Marie-Philip Poulin entre dans l’histoire olympique — et rallume la flamme arc-en-ciel

Son retour était attendu. Il est devenu historique. De retour au jeu après une blessure au bas du corps, la capitaine de l’équipe canadienne Marie-Philip Poulin a inscrit, samedi, son 18e but en carrière aux Jeux olympiques, égalant ainsi le record absolu de buts dans l’histoire du hockey féminin olympique. Elle rejoint au sommet une autre légende canadienne, Hayley Wickenheiser.

Le but égalisateur est survenu tard en troisième période, lors de la victoire de 5-1 du Canada contre l’Allemagne en quart de finale à Milan-Cortina 2026. Posté à droite du filet, Poulin a habilement redirigé une passe centrée de Sarah Fillier derrière la gardienne allemande Sandra Abstreiter, en avantage numérique. Il s’agissait de son premier but des Jeux de 2026 — et d’un 18e en carrière olympique. Un chiffre symbolique pour celle qu’on surnomme depuis des années « Captain Clutch », en raison de son sang-froid dans les moments décisifs.

Poulin partage désormais le record avec Wickenheiser, quintuple olympienne et quadruple médaillée d’or. Deux Canadiennes. Deux leaders. Deux icônes.

La capitaine avait raté les deux derniers matchs du tour préliminaire contre les États-Unis et la Finlande, après avoir quitté la rencontre face à la Tchéquie plus tôt cette semaine en raison d’une blessure. Son absence s’était fait sentir, notamment lors du revers cinglant contre les Américaines. Son retour a insufflé une énergie nouvelle à une formation déjà déterminée à rebondir.

En son absence, l’attaquante ouvertement queer Brianne Jenner avait hérité du « C » sur son chandail. Elle a d’ailleurs ouvert la marque moins de deux minutes après le début du match contre l’Allemagne, grâce à une déviation parfaite.

Un moment historique… des deux côtés

Le quart de finale a aussi été marqué par un jalon pour l’équipe allemande : Franziska Feldmeier a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’Allemagne contre le Canada en compétition internationale, en infériorité numérique, en déjouant la gardienne canadienne Emerance Maschmeyer. Mais l’histoire appartenait surtout à Poulin.

Si Marie-Philip Poulin est une héroïne nationale ici, elle est aussi une figure phare de la visibilité LGBTQ+ dans le sport d’élite. Ouvertement lesbienne, elle fait partie d’une génération d’athlètes canadiennes qui ont transformé le hockey féminin en espace de représentation assumée.

À chaque tournoi international, l’équipe canadienne aligne plusieurs joueuses ouvertement LGBTQ+. Cette normalisation, presque banale aujourd’hui dans le hockey féminin, demeure révolutionnaire dans l’univers sportif global.

Avec la qualification du Canada pour le carré d’as — aux côtés des États-Unis et de la Suède, pour une huitième olympiade consécutive — la possibilité d’une nouvelle confrontation Canada–États-Unis plane à l’horizon. Une rivalité déjà mythique… et souvent qualifiée, avec humour, comme l’un des matchs « les plus queer » de l’histoire olympique en raison du nombre de joueuses ouvertement LGBTQ+ sur la glace.

Le retour de Poulin pourrait d’ailleurs faire grimper ce nombre à un nouveau sommet. Dix-huit buts. Un record égalé. Un autre chapitre écrit dans une carrière déjà légendaire. Mais pour plusieurs jeunes athlètes queer au Québec et ailleurs, voir Marie-Philip Poulin dominer la scène mondiale tout en vivant ouvertement son identité compte tout autant que les médailles.