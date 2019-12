Formation VIH 101 dans les Laurentides

Le 27 novembres, dès 13h, le Centre Sida Amitié (CSA) des Laurentides, invite la population de cette région au nord de Montréal à une formation sur le VIH-sida et sur le lancement du officiel du «Rapport de recommandations pour mettre fin au SIDA d’ici 2030» dans les Laurentides.

Ce rapport est issu de la consultation de plus de 150 professionnels et partenaires de la communauté en plus de 50 personnes vivant avec le VIH dans les Laurentides. Ces recommandations auront un plein effet lorsqu’elles seront appliquées dans une approche intégrée par différents acteurs de la région en santé, des services sociaux, de la sécurité publique, de l’éducation et du communautaire.

Cette formation désire faire une mise à jour des connaissances scientifiques en la matière et les traitements offerts : mode de transmission, confidentialité du statut sérologique, obligation ou non de divulgation, outils d’information et de sensibilisation ; Indétectable = Intransmissible (une personnes suivie et traitée et dont la charge virale est indétectable ne transmet plus le virus) ; les traitements disponibles avant ou après la prise de risque : PPE (Prophylaxie post-exposition sexuelle) ou PrEP (Prophylaxie pré-exposition sexuelle).

Le CSA est membre du réseau des Alliés et Médecin de rue, Dr Jean Robert, et existe maintenant depuis 27 ans.

De 13h à 18h, à la Vieille gare de Saint-Jérôme, 160, rue de la Gare. De petites bouchées seront servies à 16h 30 en fin de la rencontre. Cette formation est gratuite et ouverte à tous et à toutes. Pour réserver : 450-431-7432 ou info@csalaurentides.com