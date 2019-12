Pour des papilles festives

Gin Premium

Betchwan, Distillerie de Puyjalon,

Minganie-Côte-Nord (Québec)

Code SAQ 14082490

44,75$

Une autre offre de gin québécois, qui m'a parti-culièrement charmé. Un gin qui diffuse dans le verre les parfums vivifiants de la terre, de la mer, et de la forêt. À la fois boréal, fruité, légèrement herbacé et floral. C'est d'une douceur en bouche! Pas du tout brûlant. Et les arômes évoluent constamment et longtemps. Exquis.

Angimbé, Cusumano srl,

DOP Sicilia (Italie) 2018

Code SAQ 11097101

13,45$

Un succulent petit vin blanc qui a le don d'ensoleiller une fin de journée, ou une semai-ne ardue. Dès le nez dans le verre, on est transporté sur une terrasse avec vue sur la mer, caressé par une brise aux parfums de fleurs d'oranger, en train de penser qu'il serait bon de faire une saucette dans la piscine infinie. La bouche est fraîche et ronde à la fois, et fort satisfaisante pour poursuivre ce fantasme d'évasion estivale, avec ses notes d'agrumes et sa surprenante touche de poire mûre. On le suggère avec un risotto, et une ribambelle de produits de la mer, mais le verre risque d'être vide avant que le plat soit servi!

Avant-Garde Elf, Weinhaus Bergdolt-Reif & Nett.

QbA Pfalz (Allemagne) 2018

Code SAQ 14199989

27$

Oooh! Un autre beau blanc qui m'a conquis à la Grande Dégustation. Un vin de weissburgunder (alias pinot blanc) d'Allemagne, avec un peu de chardonnay et de gewurztraminer, qui s'invite avec assurance sur la table de cuisine. Un vin qui jongle avec brio entre acidité toute fraîche, et rondeur caressante sur la langue. Un vin de plats réconfortants et gourmands, comme ces pâtes nappées de sauce au gorgonzola, ou cette quiche aux asperges grillées. C'est à se tortiller sur la douillette, comme un chat qui vient d'avoir sa dose d'herbe à chat!

Lanoy, Boschendal Wines, WO Coastal

Region (Afrique du Sud) 2017

Code SAQ 13621471

15$

Que voilà un excellent rapport plaisir prix! Souvent dans ces prix-là, les rouges de Bordeaux et leurs émules sont majoritairement faits de merlot et d'un peu de cabernet sauvignon, ce qui peut amplifier le côté fruité par rapport à la structure tannique. Ici, c'est l'inverse. On a un vin bien structuré, avec une complémentarité de notes fruitées (surtout de cassis noir) et épicées. Donc un beau rouge gourmand et savoureux, qui sera un délicieux compagnon avec vos steaks ou vos champignons grillés. Charmant comme un labrador s'amusant dans un tas de feuilles automnales.

Blanca Cusine,

Cavas Pares Balta,

DO Penedes

(Espagne) 2011

Code SAQ 12591021

36$

Ce super cava, issu de xarel-lo, de pinot noir et de chardonnay cultivés bio, est franchement remarquable. Texturé, ample, complexe et persistant, il vaut largement chaque dollar dépensé pour en profiter! Élaboré comme un champagne, ses bulles fines soutiennent, avec la légèreté d'une plume, des petites notes plutôt riches et réconfortantes d'un crumble aux pommes recouvert d'une belle boule de crème glacée, et plus subtilement, de noix grillées roulées dans le miel blond. Découvert à la Grande Dégustation de Montréal, il fallait que je partage ça avec vous. Parfait pour les célébrations des Fêtes.