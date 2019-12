Horoscope du mois de décembre 2019

Sagittaire

Le Soleil arrive chez le philosophe Sagittaire le 22 novembre. C’est notre daddy grisonnant du zodiaque. On le voit maintenant partout dans le paysage avec sa belle grosse poche, bien pleine de jouets! Oh! Oh! Oh! Le natif du Sagittaire en a pour quelques jours encore avec la présence bienfaisante de Jupiter dans son signe, qui devrait lui avoir amené tout au cours de l’année une foule de défis où il n’aura pas eu le choix d’avancer et d’évoluer. Sauf qu’il devrait commencer à voir le fruit concret de ses efforts lorsque Jupiter arrivera en Capricorne début décembre. Il aura alors l’occasion d’améliorer son sort matériel en découvrant le moyen d’augmenter ses revenus. En en trouvant de nouvelles sources. Ou en étant bien payé lorsque ses entreprises auront tout le succès mérité. Il pourrait aussi tout simplement recevoir un montant d’argent inespéré, d’une manière circonstancielle. Il restera quand même assez sage devant cet afflux de richesses, en étant sobre dans ses dépenses. Pour investir sérieusement et avec retenue. Comme dans l’achat d’une propriété. Il pensera moins au matériel à partir du printemps, il sera plus sensible aux joies du quotidien. Et il se plaira à communiquer avec son entourage. Et tout les gens de son voisinage. Il y trouvera une affection loyale et durable. Il pourrait même se rapprocher de certains voisins à qui il découvrira bien des attraits tout d’un coup. Il voudra aussi étudier certains sujets qui l’auront toujours attiré. À moins qu’il prenne des cours pour le travail. Ou qu’il y fasse un apprentissage quelconque. Il devrait aussi être plus réfléchi du côté de ses déplacements. En voyant quels sont ses réels besoins en terme de véhicule. Sa vie affective devrait être assez sereine, bien qu’il aura des élans de passion bien masculins en janvier et février de l’année 2020. Ainsi que des rencontres plutôt chaleureuses à partir de l’été qui vient. Alors bonne fête jovial Sagittaire ! Et à tout le monde je souhaite un joyeux début du temps des Fêtes ! Une période de magasinage pas trop éreintante. Ainsi qu’un retour en toute sécurité des partys de bureau ! Et je vous souhaite de rencontrer en personne un beau père Noël! Oh! Oh! Oh!

Capricorne

Une situation d’attente est sur le point de se terminer, le magnifique Jupiter arrive chez-vous le 2 décembre, pour l’année à venir. Ce qui devrait précipiter la suite des événements, en amenant des aboutissements partout. Fini l’ambiance d’incertitude, vous reprenez espoir et l’optimisme vous gagne. Votre vie devient une aventure désormais, à vous de jouer maintenant.

Verseau

Vous comprendrez mieux une histoire affective qui vous aura passablement secoué, vous reprendrez vos esprits. Vous serez plus heureux avec les amis et vous vivrez d’ailleurs une aventure bien spéciale avec l’un d’entre eux. On vous en demandera beaucoup au travail, sans toujours mettre les formes. Mais vous aurez l’occasion alors de démontrer votre génie. Et talent.

Poissons

Vous aurez une amélioration au travail. Peut-être plus de respon-sabilités. Ou un contrat additionnel si vous êtes à votre compte. Les artistes seront plus remarqués, ils auront leur heure de gloire. Il y a des gens qui vous aiment depuis toujours, vous pouvez compter sur eux. Vous pourriez aussi vous rapprocher d’un collègue de travail plutôt magnétique. Sexy même.

Bélier

Vous en aurez assez du droit chemin, vous prendrez une tangente dès que vous le pourrez. En tentant une expérience que vous vous serez toujours interdit. Ou en partant à l’aventure, en voyage inorganisé. Vous serez terriblement attiré par un type de gars que vous n’auriez jamais remarqué avant. Vous y apprendrez bien du nouveau, sans que ce soit nécessairement sexuel.

TAUREAU

Vous réaliserez que vous avez changé depuis peu, comme du côté de vos attirances. Vous pourriez vivre une passion soudaine sans trop savoir où ça vous mène. Sinon vers du nouveau, et l’inconnu. Belle occasion. Vous aurez une question d’argent à régler, vous devriez y trouver des avantages assez vite. Un mâle sera exigeant envers vous. En même temps que généreux.

Gémeaux

Les gens iront vers vous, avec de nombreuses invitations. Pour des soirées, des activités. Il y en a même qui pourraient vous faire une proposition sérieuse. Comme au travail. Vous vous rapprocherez aussi d’un être authentique. Économe de ses paroles. Pas comme vous, dans votre nuage de pensées. Vos échanges vous plairont. Vous aurez un gros travail à faire.

CANCER

Vous ne ferez pas toujours ce qu’il vous plaît. Entre autres au travail où on vous en demandera beaucoup. Heureusement vous serez créatif du côté de l’organisation. Ça simplifiera votre tâche. Vous devrez aussi vous occuper de votre santé, soigner votre corps. Et une relation, peut-être issue du travail, devrait évoluer vers le mieux. Surtout si vous êtes patient. Et réaliste.

LION

Ça ira bien en argent. Vous aurez peut-être même un gain à la loterie. Vos amours vont évoluer pas mal cependant, l’heure est aux surprises. Aux coups de théâtre. Et de foudre ! Vous serez heureux au travail, surtout si vous pouvez y exprimer votre côté artiste. Et créateur. Vous y trouverez plus d’amour que prévu. Il y aura de l’action à la maison lors de visites impromptues.

VIERGE

Vous vous organiserez au logis en vue de l’hiver qui approche. Vous y créerez une ambiance chaleureuse pour les Fêtes. Bien que vous pourriez décider de changements plus importants pour l’avenir comme un déménagement. L’achat d’une propriété. Vous aurez bien du plaisir à rencontrer des gars. En échangeant sans contraintes. Sauf qu’il y en a un qui est plus sérieux.

Balance

Vous apprécierez davantage les joies du quotidien. Du café matinal au verre de vin vespéral. Et vous découvrirez du nouveau dans le voisinage. Ou lui trouverez des qua-lités inattendues. Vous vous rapprocherez aussi d’un voisin plus intéressant que vous ne l’auriez cru. Vous prendrez la route avec plaisir, surtout si vous êtes invité à visiter des gens. Rentrée d’argent surprenante.

Scorpion

Vous serez un peu exalté avec Mars dans votre signe. Très éner-gique. Vous aurez du succès dans vos entreprises. Surtout du côté matériel, vous trouverez de bellesoccasions de vous enrichir. Mais vous deviendrez surtout plus conscient de la valeur de votre vie, vous n’y change-riez rien. Vous serez aussi plus sensible à l’affection de vos proches. Et même de vos humbles voisins.