«Elevation Tremblant» de retour en force début 2020

Bonne nouvelle, Tom Whitman, producteurs des événements de ski gay ELEVATION Mammoth (à Mammoth Lakes) et ELEVATION UTAH à Parc City confirmait récemment que la version québécoise à Tremblant devenait un événements annuel, suite au succès de la première édition en janvier 2019.

« Je suis fier de confirmer que notre plus récente addition au calendrier de ski hivernal gai — ELEVATION Tremblant à Mont-Tremblant—, est maintenant officiellement un événement annuel!» ELEVATION offre aux skieurs gais une chance de amuser à fond, de jour comme de nuit, avec du bon ski, des soirées réussies en excellente compagnie.

Whitman s'attend à plus de 6000 participants entre les trois événements. En soi, ELEVATION Mammoth est déjà la troisième plus grande semaine de ski gay au monde et, avec l’ajout de l’Utah et du Québec, les foules réunies fe-ront d’ELEVATION la plus grande série d’événements de ski et de snowboard gay au monde. «Nous avons créé ELEVATION à Mammoth Mountain il y a dix-sept ans et nous avons étendu celle-ci à Park City pour ELEVATION UTAH. Chaque année, nous avons assisté à une augmentation de la fréquentation des événements. Nous sommes tellement heureux que Tremblant fasse maintenant partie de la famille après une année de lancement incroyable en 2019. Mont Tremblant est le lieu idéal pour une station de ski classée n ° 1 dans l'est de l'Amérique du Nord pour la vingtième fois, avec beaucoup de facilité d’accès pour ces résidents de Toronto, Montréal, Boston et New York. »

«Avec l'ajout de Tremblant, nous pouvons maintenant offrir plus de choix aux skieurs gais partout en Amérique du Nord, dans les meilleurs endroits pour skier», déclare Tom Whitman. «Notre objectif pour chaque ELEVATION est simple: un excellent ski, des fêtes extraordinaires, de nouveaux amis et des souvenirs qui dureront pour toujours.»

ELEVATION Tremblant se tiendra du 30 janvier au 2 février. «Je suis tellement enthousiasmé par notre nouvelle altitude. L'année dernière, nos participants LGBTQ ont été répartis à parts égales entre les participants canadiens et américains, ce qui était parfait. Nous avons eu une foule de participants québécois et de l’Ontario rejoints par des participants américains qui ont eu l'occasion de découvrir Tremblant, parfois pour la première fois. Tremblant est non seulement l'une des meilleures villes de ski en Amérique du Nord, mais le Québec est un endroit extraordinaire à visiter, non seulement pour la culture québécoise et sa beauté naturelle, mais également pour son attitude accueillante à l'égard de la communauté LGBTQ. La communauté de Mont-Tremblant a joué un rôle essentiel dans le succès d'ELEVATION Tremblant 2019 », a déclaré Tom Whitman. «Et je ne vais pas mentir, les Québécois sont non seulement très gentils mais aussi extrêmement sexys.»

ELEVATION Tremblant proposera des activités après-ski et nocturnes réparties sur 4 jours, avec des danseurs et des DJ go-go de LA, de Londres et de Montréal, ainsi que des événements à thème, notamment un Onesie Après-Ski, le Neon Party et le très atendu GEAR Party. Et bien sûr, des centaines de snowboarders et de skieurs sexys de Montréal, Toronto, Boston. Déjà on note des réservations en provenance de New York, de Washington DC et d’ailleurs aux Etats-Unis.

Tremblant est une destination de villégiature quatre saisons de choix grâce à son expérience à la fois en montagne et de son village piétonnier.

Pour plus d’informations sur ELEVATION TREMBLANT, ou sur tout autre événement ELEVATION, visitez le site elevationgayski.com.