En route vers le 25e anniversaire du Stud

Ce bar célèbre cette année son 24e anniversaire par un grand party, le samedi 7 décembre. Deux jours plus tard, le 9 décembre, tout le monde est invité au «Staff Party» ! Après l’ouverture de l’Atrihom, l’été dernier, le Stud semble faire peau neuve d’une certaine façon. Une nouveauté que désirait Michel Gadoury, le propriétaire du bar. Tout cela en gardant en tête le quart de siècle que l’on fêtera en 2020.

«Oui, c’est le 24e anniversaire, mais on a déjà les yeux rivés vers le 25e, dit Mario Goudreau, le gérant général du Stud. On sait que lorsqu’on atteint le 24e c’est qu’on entame déjà la 25e année. Et c’est dans cet esprit que travaillait Michel Gadoury avec l’ouverture de l’Atrihom. Il voulait qu’il y ait quelque chose de nouveau dans le Village. Donc je veux rendre hommage à tout le travail qu’a accompli Michel. Il y a eu aussi le restaurant l’Antre, donc tout cela s’additionne ensemble pour créer de la nouveauté.»

Comme on le comprendra, c’est donc une nouvelle ère qui est inaugurée par Le Stud. «On garde le noyau original tout en rajoutant des éléments qui vont attirer de nouveaux clients et ce, sans négliger la clientèle naturelle du Stud, explique Mario Gaudreau. Ceux qui veulent ainsi n’aller qu’à l’Atrihom, peuvent rentrer par la porte cochère à cet effet-là.»

Ceux qui n’ont pas encore visité l’Atrihom seront surpris de voir que la ruelle obscure à l’arrière du Stud a été transformée en une verrière de 30 pieds de hauteur avec un mur végétalisé d’une grande beauté. On peut aussi y bouffer grâce à la présence du resto comptoir L’Antre qui y fait le service de restauration.

«Cela a pris un an pour préparer le tout et tout cela s’est fait grâce à Michel Gadoury. On manquait de nouveauté dans le Village et on a quelque chose d’unique maintenant avec l’Atrihom et l’Antre. Nos 5 @ 7 sont en augmentation et on observe une clientèle différente que celle habituelle du Stud», poursuit Mario Goudreau.

Michel Gadoury a trimé ainsi d’arrache pied pour soutenir son projet et offrir de la nouveauté. «Tout le personnel du Stud remercie Michel [Gadoury] pour son œuvre parce qu’il nous donne à tous l’espoir pour continuer, pour pérenniser Le Stud. C’est certain que cela a été un effort du groupe, de toute l’équipe, mais donnons les honneurs à Michel qui les mérite bien pour toute son implication parce que c’est une belle réussite et on en est tous fiers !», rajoute le gérant général du Stud, Mario Goudreau.

Il ne faut pas oublier que le bar Stud constitue une des entreprises des plus florissantes du Village avec 32 employés en tout. Il participe ainsi à la création d’emplois stables dans le secteur.

«Je ne serai sûrement pas là pour les 25 prochaines années, mais c’est certain que le Stud peut continuer pour encore plusieurs, plusieurs années», de conclure Mario Goudreau.

Il ne faut donc pas oublier les dates importantes : le Party du 24e anniversaire, le samedi 7 décembre, et le Staff Party, le lundi 9 décembre, événements auxquels toute la clientèle est conviée, bien entendu.u.

Bar Le Stud, 1812, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.T. 514-598-8243

ou studbar.com ou encore www.facebook.com/Bar-Le-Stud-156742154354400/