L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 20 février 2026

🥳 Montréal en Lumière revient du 20 février au 7 mars 2026 au Quartier des spectacles, avec une programmation plus généreuse que jamais, articulée autour de ses trois piliers : la gastronomie, les spectacles et les activités hivernales. Et, bien sûr, avec en point d’orgue l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année culturelle montréalaise : la Nuit blanche, le samedi 28 février 2026,

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Celes, Franky Dee et Nana, Cabaret Mado

🎭 Afrofuturism avec Eva Von Lips, Enshantay, Miss Patience Plush et Aizysse Baga, The Wiggle Room

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

🥳 What the Dance présente Cottage Chemistry: Heated Rivalry Dance Night avec de la musique pop queer toute la nuit, Bar Le Ritz PDB

🥳 Pikete, Club DD’s

🥳 Sissadix avec Poirier, Robin des Bois

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 21 février 2026

👑 Drôles de Drags avec Emma Déjàvu, Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Celes, Franky Dee et Nana, Cabaret Mado

🥳 MODO Live présente Heated Rivalry Night, Club Soda

🥳 Fever avec DJ Phil M Carr, Club DD’s

🥳 Heated RivalRave, rave à thématique Heated Rivalry, Le Belmont

🥳 Glimmering Dolls présente Heated Rivalry: Dance Party avec DJ Gwine Stefani et DJ Chucky, l’idéal bar & contenus

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra

🥳 Club SAT x MUTEK avec Zoë Mc Pherson, CPR Annie et Amselysen, SAT

🥳 Dark is the New Disko avec DJ Sam et Katamina, Cabaret Berlin

👑 Slag Race, saison 4 avec Peaches LePoz, Queef Latina, Jaqq Strapp et Shillelagh Jones, Notre-Dame-des-Quilles

Dimanche 22 février 2026

👑 LA RELÈVE, animé par Sally-D, Bar Le Cocktail

👑 Sunday Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👯‍♀️ Dulce avec Jontae McCrory, Brian Mendez, Chivengi et G Mako, Édifice Wilder | Espace Orange

👑 Scrambled Legs Drag Brunch, animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 VoxHaven Community présente The Low-Battery Social: speed friending LGBTQ+, Braserie Artisanale l’Amère à Boire

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom, Petula Claque et Krystella Fame, Cabaret Mado

Lundi 23 février 2026

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 24 février 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités, Cabaret Mado

👠 Just Like Back in the Day: atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

🎶 Marissa Nadler avec Maria BC, Casa del Popolo

😂 Quiz Master Brian tient un jeu-questionnaire sur Heated Rivalry, Wheel Club



Mercredi 25 février 2026

👑 13 GOING ON 30, avec Hailey Well et invité·e·s, Cabaret Mado

🥳 Broadway Babies Cabaret avec @kayleighmagazine et Augusta Wind, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian tient son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 26 février 2026

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale

🎥 The Queer Cinéma Club MTL présente Tomboy, de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Cinéma du Parc

👑 Drag *Kings!*, Club DD’s

👑 Derek Wood présente Le Snatch Game avec Johnny Jones, Clay Thorris, Tracy Trash, Bobépine, Lady Magpie, Marla Deer, Fay Miss et Popo Daraiche, Cabaret Mado

Vendredi 27 février 2026

🪢 SHIBARIRE, soirée d’humour, drag et burlesque dans une ambiance kink & shibari, Club Le Tension

🥳 Entre Nous avec DJ Buhbuhlo & Friends, Club DD’s

🥳 Church of Bimbo avec Ian Jackman, Sophie Jones, Eboni Labelle, Rana Katana, Guillaume Paquin et Melkior Arthur, Le Monastère

🥳 Berlin Techno avec DJ Davidé, Mushin et EX030, Cabaret Berlin

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 28 février 2026

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Madonna : The Celebration Tour, Cabaret Mado

🎭 Divine Divas: A Burlesque Tribute to Whitney Houston, Diana Ross et Tina Turner avec Aizysse Baga, Yaya Havana, Erockfor et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

🥳 Sapphic Saturday avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s



Dimanche 1er mars 2026

Vendredi 13 mars 2026

👑 WAR On The Catwalk, un spectacle flamboyant animée par l’incomparable Alyssa Edwards et mettant en vedette des artistes marquantes issues des franchises primées du RuPaul’s Drag Race et du Canada’s Drag Race, Jewels Sparkles, Suzie Toot, Lexi, Bosco, Lydia B. Kollins, Daya Betty, … dès 20 h Espace Saint-Denis

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village