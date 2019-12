Une nouvelle essentielle

Une révolution! C’est ce qu’annonce 1 + 1 = 0; une équation renversante signifiant que le VIH lorsqu’il est additionné à un traitement efficace égale zéro transmission sexuelle. VIH + Traitement efficace = 0 transmission sexuelle 1 + 1 = 0

Aucune transmission lorsque la personne vivant avec le VIH prend un traitement efficace pour contrôler le virus est LA NOUVELLE de l’heure. Une nouvelle qui, nous le croyons, aura des répercussions positives dans la vie de toutes personnes, et ce, qu’elles vivent avec les le VIH ou non. Pensons, entre autres, à la diminution du stress lié à la peur de transmettre ou de contracter le virus, à la possibilité, ou encore, pour les personnes vivant avec le VIH, de vivre moins de rejet de la part de probable(s) partenaire(s).

Devant de telles retombées, nous ne pouvions pas passer sous silence cette bonne nouvelle; nouvelle aussi connue sous l’expression «?Indétectable = Intransmissible?».

• Indétectable veut dire que la charge virale, soit la quantité de virus dans le sang est à un niveau très bas.

• Intransmissible signifie que, lorsque la charge virale est indétectable, le VIH ne peut être transmis par voie sexuelle.

Les deux clés pour que la charge virale reste indétectable sont :

1. Le traitement efficace : un traitement est considéré efficace lorsqu’il bloque la multiplication du VIH empêchant ainsi le développement de l’infection.

2. La prise quotidienne du traitement : pour que le traitement soit efficace, sa concentration dans le corps doit être au-delà d’un certain seuil qui ne peut être atteint que par la prise

assidue du traitement.

Équation démontrée scientifiquement

Aux alentours de 1990, des études scientifiques ont démontré le lien entre une charge virale basse et la non-transmission du VIH en l’absence de prise de médication. Pourtant, la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida en Suisse a provoqué une onde de choc en publiant des années plus tard, en 2008, un avis aux médecins intitulé : «?Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle?». Il faudra une dizaine d’années supplémentaires ponctuées de publications de résultats de grandes études scientifiques avant que le reste de la communauté VIH affirme haut et fort 1 + 1= 0.