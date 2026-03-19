Vendredi, 20 mars 2026
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    L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

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    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

    Vendredi 20 mars 2026

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🥳 Daddy avec DJ Ian Jackman et Plastik Patrik, Cabaret Berlin

    🥳 DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

    🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    🎭 Abba Burlesque avec Lady Muffin StuffCat ZaddySatin SimoneRose De Flore et Moonshine Sunshine, The Wiggle Room

    🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

    🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

    Samedi 21 mars 2026

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga : The Mayhem Ball Tour, Cabaret Mado

    👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

    📚 Le club de lecture The Violet Hour discute de The Tiger and the Cosmonaut d’Eddy Boudel Tan, Galerie SKOL

    👑 Le Snatch Game de Kleopatra avec Kleopatra PerfectStella MoonNyx TamèreAlastair S!nLux n’ FlairSevPrudenceColleen de Bine et Poppet, Bar Le Cocktail

    🥳 Dômesicle x Cybercuntprésentent Salome et Pyromane b2b Cori, SAT

    🥳 Queer Cruising avec DJ Phil M. Carr, Club DD’s

    🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra

    🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    👑 Discord Addams avec Zyra DymondDemone LaStrangeCasanovaLady Boom Boom et Celes, Foufounes Électriques

    Dimanche 22 mars 2026

    🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado


    🥳 Bonne fête Dominic avec Michel Dorion et Rawbin, Bar Le Cocktail 

    👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

    🎭 Broadway Babies Cabaret avec @kayleighmagazine et Augusta Wind, Club DD’s

    🎥 Projection de Eraserhead, de David Lynch, Cinéma du Parc

    🎭 Burlesque, the Real Burlesque Show avec Bobby AnanassMiss FrancoeurBaby Hector et plus, The Wiggle Room.

    🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

    Lundi 23 mars 2026

    🎶 Gary Numan avec TREMORS, MTELUS

    🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

    Mardi 24 mars 2026

    👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

    👑 Full Gisèle : La prochaine star avec Gisèle LullabyCasanovaDaisy DratéeAlastair S!NAlexandra MossPrince Mikey et Miss Behave, Cabaret Mado

    🥳 TransmascMTL tient le Transmasc Tuesday, Club DD’s

    Mercredi 25 mars 2026

    🥳 BUNX, soirée black punk et alt, Club DD’s

    👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, le Quiz Master Brian Show, The Rec Room Royalmount

    Jeudi 26 mars 2026

    👑 Lancement officiel du STOCK CABARET, avec Rachelle Eli, Foxy Lexxi Brown et Sasha Baga + artistes invités : Jay Show, Sev, Gino Durante + danseurs maisons Andy St-Louis, Miami Minx et Nguyan, Stock& Soda · Stock Bar

    🏳️‍🌈 Speed dating lesbo-queer, M Montréal Hostel

    👑 Château de Drag, 4020 rue Saint-Ambroise

    👑 Drag Kings!, Club DD’s

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    Vendredi 27 mars 2026

    🫴 Les 27 et 29 mars 2026, on vous invite à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui aura lieu au Studio TD.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado


    👑 Vendredi Fou sans pantalons avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🎶 Mirah avec girlwithdream, Cabaret Foufs

    🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    🎭 Hommage burlesque au 5e élement avec Yikes MacaroniMilady LilasEva Von LipsKeanu Feelit et Mina Minou, The Wiggle Room

    🥳 Heated RivalRave, soirée dansante, Le Belmont

    🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

    😆 Throuples Therapy Live avec Eve Parker FinleyRaquel Maestre et , Casa del Popolo

    🥳 Club Banks avec DJ Robin Banks, Club DD’s

    🎥 Projection de Harold and Maude, de Hal Ashby avec Ruth Gordon et Bud Cort, Cinéma du Parc

    🤠 Les danseur·euses du Club Bolo—Danse Country Montréal se rencontrent les vendredis à l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Consulte leur site web pour en savoir plus.

    Samedi 28 mars 2026

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

    🥳 Samedi sapphique avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

    🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    🥳 OFF Dômesicle x SAT Fest présente OSTR-SizeLather Rinse Repeat b2b OJPB, SAT

    🥳 Céline est obviously amazing en l’honneur de Céline Dion avec DJ Ian Jackman, Newspeak

    🎶 CLUB SAT présente Adrian Sherwood et Honeydrip, SAT

    💪Sam Gamegie anime les cours de TransMasc Fitness le dernier samedi de chaque mois. Consulte son compte Instagram pour en savoir plus.

    Dimanche 29 2026

    🫴 Les 27 et 29 mars 2026, on vous invite à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui aura lieu au Studio TD.

    🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🏳️‍🌈 ARCMTL présente la série « Owning Our Histories » : une célébration des archives queer et BIPOC de MTL, incluant Queer Quilting Bee avec Aaron McIntosh, L’Affûtés

    👑 Place à la relève avec Sally D, Bar Le Cocktail à partir de 21h

    🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

    Lundi 30 mars 2026

    📚 La série littéraire The Violet Hour accueille les auteur·rice·s Ellis Scott et Matthew J. Trafford, qui liront des extraits de leurs plus récents ouvrages, Pulp Books & Café

    Mardi 31 mars 2026

    👑 Full Gisèle : Gangsters avec Tracy TrashMarla Deer et Lady Magpie, Cabaret Mado

    👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

    Mercredi 1 avril 2026

    👑 Les GOLDEN GIRLS, Un hommage humoristique aux Golden Girls par Tracy Trash, Velma Jones, Marla Deer, prudence et des invitéses surprises au Cabaret Mado.

    🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

    Jeudi 2 avril 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    Vendredi 3 avril 2026

    👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

    Samedi 4 avril 2026

    👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    Dimanche 5 avril 2026

    LA FIÈVRE FRANCOPHONE – Une toute nouvelle soirée dansante qui débarque quelques fois par année au Bar le Cocktail… et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la première édition ! De 21h jusqu’à la fermeture, le bar se transforme en immense piste de danse sur 2 étages. Oui, oui… DEUX ÉTAGES de pur plaisir musical ! Au programme : Les plus grands succès francophones des années 50 à aujourd’hui. Un DJ invité. Une ambiance survoltée. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits d’aujourd’hui, cette soirée est faite pour vous. Venez chanter à tue-tête, danser jusqu’à en perdre haleine et vibrer au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs. De 21h à la fermeture ADMISSION GRATUITE ! Bar le Cocktail

    🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado.

    🏳️‍🌈 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

    Lundi 6 avril 2026

    Mardi 7 avril 2026

    👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

    👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

    Mercredi 8 avril 2026

    🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village

    Jeudi 9 avril 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    👑 (Rock) Bière et (Hervé (Métal), Cabaret Mado

    Vendredi 10 avril 2026

    👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

    Samedi 11 avril 2026

    👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

    Mercredi 15 avril 2026

    🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

    Jeudi 16 avril 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    👑 Les folies Draglesques, Nuit de drag et de nudistes-tease avec Miami Minx au Cabaret Mado dès 21h.

    Mardi 21 avril 2026

    👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

    Jeudi 23 avril 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    👑 Myki Meeks, Cabaret Mado

    Jeudi 30 avril 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    👑 Les trouvailles de Magpie, Cabaret Mado

    Jeudi 7 mai 2026

    👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

    Dimanche 19 avril 2026

    🪅 FIESTA LATINO : Javier et Michel Dorion, dès 18 h (admission 5$), Bar Le Cocktail

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