

Alex Carpenter — Attaquante américaine de hockey sur glace, multiple médaillée olympique et figure LGBTQ+ influente.

— Attaquante américaine de hockey sur glace, multiple médaillée olympique et figure LGBTQ+ influente. Cayla Barnes — Défenseure américaine de hockey sur glace, championne olympique et leader sur la glace.

— Défenseure américaine de hockey sur glace, championne olympique et leader sur la glace. Hilary Knight — Icône du hockey féminin mondial, multiple championne olympique et militante LGBTQ+.

Snowboard

Maddy Schaffrick — Snowboardeuse américaine, compétitrice internationale et athlète queer visible.

Patinage de vitesse