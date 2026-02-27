Syrah Origen Gran Reserva

Viña Chocalan, DO Valle del Maipo (Chili) 2023

Code SAQ : 11530795 — 22$

Savourez cette syrah élaborée avec un petit peu de cabernet sauvignon, de merlot et de viognier. Très joli nez. Ça sent la violette, ou certaines fleurs, mais tout doucement. J’aime aussi son côté boisé et ses notes de raisins rouges et de prunes. En bouche, c’est très, très agréable, avec des notes de fruits frais, de bois, de cuir et d’épices à bifteck. Ça goûte plus cher que 22,00 $. La finale, assez persistante, est juteuse et boisée à la fois. Pour accompagner les grillades, le magret de canard ou, en semaine — j’ai vu quelqu’un le suggérer — avec un poulet cacciatore. Je le verrais bien avec une lasagne sauce à la viande ou peut-être avec une lasagne d’aubergines ? Faudrait que j’essaie ça !