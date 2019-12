Pour souligner la contribution LGBT économique

Sous le thème de «Mission Unstoppable» (Mission inarrêtable) la Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada (CGLCC) a tenu le 8 novembre dernier à Toronto son 4e gala Noir et blanc qui honore les individus et compagnies qui ont contribué de manière spéciale à la croissance économique de la communauté LGBT+ au Canada. AIr Canada en était le présentateur officiel.

«Le thème de l’événement de ce soir est UNSTOPPABLE. Nous ne pouvons pas trouver un mot plus approprié pour décrire ce qui se passe actuellement avec la CGLCC et le milieu des affaires diversifié du Canada, » déclaré en début de soirée Bill Pallett, président de la Chambre. «Momentum, masse critique, quoi que ce soit, nous l’avons. L’année écoulée a clairement démontré que nous sommes en voie de devenir une force inébranlable pour le progrès et la prospérité au Canada.»

Au niveau des réalisations de la CGLCC, au cours de la dernière année, notons le travail accompli avec le gouvernement fédéral pour amener 16 entreprises canadiennes LGBT + à la conférence du NGLCC à Tampa dans le cadre de la 2e mission commerciale internationale; l’élargissement du programme Entrepreneur LGBT + pour les jeunes entrepreneurs; la mise sur pied d’une formation sur l’inclusion des personnes LGBT + dans le secteur touristique canadien; l’organisation d'un sommet sur le commerce mondial et d'un forum sur la diversité des fournisseurs à Toronto, à la fin du mois de mai.

Ce gala, présenté par Air Canada, se tenait dans la chic salle du Carlu. L’entreprise aérienne était également finaliste pour le prix Entreprise nationale de l'année.





Chef d'entreprise de l'année : Kimberley Messer, responsable du développement des entreprises de la diversité mondiale, Amérique du Nord, IBM Canada





: Kimberley Messer, responsable du développement des entreprises de la diversité mondiale, Amérique du Nord, IBM Canada Jeune entrepreneur de l'année : Alex Varricchio, copropriétaire, Uphouse Inc.





: Alex Varricchio, copropriétaire, Uphouse Inc. Entreprise de l'année LGBT + : Lucky Iron Fish Enterprises - Gavin R Armstrong, fondateur





: Lucky Iron Fish Enterprises - Gavin R Armstrong, fondateur Entreprise nationale de l'année : BMO





BMO Le Legacy Award : R. Douglas Elliott

Félicitations à tous les gagnants !









