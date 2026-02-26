Un goût pour la vie 2026, une soirée solidaire au profit de La Maison d’Hérelle

Mobilisant une sélection de restaurants à Montréal dans une initiative solidaire, la septième édition de l’événement « Un goût pour la Vie / A Taste for Life » se tiendra le mercredi 15 avril prochain. Lors de cette soirée, 25% des recettes générées par des tablées de choix seront reversées à la Maison d’Hérelle, un organisme dédié à l’accompagnement et à l’hébergement des personnes atteintes du VIH/sida depuis plus de 35 ans.

Serge Boucher, dramaturge et scénariste ainsi que la Dre Marie-Josée Brouillette, respectivement porte-parole et directrice générale de la Maison d’Hérelle, invitent cordialement le grand public à cette occasion unique de solidarité. Cette soirée se veut un message d’espoir vibrant, adressé à ceux qui en ont le plus besoin.

Des restaurants engagés

Pour cette édition, les restaurants Les Cabotins, Toro Rosso, Labarake et, nouveauté cette année, Le Réservoir, ont déjà confirmé leur participation. D’autres établissements s’ajouteront prochainement, tout comme les détails concernant les menus et les modalités de réservation.

Une ambiance festive et rassembleuse

L’édition 2026 sera également marquée par le retour de Pétula Claque, qui avait touché le public lors de l’événement du 1er décembre au Cabaret Mado. Sa présence viendra, une fois de plus, insuffler une énergie chaleureuse et engagée à la soirée. Autre annonce : Manon Thériault sera de retour pour assurer l’animation au Toro Rosso, contribuant à créer un espace festif, inclusif et porteur de sens pour la communauté.

Une cause toujours d’actualité

À travers ses programmes d’hébergement, de soins et d’accompagnement, La Maison d’Hérelle œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité de vie de la population vivant avec le VIH, dans un contexte où l’accès au logement, l’isolement et la précarité demeurent des enjeux majeurs. Un goût pour la vie 2026 se veut à la fois un message d’espoir et un appel

INFOS | Un goût pour la vie / A Taste For Life, mercredi 15 avril 2026

Surveillez la page Facebook de la Maison d’Hérelle pour le lien de réservation

qui sera prochainement dévoilé facebook.com