L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Lundi 30 mars 2026

📚 La série littéraire The Violet Hour accueille les auteur·rice·s Ellis Scott et Matthew J. Trafford, qui liront des extraits de leurs plus récents ouvrages, Pulp Books & Café

Mardi 31 mars 2026

👑 Full Gisèle : Gangsters avec Tracy Trash, Marla Deer et Lady Magpie, Cabaret Mado

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

🎬 EXPOSURES MONTREAL présente TRANS PORTRAITS 1960’S – 1900’s. : À travers six documentaires, TRANS PORTRAITS est un voyage dans le temps, des années 1960 aux années 1990, et si beaucoup de choses ont changé, beaucoup trop restent les mêmes. AU PROGRAMME : TONI & RANDI [Ron Hallis | 1967 & 1970 | Quebec] ; NANCY, HENRI & ELIZABETH [Bob Aibel and Lynn Fagan | 1973] ; VALERIE [Joseph Horning |1975] ; BOYS IN THE BACKYARD [Annette Kennerley | 1997] ; KELBY [Annette Kennerley | 1997]. à 19h, au Cinema de Sève

Mercredi 1 avril 2026

📓 Lancement du livre Histoires LGBTQ + au Québec et au Canada, par l’historien et politologue Jean-Charles Panneton (Les éditions du Septentrion), le 1er avril dès 17h, au Cabaret Mado à Montréal.

👑 Les GOLDEN GIRLS, Un hommage humoristique aux Golden Girls par Tracy Trash, Velma Jones, Marla Deer, prudence et des invitéses surprises au Cabaret Mado.

🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

Jeudi 2 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Vendredi 3 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🏳️‍🌈 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

🥳 -SOLD-OUT- DISTRICT EVENTS présente LOCKER ROOM édition HEATED ROOM, de 22h à 6h au Newspeak avec Karsten Sollor, Chicago 🇺🇸 / D’Jimi, Montréal 🇨🇦 / Guillaume Michaud, Montreal 🇨🇦 et sexy gogos les District Boyz.



Samedi 4 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Dimanche 5 avril 2026

🎤 – Une toute nouvelle soirée dansante qui débarque quelques fois par année au Bar le Cocktail… et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la première édition ! De 21h jusqu’à la fermeture, le bar se transforme en immense piste de danse sur 2 étages. Oui, oui… DEUX ÉTAGES de pur plaisir musical ! Au programme : Les plus grands succès francophones des années 50 à aujourd’hui. Un DJ invité. Une ambiance survoltée. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits d’aujourd’hui, cette soirée est faite pour vous. Venez chanter à tue-tête, danser jusqu’à en perdre haleine et vibrer au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs. De 21h à la fermeture ADMISSION GRATUITE ! Bar le Cocktail

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado.

🥳 Les Dimanches avec DJ Remi c’est le moment idéal pour danser, de 22h à 3h. Au bar StudBar, de 22h à 3h.

Lundi 6 avril 2026

Mardi 7 avril 2026

👑 MX Mado 2026, Cabaret Mado

👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

Mercredi 8 avril 2026

🐻 Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril 2026, Le Village

Jeudi 9 avril 2026

🪚 LUMBERJACKS AT WORKS, une soirée virile, ludique et délicieusement indisciplinée avec les candidats au concours M. Ours seront présentés live, concours de sciage de bûches, suivi d’un incontournable concours de bobettes mouillées, avec des surprises et des cadeaux à la clé, au Bar Aigle Noir.

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 (Rock) Bière et (Hervé (Métal), Cabaret Mado

Vendredi 10 avril 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 LES VENDREDIS avec FLAVIO CUNHA au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

🥳 DJ STEPHANE LIPPE est au tables tournantes tous les vendredis, de 16h à 22h pour une soirée de Funky Tech vocal House. À l’Aigle Noir.

Samedi 11 avril 2026

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 LES SAMEDI avec DJ REMI au Bar LE STUD, de 22h à 3h.

Mercredi 15 avril 2026

🎨 SOIRÉE ARTISTIQUE DRINK & DRAW avec modèle vivant, 20h, Bar Le Cocktail

Jeudi 16 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Les folies Draglesques, Nuit de drag et de nudistes-tease avec Miami Minx au Cabaret Mado dès 21h.

Vendredi 17 avril 2026

👨‍🎤 spectacle Sinatra symphonique avec Marc Hervieux, Mia Tinayre et Sam Champagne, accompagnés par l’Orchestre FILMharmonique et dirigé par Francis Choinière (Productions GFN), à la Place des arts. * Le spectacle sera en tournée au moins jusqu’en août 2026.



Mardi 21 avril 2026

👑 COCKTAIL COMÉDIE SHOW 19 h 30, Bar Le Cocktail

Jeudi 23 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Myki Meeks, Cabaret Mado

Jeudi 30 avril 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

👑 Les trouvailles de Magpie, Cabaret Mado

Samedi 2 mai 2026

🦹🏻‍♂️ RUBBER LOUNGE – soirée où le latex et le PVC sont à l’honneur! Station de polissage à contribution volontaire pour financer les prochains voyages de Latex MTL 2025. Que vous soyez un adepte du latex ou simplement curieux de découvrir cet univers venez socialiser avec la communauté rubber 2SLGBTQIA+. Dress code: Latex, PVC ou vinyle. En collaboration avec le Club Phoenix de Montréal, dès 20 h, au Bar Aigle Noir.

Jeudi 7 mai 2026

👑 Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

Dimanche 19 avril 2026

🪅 FIESTA LATINO : Javier et Michel Dorion, dès 18 h (admission 5$), Bar Le Cocktail

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