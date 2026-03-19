L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 20 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Daddy avec DJ Ian Jackman et Plastik Patrik, Cabaret Berlin

🥳 DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🎭 Abba Burlesque avec Lady Muffin Stuff, Cat Zaddy, Satin Simone, Rose De Flore et Moonshine Sunshine, The Wiggle Room

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

Samedi 21 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga : The Mayhem Ball Tour, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

📚 Le club de lecture The Violet Hour discute de The Tiger and the Cosmonaut d’Eddy Boudel Tan, Galerie SKOL

👑 Le Snatch Game de Kleopatra avec Kleopatra Perfect, Stella Moon, Nyx Tamère, Alastair S!n, Lux n’ Flair, Sev, Prudence, Colleen de Bine et Poppet, Bar Le Cocktail

🥳 Dômesicle x Cybercuntprésentent Salome et Pyromane b2b Cori, SAT

🥳 Queer Cruising avec DJ Phil M. Carr, Club DD’s

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

👑 Discord Addams avec Zyra Dymond, Demone LaStrange, Casanova, Lady Boom Boom et Celes, Foufounes Électriques

Dimanche 22 mars 2026

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



🥳 Bonne fête Dominic avec Michel Dorion et Rawbin, Bar Le Cocktail

👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

🎭 Broadway Babies Cabaret avec @kayleighmagazine et Augusta Wind, Club DD’s

🎥 Projection de Eraserhead, de David Lynch, Cinéma du Parc

🎭 Burlesque, the Real Burlesque Show avec Bobby Ananass, Miss Francoeur, Baby Hector et plus, The Wiggle Room.

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 23 mars 2026

🎶 Gary Numan avec TREMORS, MTELUS

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

Mardi 24 mars 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

👑 Full Gisèle : La prochaine star avec Gisèle Lullaby, Casanova, Daisy Dratée, Alastair S!N, Alexandra Moss, Prince Mikey et Miss Behave, Cabaret Mado

🥳 TransmascMTL tient le Transmasc Tuesday, Club DD’s

Mercredi 25 mars 2026

🥳 BUNX, soirée black punk et alt, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

Jeudi 26 mars 2026

👑 Lancement officiel du STOCK CABARET, avec Rachelle Eli, Foxy Lexxi Brown et Sasha Baga + artistes invités : Jay Show, Sev, Gino Durante + danseurs maisons Andy St-Louis, Miami Minx et Nguyan, Stock& Soda · Stock Bar

🏳️‍🌈 Speed dating lesbo-queer, M Montréal Hostel

👑 Château de Drag, 4020 rue Saint-Ambroise

👑 Drag Kings!, Club DD’s

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 27 mars 2026

🫴 Les 27 et 29 mars 2026, on vous invite à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui aura lieu au Studio TD.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado



👑 Vendredi Fou sans pantalons avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎶 Mirah avec girlwithdream, Cabaret Foufs

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🎭 Hommage burlesque au 5e élement avec Yikes Macaroni, Milady Lilas, Eva Von Lips, Keanu Feelit et Mina Minou, The Wiggle Room

🥳 Heated RivalRave, soirée dansante, Le Belmont

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

😆 Throuples Therapy Live avec Eve Parker Finley, Raquel Maestre et Kě, Casa del Popolo

🥳 Club Banks avec DJ Robin Banks, Club DD’s

🎥 Projection de Harold and Maude, de Hal Ashby avec Ruth Gordon et Bud Cort, Cinéma du Parc

🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

Samedi 28 mars 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🥳 Samedi sapphique avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🥳 OFF Dômesicle x SAT Fest présente OSTR-Size, Lather Rinse Repeat b2b OJPB, SAT

🥳 Céline est obviously amazing en l’honneur de Céline Dion avec DJ Ian Jackman, Newspeak

🎶 CLUB SAT présente Adrian Sherwood et Honeydrip, SAT

💪Sam Gamegie anime les cours de TransMasc Fitness le dernier samedi de chaque mois. Consulte son compte Instagram pour en savoir plus.

Dimanche 29 2026

🫴 Les 27 et 29 mars 2026, on vous invite à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui aura lieu au Studio TD.

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant Queer Quilting Bee avec Aaron McIntosh, L’Affûtés

👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 30 mars 2026

📚 La série littéraire The Violet Hour accueille les auteur·rice·s Ellis Scott et Matthew J. Trafford, qui liront des extraits de leurs plus récents ouvrages, Pulp Books & Café

Mardi 31 mars 2026

👑 Full Gisèle : Gangsters avec Tracy Trash, Marla Deer et Lady Magpie, Cabaret Mado

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

Mercredi 1 avril 2026

👑 Les GOLDEN GIRLS, Un hommage humoristique aux Golden Girls par Tracy Trash, Velma Jones, Marla Deer, prudence et des invitéses surprises au Cabaret Mado.

🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

Jeudi 2 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 3 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

Samedi 4 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Dimanche 5 avril 2026

– Une toute nouvelle soirée dansante qui débarque quelques fois par année au Bar le Cocktail… et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la première édition ! De 21h jusqu’à la fermeture, le bar se transforme en immense piste de danse sur 2 étages. Oui, oui… DEUX ÉTAGES de pur plaisir musical ! Au programme : Les plus grands succès francophones des années 50 à aujourd’hui. Un DJ invité. Une ambiance survoltée. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits d’aujourd’hui, cette soirée est faite pour vous. Venez chanter à tue-tête, danser jusqu’à en perdre haleine et vibrer au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs. De 21h à la fermeture ADMISSION GRATUITE ! Bar le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 6 avril 2026

Mardi 7 avril 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village

Jeudi 9 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 (Rock) Bière et (Hervé (Métal), Cabaret Mado

Vendredi 10 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

Samedi 11 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Mercredi 15 avril 2026

🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

Jeudi 16 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Les folies Draglesques, Nuit de drag et de nudistes-tease avec Miami Minx au Cabaret Mado dès 21h.

Mardi 21 avril 2026

👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

Jeudi 23 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Myki Meeks, Cabaret Mado

Jeudi 30 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Les trouvailles de Magpie, Cabaret Mado

Jeudi 7 mai 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Dimanche 19 avril 2026

🪅 FIESTA LATINO : Javier et Michel Dorion, dès 18 h (admission 5$), Bar Le Cocktail

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