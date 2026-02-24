L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Jusqu’au 7 mars 2026

🥳 Montréal en Lumière revient du 20 février au 7 mars 2026 au Quartier des spectacles, avec une programmation plus généreuse que jamais, articulée autour de ses trois piliers : la gastronomie, les spectacles et les activités hivernales. Et, bien sûr, avec en point d’orgue l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année culturelle montréalaise : la Nuit blanche, le samedi 28 février 2026,

Jeudi 26 février 2026

👑 Mx Cocktail 2026 : Chaque jeudi du 15 janvier au 7 mai 2026, le Bar Le Cocktail met en lumière la relève artistique avec son concours annuel devenu un incontournable de la scène locale

🎥 The Queer Cinéma Club MTL présente Tomboy, de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Cinéma du Parc

👑 Drag *Kings!*, Club DD’s

👑 Derek Wood présente Le Snatch Game avec Johnny Jones, Clay Thorris, Tracy Trash, Bobépine, Lady Magpie, Marla Deer, Fay Miss et Popo Daraiche, Cabaret Mado

Vendredi 27 février 2026

🪢 SHIBARIRE, soirée d’humour, drag et burlesque dans une ambiance kink & shibari, Club Le Tension

🥳 Entre Nous avec DJ Buhbuhlo & Friends, Club DD’s

🥳 Church of Bimbo avec Ian Jackman, Sophie Jones, Eboni Labelle, Rana Katana, Guillaume Paquin et Melkior Arthur, Le Monastère

🥳 Berlin Techno avec DJ Davidé, Mushin et EX030, Cabaret Berlin

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Samedi 28 février 2026

🥳 En point d’orgue au Montréal en Lumière, l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année culturelle montréalaise : la Nuit blanche, le samedi 28 février 2026, dans plusieurs endroits de la Ville !

⛸️ Groove sur glace de 13 h 30 à 14 h 30 sur l’anneau de glace de plus de 100 mètres de long, Place du Village

🥳 La Nocturne dans le Village, présentée dans le cadre de la Nuit Blanche du festival Montréal en Lumière. Pour l’occasion, de nombreux établissements du Village ouvriront leurs portes jusqu’à 6 h du matin : Bar Le Cocktail • Bar Rocky • Bar l’Aigle Noir • Bar Le Stud • District video lounge • Pub Sportif le Weiser • Bar Le Normandie • Bar Renard/Motel Motel • Unity • Complexe Sky • Le Date Piano Bar • Stéréo • La Graine Brûlée • Notre-Boeuf-de-Grâce • Culposo Lounge • Le Saloon Bistro Bar • Chilanga Taqueria • Miss Tacos • Rebel Brasserie Urbaine • Restaurant Rosa Mexicano

🥳 Nuit Blanche – Men at Work au Bar Le Stud ouvert de 22h à 6h du matin. Prépare-toi à danser, vibrer et célébrer comme jamais! 1e étage: A1R ONE et DJ Rémi – 2e étage: VDJ André, Bar Le Stud

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Madonna : The Celebration Tour, Cabaret Mado

🎭 Divine Divas: A Burlesque Tribute to Whitney Houston, Diana Ross et Tina Turner avec Aizysse Baga, Yaya Havana, Erockfor et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

🥳 Sapphic Saturday avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s



Dimanche 1er mars 2026

Vendredi 13 mars 2026

👑 WAR On The Catwalk, un spectacle flamboyant animée par l’incomparable Alyssa Edwards et mettant en vedette des artistes marquantes issues des franchises primées du RuPaul’s Drag Race et du Canada’s Drag Race, Jewels Sparkles, Suzie Toot, Lexi, Bosco, Lydia B. Kollins, Daya Betty, … dès 20 h Espace Saint-Denis

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village