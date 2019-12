Reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal

Voici certaines des raisons pour lesquelles Air Canada a été sélectionnée parmi les Palmarès des 100 meilleurs employeurs (2019) et Les meilleurs employeurs de Montréal (2019).

• Dans le cadre de ses rénovations continues du siège social, Air Canada a sollicité la rétroaction de ses employés sur tous les aspects, qu'il s'agisse de la conception de l'espace de rangement ou du décor final. Faisant partie d'un ensemble multibâtiments appelé Centre Air Canada, le siège social, qui comprend sept étages, est doté d'une cafétéria rénovée (avec terrasse) et offre un accès subventionné à un centre de conditionnement physique sur place, à des cours avec formateur et même à un club de jogging pour les employés.

• Par le biais de la formidable Fondation Air Canada, l'entreprise soutient plusieurs initiatives et organismes de charité qui s'occupent de la santé et du bien-être d'enfants; au cours de l'année passée, la Fondation a distribué plus de 1,58 million de dollars en subventions financières et plus 1 350 billets d'avion pour des organisations communautaires et nationales.

• Les employés d'Air Canada profitent d'un certain nombre d'avantages financiers uniques, notamment des réductions sur les articles de la boutique hors taxes, sur le transport de colis personnels par Air Canada Cargo et sur les billets d'avion. Les membres de leur famille peuvent également profiter de ces derniers avantages.