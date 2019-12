Un nouveau responsable des communications à la SDC

Depuis le 9 octobre dernier, la SDC du Village a accueilli Sébastien Houle, en tant que responsable des communications.

Sébastien s’occupera, entre autres, de la production de différents outils de communication, des médias sociaux du Village sur Facebook et Instagram et des relations avec les médias. Ce nouveau poste est essentiel à la promotion du Village comme une destination inclusive et une artère commerciale des plus dynamiques.

Il sera disponible, durant les heures de bureau, pour répondre à vos questions et vous communiquer différents messages. Nous reviendrons avec une entrevue plus en profondeur avec Sébastien Houle pour discuter un peu de son parcours et de la vision de son poste à la SDC du Village.