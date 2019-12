Le club fétiche des Phoenix célèbre ses cinq ans déjà

Fondée par Danny Godbout, M. Cuir 2011, ce club passe ainsi un certain cap et prévoit toute une série d’activités pour cette célébration du 29 novembre au 1er décembre.

«Je tiens à vous faire part du 5e anniversaire du Club Cuir Latex Phoenix Montréal, de souligner Danny Godbout. Notre club a pour mandat d’être inclusif, donc sans discrimination envers l’orientation sexuelle, la race, l’âge, le genre ou le fétichisme, dans le respect de l’identité et de l’expression de chacun. Le partage des connaissances et du vécu est encouragé et souhaitable pour l’évolution du club.»

Les Phoenix ont eu des hauts et des bas dans les cinq dernières années, mais restent constamment visibles dans la communauté de Montréal en organisant des événements durant toute l’année afin de fraterniser.

Voici l’itinéraire pour le weekend des festivités du 5e anniversaire :

• Vendredi 29 novembre – soirée Shine Hard : Soirée Cuir et Latex au O’Palace

• Vendredi 29 novembre – collecte des articles pour la braderie fétiche (lieu à déterminer)

• Samedi 30 novembre – Braderie fétiche au bar Le Cocktail

• Samedi 30 novembre – Ateliers aux locaux de Spot (rue Atateken)

• Samedi 30 novembre – 21h à 23h à l’Aigle Noir avec dévoilement d’une nouvelle affiche des codes de foulards

Dimanche 1re décembre – Brunch au Saloon Bistro Bar

Les détails de chacune de ces activités se trouveront sur les pages Facebook et sur le site web.

À part ces activités d’anniversaire, les Phoenix et leurs ami.e.s se rencontrent régulièrement sur la mezzanine de l’Aigle Noir le 3e dimanche de chaque mois et ont une nouvelle soirée mensuelle, intitulée Shine Hard : Soirée Cuir et Latex, le dernier vendredi de chaque mois, au donjon du O’Palace.

Pour la liste des événements, consultez la page Facebook ou le www.phoenixmtl.com