Mademoiselle Du Mont

La Ferme du Mont, AOP Côtes-du-Rhône (France) 2023

Code SAQ : 15137552 — 21,15 $

Un assemblage classique de cépages du Rhône. Un nez qui se raffine peu à peu et qui ne refuserait pas un petit passage en carafe (30 minutes ?). Un nez avec de jolies notes de violette, de framboise et, subtilement, de basilic. En bouche, c’est gourmand. Il a une jolie texture veloutée, des arômes de fruits cuits et une finale légèrement poivrée. Les tannins sont bien présents, sans être rêches. Ce n’est pas un rouge boisé, mais il est quand même assez corsé, après quelques gorgées. Ce n’est pas un vin d’apéro, à mon avis. Il sera bien content d’accompagner des grillades, des cigares au chou, des aubergines gratinées (miam !) ou des pâtes bolognaises. Non filtré, mais il ne tombe pas dans les affres de certains vins nature.