Les Grands rendez-vous du GRIS, deux jours pour réfléchir, célébrer et s’engager

À l’aube de la nouvelle année, le GRIS-Montréal voit grand. L’organisme, qui œuvre depuis près de 30 ans à démystifier les orientations sexuelles et les identités de genre par l’éducation et le dialogue, lance un tout nouvel événement-bénéfice : Les Grands rendez-vous du GRIS. Une première édition qui se déploiera sur deux jours, les 27 et 29 mars 2026, avec une ambition claire : rassembler des personnes de tous horizons autour des valeurs d’ouverture, d’inclusion et de respect.

lus qu’une simple levée de fonds, l’événement se veut un espace de rencontre entre les

milieux communautaire, corporatif, éducatif et culturel. « On voulait créer un moment où l’engagement ne se limite pas à un don, mais se vit à travers des échanges, des réflexions et des célébrations collectives », explique l’équipe du GRIS-Montréal. Dans un contexte où les questions liées à la diversité sexuelle et de genre suscitent encore débats et résistances, l’organisme estime essentiel de multiplier les espaces de dialogue.

Vendredi : expertise, humour et célébration

Les festivités débuteront le vendredi 27 mars avec un panel d’expert·es en équité, diversité et inclusion (EDI). Cette discussion réunira des intervenant·es reconnu·es qui aborderont les défis actuels en matière d’inclusion, tant dans les milieux de travail que dans les institutions publiques. L’objectif : outiller les participant·es et nourrir une réflexion collective sur les meilleures pratiques pour bâtir des environnements réellement inclusifs.

La soirée se poursuivra avec un 5 à 7 de réseautage, occasion idéale de tisser des liens entre allié·es, partenaires et membres de la communauté. Un encan silencieux permettra également d’amasser des fonds pour soutenir les interventions du GRIS dans les écoles et les milieux jeunesse.

Puis place à l’humour et à la fête. La scène accueillera notamment Mona de Grenoble, dont l’irrévérence et la lucidité promettent de faire rire tout en faisant réfléchir. D’autres artistes invités viendront compléter la programmation avant qu’une soirée DJ ne transforme l’événement en véritable célébration de la diversité.

Dimanche : famille, éducation et drag

Le second rendez-vous, le dimanche 29 mars, prendra une couleur plus familiale avec un brunch festif suivi d’un bingo drag animé par Barbada. Figure bien connue du milieu éducatif et artistique, Barbada incarne à elle seule le pont entre culture et pédagogie — un symbole fort pour le GRIS, dont la mission première est l’éducation.

Au-delà du divertissement, la journée proposera également des échanges autour de l’éducation inclusive. Parents, intervenant·es et citoyen·nes pourront discuter des réalités vécues par les jeunes LGBTQ+ et des moyens concrets de créer des environnements scolaires sécuritaires et bienveillants.

Soutenir une mission essentielle

Depuis sa fondation, le GRIS-Montréal intervient dans les écoles secondaires, cégeps et milieux jeunesse afin de favoriser une meilleure compréhension des réalités LGBTQ+. En 2025 seulement, l’organisme a rejoint des milliers de jeunes à travers la métropole et ses environs. Chaque témoignage, chaque discussion contribue à déconstruire les préjugés et à prévenir l’intimidation.

Les fonds recueillis lors des Grands rendez-vous serviront à poursuivre et à élargir cette mission éducative, particulièrement à un moment où les enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre demeurent sensibles dans l’espace public.

Un appel à la mobilisation

Avec cette nouvelle initiative, le GRIS-Montréal souhaite envoyer un message clair : l’inclusion est une responsabilité collective. Que l’on soit issu du milieu communautaire, du monde des affaires ou simplement citoyen·ne engagé·e, chacun·e peut contribuer à bâtir une société plus ouverte. Les 27 et 29 mars 2026, l’engagement prendra donc la forme de panels, de rires, de musique, de discussions et de rencontres humaines. Deux journées pour se connecter, réfléchir ensemble et célébrer la diversité — tout en soutenant une cause qui touche directement la jeunesse d’ici. Une chose est certaine : ces premiers Grands rendez-vous du GRIS promettent de marquer le printemps montréalais sous le signe de l’ouverture et de la solidarité.

INFOS | Les billets et les détails de la programmation complète seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

www.gris.ca