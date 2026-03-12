L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Jeudi 12 mars 2026

🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant Conférences patrimoniales du QAHN 2026 : cartographier l’histoire musicale noire de Montréal, présentation virtuelle de 19 h à 20 h sur arcmtl.org

👑 Sasha Colby avec invités, Cabaret Mado

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

🤣 Thursday Stand-Up? Cool! #3 avec Tom Murphy, Eve Parker Finley, John Cotrocoiset John Cotrocois, Théâtre Sainte-Catherine

🥳 Double D Thursdays : Dance Party + Drag avec DJ Little Star, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 13 mars 2026

👑 WAR On The Catwalk, un spectacle flamboyant animée par l’incomparable Alyssa Edwards et mettant en vedette des artistes marquantes issues des franchises primées du RuPaul’s Drag Race et du Canada’s Drag Race, Jewels Sparkles, Suzie Toot, Lexi, Bosco, Lydia B. Kollins, Daya Betty, … dès 20 h Espace Saint-Denis

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado



🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les hommes amateurs de cuir, Bar Le Stud

🥳 Fluid Friday avec DJ Little Star, Club DD’s

🥳 ALL NIGHT avec Conducta, Wrecked (Ron Like Hell b2b Ryan Smith) et Lis Dalton, SAT

🥳 DECADES avec Coffin Joe, DJ Faith et invités, Cabaret Berlin

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Hommage burlesque à Blade Runner avec Frenchy Jones, Jolie Lolita, Minx Arcana, Helena Handbasket et Tristan Ginger, The Wiggle Room.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.



🎥 Projection de Invisibles, de Junna Chif, Cinéma du Parc

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.



Samedi 14 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift : The Eras Tour, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🥳 Entre nous avec DJ Buhbuhlo et amis, Club DD’s

🥳 ESC x Anoma Records tient Sammy Dee, Esc

🥳 Débasement, soirée kinky dansante et sexy avec Vicky Devika et Warm Rubberette, Cabaret Berlin

🥳 Dômesicle x Gaba Collective présentent Bri b2b Naë, Scottie b2b Marcoccino et Damacadam b2b Char.L.N., SAT

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🎥 Projection de Montréal, ma belle, de Xiaodan He avec Joan Chen et Charlotte Aubin, Cinéma Public



👑 Slag Race saison 4 : finale avec Peaches LePoz, Queef Latina, Jaqq Strapp, Shillelagh Jones, Psyberia, Trendy Mum et Spencer Darling, Notre-Dame-des-Quilles

👑 Drag Brunch avec Uma Gahd et Selma Gahd, Robin des Bois

Dimanche 15 mars 2026

👑 Hommage à Nicole Martin avec Michel Dorion et invités, Bar Le Cocktail

👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h



🏳️‍🌈 Montréal Gaymers tiennent la soirée de jeux Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal

🎶 Jeff Mills: Live at the Liquid Room 30th Anniversary Tour, SAT

🎭 Punchines, Pasties and Pronouns, collecte de fons pour le TPU avec Eve Parker Finley, Emmy Jade, Aloe Azimov, Blxck Cxsper feat. The Trans Masc Choir et Tristan Ginger, The Wiggle Room.

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

🎥 Projection de Montréal, ma belle de Xiaodan He, avec Joan Chen et Charlotte Aubin, Cinéma Public

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

Lundi 16 mars 2026

🎥 Projection de Invisibles, de Junna Chif, Cinéma du Parc



🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

🥳 FROTERNITY présenté par Montréal JACKS. De 18h30 à22h. Pour plus de détails et RSVP: MontrealJacks.com



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 17 mars 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant DIY Historiography: Queer Stories & Memories, QPIRG Concordia

👑 Full Gisèle : Heated Rivalry avec Gisèle Lullaby, Johnny Jones, Clay Thorris et Fabien L’Amour, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant Student Activism Archives: The Challenges and Urgency of Preserving Student Organizing, Cyber Love Garden

🎶 Hanabie. avec Nekrogoblikon et Enterprise Earth, Théâtre Beanfield

Mercredi 18 mars 2026

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

Jeudi 19 mars 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Drag Bingo, collecte de fondsp our Armada Montréal RFC avec Petula Claque, Cabaret Mado

🎥 Queer Cinéma Club Montréal et image+nation tiennent une projection de Torch Song Trilogy, de Paul Bogart avec Harvey Fierstein, Matthew Broderick et Anne Bancroft, Cinéma du Parc

🥳 Double D Thursdays : Dance Party + Drag avec DJ Little Star, Club DD’s

👑 Daisy Wood présente Le Snatch Game avec Lady Guidoune, Jessie Precieuse, Blueberry Moore, Jay Show, Ladrag On-Fly, Lana Dalida, Prince Mikey et Heaven Taille, Cabaret Mado

Vendredi 20 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Daddy avec DJ Ian Jackman et Plastik Patrik, Cabaret Berlin

🥳 DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🎭 Abba Burlesque avec Lady Muffin Stuff, Cat Zaddy, Satin Simone, Rose De Flore et Moonshine Sunshine, The Wiggle Room

