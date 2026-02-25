& Juliet débarque enfin à Montréal !

Et si Juliette refusait de mourir pour Roméo ? Et si elle décidait plutôt de réécrire sa propre histoire, à sa manière, sur fond de tubes pop survoltés ? C’est précisément le pari audacieux – et résolument festif – de & Juliet, la comédie musicale à succès qui sera présentée pour la toute première fois à Montréal, du 17 au 22 mars 2026, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, pour huit représentations en anglais.

Présentée par Evenko et Broadway Across Canada, cette superproduction internationale s’inscrit dans la lignée des grands succès musicaux qui revisitent les classiques avec irrévérence et énergie contemporaine. Créée à partir des chansons de Max Martin, véritable architecte de la pop moderne, & Juliet transforme l’héroïne shakespearienne en figure d’émancipation, prête à tourner la page sur la tragédie pour embrasser un avenir plus lumineux. Derrière cette relecture éclatée de Roméo et Juliette, on retrouve un impressionnant alignement de talents. Le livret est signé David West Read, scénariste de la série culte Schitt’s Creek, tandis que la mise en scène est assurée par Luke Sheppard, avec une chorégraphie de Jennifer Weber, tous deux récompensés par des prix prestigieux. Depuis ses débuts à Broadway en novembre 2022, le spectacle affiche complet soir après soir, battant record après record au box-office.

Mais & Juliet, ce n’est pas qu’un concept brillant : c’est surtout une célébration pop décomplexée. La trame narrative est portée par un enchaînement de succès planétaires, tous signés Max Martin, dont « … Baby One More Time », « Since U Been Gone », « Roar », « Larger Than Life », « That’s the Way It Is » et « Can’t Stop the Feeling! ». Autant de chansons qui ont marqué plusieurs générations et qui prennent ici un nouveau sens dramatique, entre humour, empowerment et second degré assumé. Depuis sa création mondiale à Manchester en 2019, & Juliet a conquis les scènes de quatre continents. Après un passage triomphal dans le West End londonien – couronné par trois Olivier Awards et six WhatsOnStage Awards –, le spectacle a connu un succès retentissant à Toronto, puis à Broadway. Des productions ont depuis vu le jour en Australie, en Allemagne et dans le cadre d’une tournée britannique, faisant de & Juliet l’un des phénomènes musicaux les plus rapides et les plus exportés de ces dernières années.

À Montréal, le public pourra découvrir cette production flamboyante dans toute sa démesure : décors spectaculaires, costumes éclatants signés Paloma Young, éclairages sophistiqués, projections vidéo et une distribution nord-américaine triée sur le volet. La direction musicale de la tournée est assurée par Andre Cerullo, garantissant une relecture fidèle – et électrisante – du matériel pop original. En filigrane, & Juliet s’impose aussi comme une ode à l’autodétermination, à la liberté de choix et à la possibilité de réinventer sa trajectoire, des thèmes qui résonnent particulièrement fort auprès des publics queers et féministes. Oubliez la scène du balcon : ici, Juliette descend de sa tour pour prendre le contrôle de son récit. La seule vraie tragédie ? Passer à côté.

INFOS | Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts, du 17 au 22 mars à 19 h 30 et à 13 h les 21 et 22 mars.

Billets : placedesarts.com

evenko.ca

andjulietthemusical.com

1 866 842-2112