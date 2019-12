José Flores... et ses sorties

Ponctuellement, nous vous proposerons, en guise d’ouverture de la section SORTIR, le portrait d’un montréalais, à travers ses intentions de sorties, ses passe-temps ou ses projets. Ce mois-ci, pour inaugurer le bal, nous avons pensé à un jeune homme de 29 ans, très allumé, qui enseigne la danse et la pratique.

José Flores nous a ému avec ses collègues de la troupe Corpus Collective lors de leur passage à l’émission Revolution (TVA).

Il a accepté d’être notre premier portrait SORTIR...

Un film que tu prévois voir au cinéma?

J’entends beaucoup parler du film Joker avec Joaquin Phœnix. Et je dois avouer que les commentaires des personnes qui l’ont vu ont éveillé encore plus ma curiosité pour ce film. Dès que j’ai un moment, j’irai sans doute le voir.

Une chanson ou un album qui tourne dans ta tête «non stop» ces temps-ci ?

Angèle vient de sortir une continuation à son dernier album Brol qui joue en mode répétition sur mon iPhone. Surtout la nouvelle version orchestrale de Ta reine.

Un bar de quartier où tu aimes prendre un verre avec des amis?

J’aime bien aller au Club Date pour le karaoké. J’ai beaucoup d’amis chanteurs et j’aurai aimé avoir un talent en chant, héhé! Sinon, le Renard, pour l’ambiance lounge et pour son DJ.

Le dernier spectacle que tu as vu ?

Attractions, un spectacle de danse et de musique de la compagnie PPS danse, où dansait mon ami NIcolas Boivin.





Un resto que tu affectionnes?

J’aime beaucoup les déjeuners. Je trouve que ça part bien la journée, et pour cela j’aime beaucoup Les folies de Montréal (sur l’avenue Mont-Royal). Malheureusement il est fermé pour des rénovations. J’aime aussi L’Entre-Pots Café (1955, rue Masson)». Son toast à l’avocat avec le gravlax au saumon et ces œufs pochés est délicieux!









Tu es du genre acheteur impulsif ou à essayer plein de chose avant de te décider?

Plus du genre compulsif, rires...

Un voyage à l’horizon?

Le Guatemala, en 2020. J’ai visité mon pays d’origine une seule fois quand j’avais 9 ans et depuis je n’ai pas eu la chance d’y retourner. J’ai de la famille qui habite là bas, dans la ville de Mixco et je ne les ai pas revus depuis vingt ans. J’aimerais également y visiter les villes d’Antigua (photo ci-dessous), El Tikal et Panajachel.





La fiche...





Âge : 29 ans

Quartier de résidence : Ho-Ma

Lieu de naissance : la Ville de Guatemala, au Guatemala

Vous pouvez suivre José sur Insta @joflores__dancer