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

Samedi 21 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga : The Mayhem Ball Tour, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

📚 Le club de lecture The Violet Hour discute de The Tiger and the Cosmonaut d’Eddy Boudel Tan, Galerie SKOL

👑 Le Snatch Game de Kleopatra avec Kleopatra Perfect, Stella Moon, Nyx Tamère, Alastair S!n, Lux n’ Flair, Sev, Prudence, Colleen de Bine et Poppet, Bar Le Cocktail

🥳 Dômesicle x Cybercuntprésentent Salome et Pyromane b2b Cori, SAT

🥳 Queer Cruising avec DJ Phil M. Carr, Club DD’s

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

👑 Discord Addams avec Zyra Dymond, Demone LaStrange, Casanova, Lady Boom Boom et Celes, Foufounes Électriques

Dimanche 22 mars 2026

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



🥳 Bonne fête Dominic avec Michel Dorion et Rawbin, Bar Le Cocktail

👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

🎭 Broadway Babies Cabaret avec @kayleighmagazine et Augusta Wind, Club DD’s

🎥 Projection de Eraserhead, de David Lynch, Cinéma du Parc

🎭 Burlesque, the Real Burlesque Show avec Bobby Ananass, Miss Francoeur, Baby Hector et plus, The Wiggle Room.

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 23 mars 2026

🎶 Gary Numan avec TREMORS, MTELUS

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

Mardi 24 mars 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

👑 Full Gisèle : La prochaine star avec Gisèle Lullaby, Casanova, Daisy Dratée, Alastair S!N, Alexandra Moss, Prince Mikey et Miss Behave, Cabaret Mado

🥳 TransmascMTL tient le Transmasc Tuesday, Club DD’s

Mercredi 25 mars 2026

🥳 BUNX, soirée black punk et alt, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

Jeudi 26 mars 2026

🏳️‍🌈 Speed dating lesbo-queer, M Montréal Hostel

👑 Château de Drag, 4020 rue Saint-Ambroise

👑 Drag Kings!, Club DD’s

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 27 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado



👑 Vendredi Fou sans pantalons avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎶 Mirah avec girlwithdream, Cabaret Foufs

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🎭 Hommage burlesque au 5e élement avec Yikes Macaroni, Milady Lilas, Eva Von Lips, Keanu Feelit et Mina Minou, The Wiggle Room

🥳 Heated RivalRave, soirée dansante, Le Belmont

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

😆 Throuples Therapy Live avec Eve Parker Finley, Raquel Maestre et Kě, Casa del Popolo

🥳 Club Banks avec DJ Robin Banks, Club DD’s

🎥 Projection de Harold and Maude, de Hal Ashby avec Ruth Gordon et Bud Cort, Cinéma du Parc

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

Samedi 28 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🥳 Samedi sapphique avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🥳 OFF Dômesicle x SAT Fest présente OSTR-Size, Lather Rinse Repeat b2b OJPB, SAT

🥳 Céline est obviously amazing en l’honneur de Céline Dion avec DJ Ian Jackman, Newspeak

🎶 CLUB SAT présente Adrian Sherwood et Honeydrip, SAT

💪Sam Gamegie anime les cours de TransMasc Fitness le dernier samedi de chaque mois. Consulte son compte Instagram pour en savoir plus.

Dimanche 29 2026

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant Queer Quilting Bee avec Aaron McIntosh, L’Affûtés

👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 30 mars 2026

📚 La série littéraire The Violet Hour accueille les auteur·rice·s Ellis Scott et Matthew J. Trafford, qui liront des extraits de leurs plus récents ouvrages, Pulp Books & Café

Mardi 31 mars 2026

👑 Full Gisèle : Gangsters avec Tracy Trash, Marla Deer et Lady Magpie, Cabaret Mado

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

Mercredi 1 avril 2026

👑 Les GOLDEN GIRLS, Un hommage humoristique aux Golden Girls par Tracy Trash, Velma Jones, Marla Deer, prudence et des invitéses surprises au Cabaret Mado.

Jeudi 2 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 3 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

Samedi 4 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Dimanche 5 avril 2026

– Une toute nouvelle soirée dansante qui débarque quelques fois par année au Bar le Cocktail… et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la première édition ! De 21h jusqu’à la fermeture, le bar se transforme en immense piste de danse sur 2 étages. Oui, oui… DEUX ÉTAGES de pur plaisir musical ! Au programme : Les plus grands succès francophones des années 50 à aujourd’hui. Un DJ invité. Une ambiance survoltée. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits d’aujourd’hui, cette soirée est faite pour vous. Venez chanter à tue-tête, danser jusqu’à en perdre haleine et vibrer au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs. De 21h à la fermeture ADMISSION GRATUITE ! Bar le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 6 avril 2026

Mardi 7 avril 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village

Jeudi 9 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 10 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

Samedi 11 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Jeudi 16 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Les folies Draglesques, Nuit de drag et de nudistes-tease avec Miami Minx au Cabaret Mado dès 21h.

Jeudi 23 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Jeudi 30 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Jeudi 7 mai 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail